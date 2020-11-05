Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in 'siber saldırı' açıklamasını yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, MEB’in 23 Eylül 2020’deki siber saldırı açıklamasını yalanladı.
22 Eylül 2020’de EBA platformuna erişim problemi yaşanmış ve 23 Eylül 2020’de MEB’in web sitesinden bir duyuru yayımlanmıştı. Duyuruda EBA platformunun kapasitesinin dolduğu, ayrıca DDoS saldırısı gerçekleştiği ve bu nedenle 22 Eylül 2020 saat 08.30 ile 12.00 arasında EBA'ya erişim sağlanamadığı açıklanmıştı.İlginizi Çekebilir Twitter’ın hacklenmesiyle ilgili Türkiye’den resmi açıklama geldi
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Bakan Selçuk ise 22 Eylül'de herhangi bir siber saldırı gerçekleşmediğini açıkladı. Bakan Selçuk, “Siber saldırı zannettik, meğer bizim öğrencilermiş.” dedi. Bu itiraf, olayın gerçekleşmesinden yaklaşık 2 hafta sonra geldi.
Bakan Ziya Selçuk özetle şunları söyledi:
“Dört saatliğine ‘login’ süresi iki saniyeden 30 saniyeye çıktı. Dört saat bu sürdü ve buna ‘Çöktü’ denildi. Bu dört saat içerisinde neden çöktüğüyle ilgili ki -tırnak içinde- neden yavaşladığıyla ilgili yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor: İki tane uluslararası siber saldırı var, bunu dışında bütün öğrencilerin hemen dönemin başında aniden sisteme girmesi ‘Bir siber saldırı var’ düşüncesi oluşturmuş ve bizim Telekom hizmetleriyle ilgili bir sınırlama getirilmiş yani ‘Bir saldırı var.’ Hâlbuki bizim çocuklar bunlar yani saldırı falan yok, onlar derse girmeye çalışıyorlar. Sonra bu anlaşıldığında derhâl açıldı ilgili ‘server’ ve altyapılar normale döndü.
Twitter gibi, WhatsApp gibi birçok uygulama zaman zaman birkaç saat yavaşlıyor ya da kapanıyor biliyorsunuz. Yani okullar açıldığından beri bir kere olan bir şey ve dört saatliğine olan bir husus bu. Bundan sonra da olabilir mi? Belki de olabilir ama şu andaki veriler olmayacağını gösteriyor. Çünkü kapasitemizi çok geliştirdiğimizi düşünüyorum. Aktif kullanımına baktığımızda öğretmenler ve öğrenciler tarafından yüzde 79.4 olarak geçiyor. Yani öğrencilerin ve öğretmenlerin ne kadarı kullanmış? 16 milyon 299 bin 942 öğrenciden yaklaşık 13 milyon civarında öğrenci EBA’yı aktif olarak kullanmış.”
Kaynakça https://www.hurriyet.com.tr/egitim/eba-coktu-aciklamasi-siber-saldiri-zannettik-meger-bizim-ogrencilermis-41654491 http://www.meb.gov.tr/basin-aciklamasi/haber/21695/tr Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Bana kalirsa bu tarz online egitim isi cok onceden baslayip altyapi guclendirilmeliydi ama yapiladi. Bir anda lazim olunca da hatasiz olmuyor elbette ki.
Ne garip düzen değil mi ?
Sisteme kaç kişi gireceği belli. Saatler belli. Bir de saldırı zannettik diyor. Şunu söyleme en azından ya.
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