174 bin adet Bitcoin tutan MicroStrategy kârını katladı

MicroStrategy ne kadar Bitcoin tutuyor
MicroStrategy kurucusu Michael Saylor yaptığı paylaşımda şirketin 36785$ ortalama fiyattan 593 milyon dolarlık 16130 Bitcoin daha portföyüne eklediğini duyurdu. Böylece firmanın kasasında toplam Bitcoin sayısı 174530 oldu.
Dip zamanlarda sabırla Bitcoin toplayan MicroStrategy böylece ortalama fiyatını 30252 dolara çekmeyi başardı. Şu haliyle portföy yüzde 30 kârda ve toplam 5.28 milyar dolar ediyor. Bitcoin fiyatı 20 bin dolar seviyesine yaklaştığında portföy sadece 3 milyar dolar civarındaydı.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.