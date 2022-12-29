Tam Boyutta Gör Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre Dijital Türk Lirası ile ilk ödeme işlemi başarıyla gerçekleştirildi. 2023’te bankalar tarafından da test edilecek.

TCMB önderliğinde geliştirilen ve değeri 1 TL’ye sabit olan Dijital Türk Lirası’nın dar kapsamlı ve kapalı devre pilot testleri 2023’ün ilk çeyreğinde devam edecek. Sonraki aylarda ise bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımıyla geniş katılımlı pilot testler yapılacak. Dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecek.

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TCMB’nin açıklamasına göre Dijital Türk Lirası’nın hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, 2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası’nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecek.

Dijital TL'nin güvenliği nasıl sağlanacak?

Dijital Türk Lirası’nın güvenliği ve veri analitiği çalışmaları HAVELSAN tarafından yürütülüyor. Veriler HAVELSAN sunucuları üzerinde yer alacak. Saldırı tespiti, olay izleme ve analiz, zafiyet denetimi, güvenlik analizi, sızıntı algılama, sızma testi çalışmaları yine HAVELSAN bünyesinde gerçekleştiriliyor.

Dijital Türk Lirası nedir?

Dijital Türk Lirası, değeri 1 TL’ye sabitlenmiş bir kripto para birimi olacak. TCMB tarafından geliştirdiği için CBDC (Central Bank Digital Currency) türünde bir para olacak. Pek çok ülkede CBDC çalışmaları yürütüyor. CBDC'ler içerisinde en yaygın kullanılan örnek, Çin’in geliştirdiği Dijital Yuan oldu. Çinliler pek çok işlemde Dijital Yuan’ı kullanabiliyor.

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Dijital TL ile ilk ödeme yapıldı!