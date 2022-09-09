Bankacılık devi DBS, Metaverse’de arazi satın aldı

Güneydoğu Asya’daki en büyük bankacılık şirketlerinden biri olan DBS Bank, son dönemde yaptığı çalışmalar ve açıklamalar ile sık sık gündeme geliyor. Bu kez metaverse tabanlı yeni hizmetler sunmak için Blockchain tabanlı bir metaverse oyun platformu The Sandbox ile ortaklık kurduğunu duyurdu.
The Sandbox, geçtiğimiz günlerde Renault ile iş birliği yaparak otomotiv devini metaverse'ye eklemişti. Son olarak Asya merkezli DBS‘ten metaverse haberi geldi. Şirket The Sandbox'ta arazi satın aldığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, DBS Bank'ın Singapur'da metaverse'ye adım atan ilk banka olduğunu ve The Sandbox ile iş birliği yapan ilk Singapurlu şirket olduklarını açıkladı.
Konu hakkında konuşan DBS CEO’su Piyush Gupta ise şu ifadelere yer verdi:
“Son on yılda finans dünyasındaki en büyük değişiklikler dijital gelişmelerle şekillendi. Gelecek on yılda, yapay zeka ve Blockchain gibi yeni teknolojilerin yönlendirdiği değişimler, büyük bir potansiyeline sahip. Metaverse teknolojisi, gelişmeye devam ederken, bankaların müşteriler ve topluluklarla etkileşim şeklini de temelden değiştirebilir”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler