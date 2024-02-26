Mikro otomobil Microlino Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Standart versiyonu 17 beygir gücünde elektrik motoruyla 90 km/s hıza ulaşabilen otomobilin Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Lite sürümü, 12 beygir güce ve 45 km/s son hıza sahip. Bu hız, L6e dört tekerlekli bisiklet düzenlemelerinde izin verilen maksimum hız olduğu için Fransa ve İtalya'da 14, İsveç, Almanya, Avusturya ve İspanya'da 15 ve diğer birçok ülkede 16 yaşındaki gençlerin kullanımına olanak tanıyor. Avrupa'da sürücü ehliyeti olmayanlar dahi, moped kullanma izinleri olduğu sürece aracı kullanabiliyor. Türkiye'de ise B1 sınıfı ehliyet ve 16 yaş ve üzeri kişiler tarafından kullanılabiliyor.
Görsel olarak, yeni Microlino Lite, standart Microlino'dan yeni renk seçenekleri dışında fark içermiyor. Lite'da Venedik Mavisi ve Berlin Antrasit renk seçenekleri bulunuyor ancak abisi gibi çift renkli renk seçenekleri bulunmuyor. BMW Isetta'dan ilham alan şirin tasarımıyla dikkat çeken mikro otomobilin ön paneli aynı zamanda kapı işlevi görüyor. Dolayısıyla iki kişilik otomobile giriş çıkışlar ön taraftan yapılıyor.
İtalya, Torino'da üretilen Microlino Lite için fiyat belirtilmedi. Ancak Micro, müşterilerin %25 depozito yatırmaları karşılığında ayda 169 dolara dört yıllık anlaşma yapılabileceğini belirtiyor. Abisi Microlino'nun liste fiyatının ise 18.750 dolar olduğunu belirtelim. Araç, bahar ayında Avrupa'da satışa sunulacak.
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.