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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MicroStrategy’de üst düzey yöneticiler maaşlarını Bitcoin’le alacak

    Kripto paralara yatırım yapan ve bu paraları destekleyen MicroStrategy şimdi de yöneticilerin maaşlarını Bitcoin ile ödemeye başlıyor.
    12 Nisan 2021, 19:45 (Güncellendi, 1 gün)
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    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    MicroStrategy’de üst düzey yöneticiler maaşlarını Bitcoin’le alacak
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    NASDAQ’ta işlem gören MicroStrategy, Bitcoin açılımına devam ediyor. Wall Street merkezli iş zekası devi MicroStrategy, artık Yönetim Kurulu üyelerine BTC ile ödeme yapacak. MicroStrategy’nin Bitcoin destekçisi CEO’su Michael Saylor tarafından 11 Nisan tarihinde yapılan açıklamada, artık şirketin üst kademe yöneticilerine nakit yerine Bitcoin’le ödeme yapılacağı duyuruldu.

    MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "MicroStrategy’nin yönetim kurulu üyeleri artık ödemelerini BTC ile alacak."

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    11 Nisan 2021'de, MicroStrategy Incorporated’ın üst düzey yöneticileri için yani Yönetim Kurulu üyeleri için, maaş ödemeleri konusunda değişikliğe gidildi. Bundan sonraki süreçte  üst düzey yöneticiler, hizmetleri karşılığında maaşlarını nakit yerine Bitcoin olarak alacaklar.

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin (BTC) nedir, nasıl alınır? Bitcoin ile ilgili tüm detaylar"

    Uzun süredir rezerv para birimi olarak Bitcoin satın alan NASDAQ listeli iş zekası şirketi MicroStrategy cephesinden yapılan yazılı açıklamada üst kademe yöneticilerinin bir değer saklama aracı olarak Bitcoin’e bağlılığını gösterdiği ifade edildi.

    MicroStrategy’nin BTC Rezervlerinin Değeri 5 Milyar Doları Aştı

    MicroStrategy CEO’su Michael Saylor'ın Bitcoin savunucusu kimliğine bürünmesiyle şirketin bilançosuna rezerv para birimi olarak kaydedilen Bitcoin’lerin değeri 5.5 milyar doların üzerine yükseldi. Bitcoin Treasuries verilerine göre NASDAQ listeli şirket şu an itibariyle 5.5 milyar dolar değerinde 91.579 BTC’ye sahip.

    Canaccord Genuity analisti Joseph Vafi, MicroStrategy’nin geleceğinin artık yazılım sektörüne değil, Bitcoin’in performansına bağlı olduğuna inanıyor.



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