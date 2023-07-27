Milli Muharip Uçak KAAN, Azerbaycan ile birlikte geliştirilecek

Yapılan protokolün temel amacı, Türk Hava Kuvvetleri için tasarlanmakta olan 5. nesil Milli Muharip Uçak KAAN'ın geliştirme süreçlerinin yanı sıra Azerbaycan ile ortak üretim konusunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek olarak açıklandı.
Azerbaycan ile işbirliğimiz giderek güçleniyor
Protokolün ana odak noktası ise KAAN Projesi'nin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için Azerbaycan'daki potansiyel iş birlikçileri ve üretim kabiliyetlerinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi. KAAN Projesi altında, Azerbaycan'da üretilecek bazı alt sistemlerin belirlenmesi, çalışma gruplarının birbirini ziyaret edeceği ve konuyla ilgili görüşmeler yapacağı aşamadan sonra planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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