Minecraft 2 geliyor; Vizyon tarihi duyuruldu

Minecraft 2, 23 Temmuz 2027'de Vizyona Girecek
Minecraft 2 için hazırlıklara başlandığını duyuran Warner Bros., filmin vizyon tarihini 23 Temmuz 2027 olarak belirledi. İlk filmin yönetmeni olan Jared Hess, devam filminin de başında olacak.
CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlayan Bir Minecraft Filmi, gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.
İlk filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Onlara Sebastian Hansen ve Emma Myers gibi genç oyuncular eşlik ediyor. Devam filmi için henüz bir oyuncu kadrosu açıklanmamış olsa da bu ana ekibin devam filminde de rol alacağını varsayabiliriz.
