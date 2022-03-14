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    MicroStrategy CEO’sundan AB'ye Bitcoin uyarısı

    Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği MicroStrategy şirketinin CEO'su Michael Saylor, Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.
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    MicroStrategy CEO’su, AB’yi Bitcoin konusunda uyardı
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    MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor Twitter hesabı üzerinden, Proof of Work (PoW) konsensüs mekanizmasının kullanımını sınırlamayı amaçlayan Avrupa Birliği’nin kripto para yasa tasarısı hakkında bir paylaşım yaptı.

    MicroStrategy CEO’su: "Bitcoin’i yasaklamak trilyon dolarlık bir hata olur"

    MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, AB milletvekillerini Bitcoin’i (BTC) yasaklamaya karşı uyardı. Saylor, yasaklamayı trilyon dolarlık bir hata olarak nitelendirerek, kripto para birimi endüstrisinde bu hükme karşı çıkan diğer üyelere çağrıda bulundu.

    MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Twitter hesabı üzerinden şu şekilde bir paylaşım yaptı:

    “Dijital mülk oluşturmanın tek yerleşik yöntemi Proof of Work’tür. Proof-of-Stake gibi enerji tabanlı olmayan kripto yaklaşımları, aksi kanıtlanana kadar menkul kıymetler olarak kabul edilmelidir. Dijital mülkiyeti yasaklamak trilyon dolarlık bir hata olur”

    Hatırlanacağı üzere yasa tasarısı, iş kanıtını belirli sebeplerden dolayı kısıtlamayı amaçlıyordu. Bilindiği üzere Proof of Work’ün son dakika düzeltmesi, tepkiler nedeniyle rafa kaldırılmıştı

    Ayırca son olarak belirtmek gerekirse Michael Saylor, Proof-of-Stake gibi enerji bazlı olmayan kripto yaklaşımlarının, aksi kanıtlanana kadar menkul kıymet olarak kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.

    Güncelleme: Avrupa Parlementosu komitesi, Bitcoini yasaklayacak teklifi reddetti.

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