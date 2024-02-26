Mikro otomobil Microlino Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Micro'nun küçük elektrikli aracı Microlino'ya yeni bir üye daha eklendi: Microlino Lite. Yeni model, 14 yaşındaki sürücülerin dahi kullanabilmesine olanak tanıyan düzenlemeler ile geliyor.

Standart versiyonu 17 beygir gücünde elektrik motoruyla 90 km/s hıza ulaşabilen otomobilin Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Lite sürümü, 12 beygir güce ve 45 km/s son hıza sahip. Bu hız, L6e dört tekerlekli bisiklet düzenlemelerinde izin verilen maksimum hız olduğu için Fransa ve İtalya'da 14, İsveç, Almanya, Avusturya ve İspanya'da 15 ve diğer birçok ülkede 16 yaşındaki gençlerin kullanımına olanak tanıyor. Avrupa'da sürücü ehliyeti olmayanlar dahi, moped kullanma izinleri olduğu sürece aracı kullanabiliyor. Türkiye'de ise B1 sınıfı ehliyet ve 16 yaş ve üzeri kişiler tarafından kullanılabiliyor.

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Görsel olarak, yeni Microlino Lite, standart Microlino'dan yeni renk seçenekleri dışında fark içermiyor. Lite'da Venedik Mavisi ve Berlin Antrasit renk seçenekleri bulunuyor ancak abisi gibi çift renkli renk seçenekleri bulunmuyor. BMW Isetta'dan ilham alan şirin tasarımıyla dikkat çeken mikro otomobilin ön paneli aynı zamanda kapı işlevi görüyor. Dolayısıyla iki kişilik otomobile giriş çıkışlar ön taraftan yapılıyor.

Tam Boyutta Gör 5,5 kWh ve 11 kWh batarya seçeneklerine sahip olan otomobil, sırasıyla 100 km ve 180 km menzil sunuyor. Bataryalar %80 seviyesine 2 saatte ulaşabiliyor.

İtalya, Torino'da üretilen Microlino Lite için fiyat belirtilmedi. Ancak Micro, müşterilerin %25 depozito yatırmaları karşılığında ayda 169 dolara dört yıllık anlaşma yapılabileceğini belirtiyor. Abisi Microlino'nun liste fiyatının ise 18.750 dolar olduğunu belirtelim. Araç, bahar ayında Avrupa'da satışa sunulacak.

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Mikro otomobil Microlino Lite tanıtıldı: İşte özellikleri