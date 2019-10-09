MIT, enjekte edilen ilaçların, oral yolla alınmasını sağlayan kapsül geliştirdi

Kabul edelim ki, iğne yaptırmaktan kimse hoşlanmaz. Verdiği fiziksel acı ve psikolojik gerilim, iğne yaptırmayı küçük yaşlardan başlayarak fobi haline de getirebiliyor. Ancak artık enjeksiyon yoluyla alınması gereken ilaçların, iğne vurdurmaya gerek kalmadan hap gibi alınabileceği dönem yaklaşıyor.
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İğne yaptırmak tarih olabilir
Bazı ilaçların, oral yolla ağızdan alınması uygun değildir. Çünkü bu ilaçlar kan dolaşımınıza karışmadan önce sindirim sisteminiz tarafından parçalanarak etkisini kaybedebilir. Bu nedenle iğne yoluyla direk kan dolaşımına enjekte edilmesi gerekir. Ancak MIT bilim insanları, özellikle insülin iğnesi gibi düzenli olarak enjeksiyon yapan hastalar için, yeni bir kapsül geliştirdi.
Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk ile birlikte geliştirilen bu kapsül, insülin veya diğer protein bazlı ilaçları taşıyabiliyor. Kenarlarında 1 milimetre uzunluğunda mikro iğneler barındıran bu kapsül, bağırsak dokusunun üst katmanına nüfuz ettikten sonra çözülerek, ilacı serbest bırakıyor ve bağırsakta herhangi bir tıkanmaya da neden olmuyor. Eğer test aşamaları başarıyla geçilirse, iğne yaptırmanın tarihe karışacağını söylemek mümkün.
https://www.nature.com/articles/s41591-019-0606-0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Günümüzdeki bircok kronik hastaligin baslangicini tetikleyen sebebin gecirgen bagirsak oldugunu düsünürsek, milyarlarca bakterinin oldugu bir ortamda onlarca 1mm lik ignenin körlemesine bagirsak epiteline saplanmasi bana pek saglikli gelmiyor.