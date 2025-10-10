Minecraft 2 geliyor; Vizyon tarihi duyuruldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşan Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie), gişede etkileyici bir performans sergileyerek bu yılın en çok hasılat yapan filmlerinden biri oldu. Film, dünya genelinde 957​​​​​​,8 milyon dolar hasılat yaptı. Minecraft filmi bu kadar başarılı olunca, bir devam filmi çekilmesi de kaçınılmaz oldu. Nitekim o film bugün resmi olarak duyuruldu.

Minecraft 2, 23 Temmuz 2027'de Vizyona Girecek

Minecraft 2 için hazırlıklara başlandığını duyuran Warner Bros., filmin vizyon tarihini 23 Temmuz 2027 olarak belirledi. İlk filmin yönetmeni olan Jared Hess, devam filminin de başında olacak.

Bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları 2 ay önce eklendi

CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlayan Bir Minecraft Filmi, gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.

İlk filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Onlara Sebastian Hansen ve Emma Myers gibi genç oyuncular eşlik ediyor. Devam filmi için henüz bir oyuncu kadrosu açıklanmamış olsa da bu ana ekibin devam filminde de rol alacağını varsayabiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: