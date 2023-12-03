174 bin adet Bitcoin tutan MicroStrategy kârını katladı

Kripto para piyasasına girdiği günden bu yana el altından satış yaptığı iddialarına konu olan MicroStrategy sabrının karşılığını alıyor. Bir dönem zararda olan firma bugün kârını katlamış durumda.

MicroStrategy ne kadar Bitcoin tutuyor

MicroStrategy kurucusu Michael Saylor yaptığı paylaşımda şirketin 36785$ ortalama fiyattan 593 milyon dolarlık 16130 Bitcoin daha portföyüne eklediğini duyurdu. Böylece firmanın kasasında toplam Bitcoin sayısı 174530 oldu.

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Dip zamanlarda sabırla Bitcoin toplayan MicroStrategy böylece ortalama fiyatını 30252 dolara çekmeyi başardı. Şu haliyle portföy yüzde 30 kârda ve toplam 5.28 milyar dolar ediyor. Bitcoin fiyatı 20 bin dolar seviyesine yaklaştığında portföy sadece 3 milyar dolar civarındaydı.

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