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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in 'siber saldırı' açıklamasını yalanladı

    Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinde 23 Eylül'de yayınlanan duyuruyla EBA platformuna siber saldırı gerçekleştiği duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu açıklamayı yalanladı.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Güvenlik
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in 'siber saldırı' açıklamasını yalanladı

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, MEB’in 23 Eylül 2020’deki siber saldırı açıklamasını yalanladı.

    22 Eylül 2020’de EBA platformuna erişim problemi yaşanmış ve 23 Eylül 2020’de MEB’in web sitesinden bir duyuru yayımlanmıştı. Duyuruda EBA platformunun kapasitesinin dolduğu, ayrıca DDoS saldırısı gerçekleştiği ve bu nedenle 22 Eylül 2020 saat 08.30 ile 12.00 arasında EBA'ya erişim sağlanamadığı açıklanmıştı.

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    Bakan Selçuk ise 22 Eylül'de herhangi bir siber saldırı gerçekleşmediğini açıkladı. Bakan Selçuk, “Siber saldırı zannettik, meğer bizim öğrencilermiş.” dedi. Bu itiraf, olayın gerçekleşmesinden yaklaşık 2 hafta sonra geldi.

    Bakan Ziya Selçuk özetle şunları söyledi:

    “Dört saatliğine ‘login’ süresi iki saniyeden 30 saniyeye çıktı. Dört saat bu sürdü ve buna ‘Çöktü’ denildi. Bu dört saat içerisinde neden çöktüğüyle ilgili ki -tırnak içinde- neden yavaşladığıyla ilgili yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor: İki tane uluslararası siber saldırı var, bunu dışında bütün öğrencilerin hemen dönemin başında aniden sisteme girmesi ‘Bir siber saldırı var’ düşüncesi oluşturmuş ve bizim Telekom hizmetleriyle ilgili bir sınırlama getirilmiş yani ‘Bir saldırı var.’ Hâlbuki bizim çocuklar bunlar yani saldırı falan yok, onlar derse girmeye çalışıyorlar. Sonra bu anlaşıldığında derhâl açıldı ilgili ‘server’ ve altyapılar normale döndü.

    Twitter gibi, WhatsApp gibi birçok uygulama zaman zaman birkaç saat yavaşlıyor ya da kapanıyor biliyorsunuz. Yani okullar açıldığından beri bir kere olan bir şey ve dört saatliğine olan bir husus bu. Bundan sonra da olabilir mi? Belki de olabilir ama şu andaki veriler olmayacağını gösteriyor. Çünkü kapasitemizi çok geliştirdiğimizi düşünüyorum. Aktif kullanımına baktığımızda öğretmenler ve öğrenciler tarafından yüzde 79.4 olarak geçiyor. Yani öğrencilerin ve öğretmenlerin ne kadarı kullanmış? 16 milyon 299 bin 942 öğrenciden yaklaşık 13 milyon civarında öğrenci EBA’yı aktif olarak kullanmış.”



    Kaynakça https://www.hurriyet.com.tr/egitim/eba-coktu-aciklamasi-siber-saldiri-zannettik-meger-bizim-ogrencilermis-41654491 http://www.meb.gov.tr/basin-aciklamasi/haber/21695/tr Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    th9 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bakanlar niye bu kadar sorumsuz ve işini bilmiyen kişiler
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    lazer__ 6 gün ( Mesaj Silindi ) suslu76
    okullar çok önceden kapatılmıştı..eylül ayına kadar onca zaman vardı... hazırlıksız yakalandı diye bir şey yok...
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Moueson 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şaka gibi bir açıklama
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
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    avmevsimizamanı (sanane ulan sanane) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    3-5 veled
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    lazer__ 6 gün ( Mesaj Silindi ) avmevsimizamanı
    3-5 öfkeli veled
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Öğrenciler FETÖ'cü müymüş?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    uurcan5172 (Uğurcan Çetin) 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Kartal Göz
    KQODOEODWOOFOEOFWPPCEOF
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    suslu76 (suleyman u.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sistem gercekten buyuk bir sistem. Bu tarz buyuk sistemlerda calisan kisiler bunun zorlugunu tahmin edebilirler. Elbette ki giriste yavaslama yasanmasini kimse istemez ama "beceremediler" veya "istifa etmeliler" demek biraz eski tarzda bir yaklasim. Sonucta 150 milyar dolarlik bir sirket haline gelen Zoom da Amerika'da okullar acildiginda ayni sorunla karsilasmisti. Turkiye'deki burokratik engeller ve butce farki goz onunde bulunduruldugunda bir sefer gerceklesen ve login isleminin 30 sn'ye uzamasindan ibaret olan bir eksiklik cok goze batmamali.

    Bana kalirsa bu tarz online egitim isi cok onceden baslayip altyapi guclendirilmeliydi ama yapiladi. Bir anda lazim olunca da hatasiz olmuyor elbette ki.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    lazer__ 6 gün ( Mesaj Silindi ) suslu76
    okullar çok önceden kapatılmıştı..eylül ayına kadar onca zaman vardı... hazırlıksız yakalandı diye bir şey yok...
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Alqu 6 gün ( Mesaj Silindi )
    kadronun her yerinden başarısızlık akıyor ama hepsi hala görevinde.
    Ne garip düzen değil mi ?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Mion 5 gün ( Mesaj Silindi ) Alqu
    başarısız olduğuna sen mi karar veriyorsun?
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Örnek verdiği hizmetler eğer önceden planlanmış bir trafik bekliyorsa hazırlığını yapar öyle çökme yavaşlama falan yaşamaz.
    Sisteme kaç kişi gireceği belli. Saatler belli. Bir de saldırı zannettik diyor. Şunu söyleme en azından ya.
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    cocainbar (Cocain bar) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    dij gujler dese inanani daha cok olurdu
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    th9 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bakanlar niye bu kadar sorumsuz ve işini bilmiyen kişiler
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    joven 6 gün ( Mesaj Silindi ) th9
    Siyasilerin sorumsuzluğu çıktıkları toplumla ilişkili bir durumdur nihayetinde bu sorumsuz siyasiler yumurtadan çıkmıyor sorumsuz olan toplumundan çıkıyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    lazer__ 6 gün ( Mesaj Silindi )
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    joven 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın devlerini delik deşik ediyorlar bakın Ziya bey cesur olun olduysa oldu deyin kimse yadırgamaz korkmayın.
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    1674 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    eba, ziya selçuk ve
    5 etiket daha milli eğitim bakanlığı siber saldırı Türkiye Haberleri siber güvenlik Internet
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