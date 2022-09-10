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MicroStrategy, 500 milyon dolarlık hisse satışı için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na başvurdu. Şirket dosyada bu satışın daha fazla Bitcoin alımı yapmak üzere kullanılabileceğini belirtti.

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Bitcoin yatırımlarıyla dikkat çeken, halka açık en büyük bağımsız iş zekası şirketi olan MicroStrategy, daha fazla Bitcoin (BTC) almak için şirket hissesi satmaya hazırlanıyor. MicroStrategy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na, 500 milyon dolara kadar daha fazla Bitcoin (BTC) satın almasına izin verecek yeni bir başvuruda bulundu. MicroStrategy ayrıca A sınıfı hisselerden 500 milyon dolarlık satmayı planlıyor.

Kurumsal yazılım şirketi tarafından doldurulan bir dosyaya göre, A sınıfı hisseler Cowen & Co. ve BTIG LLC aracılığıyla satacak. Söz konusu satış için kesin bir tarih verilmezken şirket, bu satıştan elde edilecek gelirlerin Bitcoin (BTC) almak için ve yazılım işinin gelişimi için gelecekteki tüm kazançları elinde tutmayı planladığını da sözlerine ekledi.

Son olarak lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) güncel durumuna bir göz atalım. Bitcoin haberin yazımı esnasında CoinGecko verilerine göre; 21.418 dolardan işlem görüyor.

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MicroStrategy, 500 milyon dolarlık Bitcoin almak istiyor