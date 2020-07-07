Mini YEKA'larda yüzde 70 yerli üretim zorunluluğu olacak

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Türkiye’de yenilenebilir enerji kullanımının ve yerli üretimin artması amacıyla YEKA (Yenilebilir Enerji Kaynak Alanları) ihaleleri yapıldı. YEKA ihaleleri yüksek kapasitede yapıldığı için bu ihalelere büyük firmalar ve çoklu şirketten oluşan konsorsiyumlar katılıyor. Küçük işletmelerin katılması için Mini YEKA ihaleleri yapılacak. İhalelere sadece anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş tüzel kişiler katılabiliyor.

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Normalde YEKA ihaleleri 1000 megavat kapasite için yapılıyordu. Güneş için yapılacak Mini YEKA ihalelerinde ise 10, 15 ve 20 megavat kapasiteleri açık artırmaya sunulacak. Güneş enerjisi kurulumu 36 ilde 74 farklı nokta belirlendi. Mini YEKA’ların bütünü 1000 megavat kapasite oluşturuyor. Normal YEKA ihalelerinde olduğu gibi Mini YEKA ihalelerinde de yerli üretim şartı bulunuyor. Santralde kullanılacak güneş enerjisi modüllerinin yüzde 70 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor.

Mini YEKA ihalelerinde devlet, ihaleyi kazanan işletmecilere 15 yıl boyunca elektrik alım garantisi veriyor. Alım fiyatı için kilovatsaat başına 30 kuruş olarak belirlenen tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle ihale yapılacak ve en düşük teklif veren kazanacak. 10 megavat kapasitenin inşa süresi en fazla 18 ay, 15 ve 20 megavat kapasitenin en fazla 22 ay olarak belirlendi. İhalenin önemli bir noktası ise daha önceki YEKA ihalelerinde birim elektrik enerjisi alım fiyatları yabancı kur üzerinden yapılmıştı. Mini YEKA ihaleleri Türk Lirası cinsinden yapılacak. İhale başvuruları 19 Ekim’de başlıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/gunes-enerjisinde-yerli-teknoloji-kullanimi-artacak-/1902116

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