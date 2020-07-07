Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mini YEKA'larda yüzde 70 yerli üretim zorunluluğu olacak

    Türkiye'de 36 ilde toplam 1000 megavat gücünde 76 farklı güneş enerjisi santrali kurulacak. Mini YEKA ihalesinin detayları belli oldu.
    2 gün
    1,8b
    3
    21
    Alternatif Enerji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Mini YEKA'larda yüzde 70 yerli üretim zorunluluğu olacak
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’de yenilenebilir enerji kullanımının ve yerli üretimin artması amacıyla YEKA (Yenilebilir Enerji Kaynak Alanları) ihaleleri yapıldı. YEKA ihaleleri yüksek kapasitede yapıldığı için bu ihalelere büyük firmalar ve çoklu şirketten oluşan konsorsiyumlar katılıyor. Küçük işletmelerin katılması için Mini YEKA ihaleleri yapılacak. İhalelere sadece anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş tüzel kişiler katılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikte Yeşil Tarife uygulaması Ağustos'ta başlıyor"

    Normalde YEKA ihaleleri 1000 megavat kapasite için yapılıyordu. Güneş için yapılacak Mini YEKA ihalelerinde ise 10, 15 ve 20 megavat kapasiteleri açık artırmaya sunulacak. Güneş enerjisi kurulumu 36 ilde 74 farklı nokta belirlendi. Mini YEKA’ların bütünü 1000 megavat kapasite oluşturuyor. Normal YEKA ihalelerinde olduğu gibi Mini YEKA ihalelerinde de yerli üretim şartı bulunuyor. Santralde kullanılacak güneş enerjisi modüllerinin yüzde 70 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor.

    Mini YEKA ihalelerinde devlet, ihaleyi kazanan işletmecilere 15 yıl boyunca elektrik alım garantisi veriyor. Alım fiyatı için kilovatsaat başına 30 kuruş olarak belirlenen tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle ihale yapılacak ve en düşük teklif veren kazanacak. 10 megavat kapasitenin inşa süresi en fazla 18 ay, 15 ve 20 megavat kapasitenin en fazla 22 ay olarak belirlendi. İhalenin önemli bir noktası ise daha önceki YEKA ihalelerinde birim elektrik enerjisi alım fiyatları yabancı kur üzerinden yapılmıştı. Mini YEKA ihaleleri Türk Lirası cinsinden yapılacak. İhale başvuruları 19 Ekim’de başlıyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/gunes-enerjisinde-yerli-teknoloji-kullanimi-artacak-/1902116 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    firat_kilic 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Cengiz, Limak, Kolin nerede? !!!! Hani birileri bu milletin a.koyacağız demişti(2014//1euro=2.90TL). Bunun anlamı nedir? 2020 / 1euro=7.776TL. iyi mi böyle?
    Cengiz, Limak, Kolin nerede? !!!! Hani birileri bu milletin a.koyacağız demişti(2014//1euro=2.90TL). Bunun anlamı nedir? 2020 / 1euro=7.776TL. iyi mi böy...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 2 gün yeni yorumcu firat_kilic
    fetöcü tapelerle aynı sakızı çigneyip çigneyip duruyorsunuz .
    Cengiz, Limak, Kolin bu adamalrın ülkeye faydası tonla senin ne kadar ?
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nf 2 gün firat_kilic
    Yeni açılmış Troll hesap, engelleyip geçiniz hocam.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alperk87 (alper kutlu) 2 gün mokoko_TR
    twitter.com/... haklısın alamadıkları ihale yüzünden bakan değiştiricek güçleri var arkalarında kim var sen düşün :) bencede çok faydalılar :))
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 2 gün yeni yorumcu Alperk87
    birgün gazetesi pacavradır ve etnik bir gazete örneğin bumu ?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hanahmet (ahmet han ayas) 2 gün Alperk87
    Örnek verdiğiniz gazete birgün mü?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 2 gün yeni yorumcu firat_kilic
    fetöcü tapelerle aynı sakızı çigneyip çigneyip duruyorsunuz .
    Cengiz, Limak, Kolin bu adamalrın ülkeye faydası tonla senin ne kadar ?
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alperk87 (alper kutlu) 2 gün mokoko_TR
    twitter.com/... haklısın alamadıkları ihale yüzünden bakan değiştiricek güçleri var arkalarında kim var sen düşün :) bencede çok faydalılar :))
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 1 gün
    Çok iyi olmuş bide indirim yapsalar çok daha iyi olacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zdniz (dniz yıldırım) 1 gün
    sanki bedavaya yapıcaklar milletin sırtına eletrige zam diyerek yansır sonra bunlar faliyete geçince ucuzlarmı sizce tabiki hayır yeni saraylar yeni alışveriş merkezleri yandaşlarına rant çıkarları yapılmasın demiyorum tabikide yapılsın ama önce adelet olsun mesala nüklear santral yapılmasını en çok ben istiyorum 1-2 tane diğil 5-10 tane ama millete yararı olucaksa yapılsın kilowat saati 8 kuruş olan eletriği 12 kuruşdan alım garantisi vererek diğil alım garantisi olayı kadar şaçma bir politika olamaz ben köprü yaptırıyım sonra araç geçmezse parasını veriyim sen devletsin bizim vergilerimizi napıyosun kendin yapsana kendi köprünü bizim vergimizle kendi lüxsün için saraylar yapıcagına azda halkına saray yap
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 1 gün yeni yorumcu
    Geç kaldın geç sen ilk betonu seçtin baktın bu iş böyle olmuyormuş para bitti şimdi üretim diyorsun.



    İlk üretim desen para gelmeye devam ederdi sende 3-5 saray daha yapabilirdin.



    Şimdi senin gidişin yakın bu projeleri umarım gelecek olan şahıs destekler. Kabahatı seni artık seçmeyeceklerde bulamazsın biz sana verilebilecek tüm desteği yetkiyi verdik...
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 1 gün yeni yorumcu Alqu
    ya bırakın bu mavalları beton her ülkenin en büüyük ekonomi kaynagıdır ,medeniyettir.. siz seküler z kuşagı yokmusunuz engin ardıç sizi iyi tarif etmiş hiçbir şeyden anlamıyorusunuz sosyal ortamlardan besleniyorsunuz
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sametbulut67 1 gün
    büyük yerlere bir şey olmaz ama. Küçük esnaf nasıl yapacak ki bunu ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Feyzuli 2 gün
    Nükleer kuruluyor sanki insanlardaki saçma muhalefete bak. 76 tane doğal enerji santrali kurulacak yorumlarda "hööö yerlisi öyle böyle" "%70 nasıl" güneş paneli fabrikası bile kuruldu aloooo. aa.com.tr/...
    DHde bile haberi geçti.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    trakyAli-1986 (ali ) 1 gün Feyzuli
    Her moka şakşak yapan düşünme yetisinden yoksun akrobotta gelmiş
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 2 gün yeni yorumcu
    küçük işletmeci nasıl %70 yerlilik oranını tutturacak anlamadım ben ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    firat_kilic 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Cengiz, Limak, Kolin nerede? !!!! Hani birileri bu milletin a.koyacağız demişti(2014//1euro=2.90TL). Bunun anlamı nedir? 2020 / 1euro=7.776TL. iyi mi böyle?
    2 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 2 gün yeni yorumcu firat_kilic
    fetöcü tapelerle aynı sakızı çigneyip çigneyip duruyorsunuz .
    Cengiz, Limak, Kolin bu adamalrın ülkeye faydası tonla senin ne kadar ?
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nf 2 gün firat_kilic
    Yeni açılmış Troll hesap, engelleyip geçiniz hocam.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    asig (halit bYAR) 2 gün
    başlamadan bitmiş boş iş okumaya bile gerek yok kime satcan yermil mali alan bazı kişler bu yerli üreticiyi dava etmişti ne oldu cözüldümü :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vollkan59 2 gün
    Yetmez, %1000 yerli olmazsa, kabul etmeyiz!!!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Yeni Hyundai Elantra N Line'ın tasarımı ortaya çıktı 1 gün Crew Dragon kapsülü ile UUİ’ye ulaşan astronot, uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı 1 gün POCO F2 Pro elimizde | Performans canavarı telefon 1 gün Apple ARM işlemcilerin detayları sızdırıldı 1 gün Video içi YouTube reklamları için 10 dakika sınırı aşağı çekildi 1 gün WhatsApp Web'e koyu mod özelliği geldi 1 gün Samsung’un bor nitrit keşfi yarı iletken sektöründe devrim yapabilir 1 gün iOS 14 Beta 2 yayınlandı 1 gün Galaxy Note 20 tanıtım tarihi belli oldu 1 gün Elektrikli Audi Q4 Sportback e-tron konsepti tanıtıldı: 500 km'ye kadar menzil 1 gün DSÖ, bubonik veba hakkında açıklama yaptı 1 gün 9 yıllık mazinin sonu: Google+ yerini Google Currents'a bıraktı 1 gün Bursa'nın ilk yetkili Mi Store mağazasında indirim fırsatı 1 gün Yeni vaka sayısı 1000’in üzerinde seyrediyor (7 Temmuz) 1 gün Binance borsasından bir satın alım daha 1 gün Hyundai, ilk tamamen elektrikli minibüsünü tanıttı 1 gün Apple, Intel’den sonra AMD’yi de terketmeyi planlıyor 1 gün İstanbul için 7.5 şiddetindeki deprem simülasyonuyla riskli ilçeler belirlendi 2 gün RTX 3070 Ti ortaya çıktı 2 gün Google ve AnTuTu restleşmesinde ikinci perde 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Mini YEKA'larda yüzde 70 yerli üretim zorunluluğu olacak Sonraki 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin hibrit versiyonu 100 km elektrikli sürüş menzili sunacak 2 gün E-bebek siber saldırıyı doğruladı 2 gün Uygun fiyatlı POCO M2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün H.266 video sıkıştırma standardı duyuruldu 2 gün Twitter, Türkiye'yi eleştiren Orta Doğu uzmanlarının devlet destekli kişiler olduğunu ifşa etti 2 gün 2020'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri 2 gün Beton delici uçak bombası SARB-83, seri üretime hazır 2 gün TSMC daha fazla Sony sensör üretecek 2 gün WB Games, Microsoft’a satılabilir 2 gün Core i7-1165G7 iddialı tek çekirdek performansı sergileyebilir 2 gün Ubisoft, Watch Dogs 2 PC sürümünü ücretsiz olarak dağıtacak 2 gün AMD EPYC Milan işlemcileri ortaya çıktı 2 gün Dünya'ya yaklaşan NEOWISE kuyruklu yıldızı, uzaydan böyle görüntülendi 2 gün HyperX Alloy Elite 2 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı 2 gün Xbox Series X oyunları 23 Temmuz'da ortaya çıkıyor 2 gün Facebook bilgilerinizi çalan 25 Android uygulaması tespit edildi 2 gün Sosyal medya kanunu için ABD, Almanya ve Fransa örnekleri inceleniyor 2 gün Naughty Dog, The Last of Us 2 yapımcılarına yöneltilen ölüm tehditlerini kınadı 2 gün AMD Ryzen'a orta sınıfa büyük destek "MSI MAG B550 Tomahawk inceleme" 2 gün Türkiye'nin Atmaca füzesi, 200 km'den uzak mesafedeki hedefi başarıyla vurdu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi