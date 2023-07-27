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    Milli Muharip Uçak KAAN, Azerbaycan ile birlikte geliştirilecek

    Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Milli Muharip Uçak KAAN'ın ortak bir şekilde geliştirilmesi için iş birliği protokolü imzaladı.
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    Milli Muharip Uçak KAAN, Azerbaycan ile birlikte geliştirilecek Tam Boyutta Gör
    Milli Muharip Uçak geliştirme iş birliği imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından şahitlik edilen bir etkinlik olarak, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve TUSAŞ AŞ arasında düzenlendi. Bu özel tören, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23 kapsamında gerçekleştirildi.

    Yapılan protokolün temel amacı, Türk Hava Kuvvetleri için tasarlanmakta olan 5. nesil Milli Muharip Uçak KAAN'ın geliştirme süreçlerinin yanı sıra Azerbaycan ile ortak üretim konusunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek olarak açıklandı.

    Azerbaycan ile işbirliğimiz giderek güçleniyor

    Protokolün ana odak noktası ise KAAN Projesi'nin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için Azerbaycan'daki potansiyel iş birlikçileri ve üretim kabiliyetlerinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi. KAAN Projesi altında, Azerbaycan'da üretilecek bazı alt sistemlerin belirlenmesi, çalışma gruplarının birbirini ziyaret edeceği ve konuyla ilgili görüşmeler yapacağı aşamadan sonra planlanıyor.

    Milli Muharip Uçak KAAN, Azerbaycan ile birlikte geliştirilecek Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, imza töreninde yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile olan iş birliğinin giderek güçlendiğini ve her iki ülkenin savunma alanında birçok anlaşmaya birlikte imza attığını vurguladı.
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