Millenicom'da 100 Mbps fiber internet 99,90 TL

Türkiye’deki internet servis sağlayıcılarının rekabeti son dönemde epey kızışmış durumda. Eve internet bağlatmak istediğinizde çok sayıda İSS firması olduğunu ve bunlar arasından seçim yapmanın zor olduğunu göreceksiniz. Bu içeriğimizde Millenicom’un öne çıkan özelliklerinden bahsediyoruz.

Millenicom, müşteriye tek seçenek sunmak yerine çok seçenek sunarak müşterinin bütçesine ve ihtiyaç duyduğu hıza göre paket seçimi yapmasına imkan tanıyor. Taahhütsüz ve esnek yapısıyla kolaylık sunuyor.

İster taahhütsüz ister 12 ay taahhütlü olarak abone olabiliyorsunuz. Taahhütsüz aboneler dilediği zaman internet hizmetini iptal etme rahatlığına sahip olurken taahhütlü aboneler ise sözleşme süresi boyunca sabit fiyat garantisi elde ediyor.

Ayda 89,90 TL’den Başlayan Fiyatlarla!

Millenicom ayda 89,90 TL’den başlayan fiyatlarla kotasız ve limitsiz internet sunuyor. Tüm paketlerinde hiçbir gizli kota veya sınır bulunmuyor. Adresinde fiber altyapı bulunan aboneler fiber internet keyfinden faydalanabiliyor. 10 Mbps’den 100 Mbps hıza kadar altyapınıza uygun hıza göre ücretlendirme yapıyor. 100 Mbps hızındaki yüksek hızlı internet paketi 99,90 TL gibi oldukça rekabetçi bir fiyata sunuyor.

Fiber internet aboneleri düşük gecikme ve yüksek upload hızından faydalanıyor. 10 Mbps hıza kadar upload hızı elde edilebiliyor.

Whatsapp Destek Hattı ve Ulaşılabilir Çağrı Merkezi

Millenicom’un öne çıkan özelliklerden biri de müşteri hizmetlerine kolay ulaşım imkanı. Millenicom müşterileri, herhangi bir problem yaşadığında veya sorularına yanıt bulmak istediğinde Millenicom’un çağrı merkezini arayarak müşteri temsilcisine bağlanabiliyor. Derdinizi botlara değil, müşteri temsilcisine anlatıyor. Sesli görüşme yerine yazılı görüşmeyi tercih edenlerdenseniz WhatsApp üzerinden de destek alabilirsiniz. Forumumuzdaki Millenicom ana konusu üzerinden de firma yetkililerine ulaşabilmeniz ve sorununuza çözüm bulabilmeniz mümkün oluyor.

https://forum.donanimhaber.com/millenicom-100-mbps-ye-kadar-fiber-fiyatini-dusurdu-99-90-tl--147978728

1 Ay Denemesi Bedava

Eğer Millenicom abonesi olmak istiyorsanız ancak kafanızda şüphe varsa 1 Ay Denemesi Bedava (Beğenmezsen Paran İade) kampanyası sayesinde Millenicom’u ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Adresinizde en fazla kaç Mbps hızında internet sunulduğunu ve fiber internet bulunup bulunmadığını Millenicom web sitesindeki altyapı sorgulama bölümünden sorgulayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: https://www.milleni.com.tr

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