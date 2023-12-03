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    Anlık Bildirim

    174 bin adet Bitcoin tutan MicroStrategy kârını katladı

    En fazla Bitcoin sahibi kurumsal yatırımcı olarak dikkat çeken MicroStrategy, kriz zamanlarında satın aldığı Bitcoin varlıklarıyla bugün önemli bir meblağa ulaştı. 
    Bitcoin
    Kripto para piyasasına girdiği günden bu yana el altından satış yaptığı iddialarına konu olan MicroStrategy sabrının karşılığını alıyor. Bir dönem zararda olan firma bugün kârını katlamış durumda.

    MicroStrategy ne kadar Bitcoin tutuyor

    MicroStrategy kurucusu Michael Saylor yaptığı paylaşımda şirketin 36785$ ortalama fiyattan 593 milyon dolarlık 16130 Bitcoin daha portföyüne eklediğini duyurdu. Böylece firmanın kasasında toplam Bitcoin sayısı 174530 oldu.

    Dip zamanlarda sabırla Bitcoin toplayan MicroStrategy böylece ortalama fiyatını 30252 dolara çekmeyi başardı. Şu haliyle portföy yüzde 30 kârda ve toplam 5.28 milyar dolar ediyor. Bitcoin fiyatı 20 bin dolar seviyesine yaklaştığında portföy sadece 3 milyar dolar civarındaydı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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