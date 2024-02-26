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    Mikro otomobil Microlino Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Micro'nun küçük elektrikli aracı Microlino'ya yeni bir üye daha eklendi: Microlino Lite. Yeni model, 14 yaşındaki sürücülerin dahi kullanabilmesine olanak tanıyan düzenlemeler ile geliyor.
    Mikro otomobil Microlino Lite tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Micro'nun küçük elektrikli aracı Microlino'ya yeni bir üye daha eklendi: Microlino Lite. Yeni model, 14 yaşındaki sürücülerin dahi kullanabilmesine olanak tanıyan düzenlemeler ile geliyor.

    Standart versiyonu 17 beygir gücünde elektrik motoruyla 90 km/s hıza ulaşabilen otomobilin Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Lite sürümü, 12 beygir güce ve 45 km/s son hıza sahip. Bu hız, L6e dört tekerlekli bisiklet düzenlemelerinde izin verilen maksimum hız olduğu için Fransa ve İtalya'da 14, İsveç, Almanya, Avusturya ve İspanya'da 15 ve diğer birçok ülkede 16 yaşındaki gençlerin kullanımına olanak tanıyor. Avrupa'da sürücü ehliyeti olmayanlar dahi, moped kullanma izinleri olduğu sürece aracı kullanabiliyor. Türkiye'de ise B1 sınıfı ehliyet ve 16 yaş ve üzeri kişiler tarafından kullanılabiliyor.

    Görsel olarak, yeni Microlino Lite, standart Microlino'dan yeni renk seçenekleri dışında fark içermiyor. Lite'da Venedik Mavisi ve Berlin Antrasit renk seçenekleri bulunuyor ancak abisi gibi çift renkli renk seçenekleri bulunmuyor. BMW Isetta'dan ilham alan şirin tasarımıyla dikkat çeken mikro otomobilin ön paneli aynı zamanda kapı işlevi görüyor. Dolayısıyla iki kişilik otomobile giriş çıkışlar ön taraftan yapılıyor.

    Mikro otomobil Microlino Lite tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    5,5 kWh ve 11 kWh batarya seçeneklerine sahip olan otomobil, sırasıyla 100 km ve 180 km menzil sunuyor. Bataryalar %80 seviyesine 2 saatte ulaşabiliyor.

    İtalya, Torino'da üretilen Microlino Lite için fiyat belirtilmedi. Ancak Micro, müşterilerin %25 depozito yatırmaları karşılığında ayda 169 dolara dört yıllık anlaşma yapılabileceğini belirtiyor. Abisi Microlino'nun liste fiyatının ise 18.750 dolar olduğunu belirtelim. Araç, bahar ayında Avrupa'da satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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