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    MIT, enjekte edilen ilaçların, oral yolla alınmasını sağlayan kapsül geliştirdi

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan bilim insanlarının geliştirdiği kapsül, iğne yoluyla vücuda enjekte edilmek zorunda olan ilaçların, oral yolla alınmasını sağlıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    MIT, enjekte edilen ilaçların, oral yolla alınmasını sağlayan kapsül geliştirdi
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    Kabul edelim ki, iğne yaptırmaktan kimse hoşlanmaz. Verdiği fiziksel acı ve psikolojik gerilim, iğne yaptırmayı küçük yaşlardan başlayarak fobi haline de getirebiliyor. Ancak artık enjeksiyon yoluyla alınması gereken ilaçların, iğne vurdurmaya gerek kalmadan hap gibi alınabileceği dönem yaklaşıyor.

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    İğne yaptırmak tarih olabilir

    Bazı ilaçların, oral yolla ağızdan alınması uygun değildir. Çünkü bu ilaçlar kan dolaşımınıza karışmadan önce sindirim sisteminiz tarafından parçalanarak etkisini kaybedebilir. Bu nedenle iğne yoluyla direk kan dolaşımına enjekte edilmesi gerekir. Ancak MIT bilim insanları, özellikle insülin iğnesi gibi düzenli olarak enjeksiyon yapan hastalar için, yeni bir kapsül geliştirdi.

    MIT, enjekte edilen ilaçların, oral yolla alınmasını sağlayan kapsül geliştirdi
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    Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk ile birlikte geliştirilen bu kapsül, insülin veya diğer protein bazlı ilaçları taşıyabiliyor. Kenarlarında 1 milimetre uzunluğunda mikro iğneler barındıran bu kapsül, bağırsak dokusunun üst katmanına nüfuz ettikten sonra çözülerek, ilacı serbest bırakıyor ve bağırsakta herhangi bir tıkanmaya da neden olmuyor. Eğer test aşamaları başarıyla geçilirse, iğne yaptırmanın tarihe karışacağını söylemek mümkün.



    https://www.nature.com/articles/s41591-019-0606-0 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    viper 1 gün
    Haberde belirtilmemis, bu kapsülün capi 9 mm ve uzunlugu da 3 cm, yani öyle kolay kolay yutulur cinsten degil. Ayrica damara degil epitel dokuya enjeksiyon yapiyor, ilac kana girene kadar yine kayiplar olacak.
    Günümüzdeki bircok kronik hastaligin baslangicini tetikleyen sebebin gecirgen bagirsak oldugunu düsünürsek, milyarlarca bakterinin oldugu bir ortamda onlarca 1mm lik ignenin körlemesine bagirsak epiteline saplanmasi bana pek saglikli gelmiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    CWaRRioR 1 gün viper
    Açıkçası bu ürünü daha tedirgin edici buldum. Şu an kullanılan enjektörler hem dezenfeksiyon hem de kontrollü bir saplama olanağı sağlıyor. Ancak bu ürünün geçtiği yolları düşününce, iğnelerin bir şekilde dokuyu çizerek tahrip edebileceği konusunda tedirgin oldum. Şahsen tercih etmezdim.
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    estrofem 1 gün
    Tam tersi mümkün mü acaba? Hap formundaki ilacı, enjekte edilebilir hale getirmek; Bilsem, İlk olarak nickim de yazan ilacı dönüştürürdüm.
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    burakdc 1 gün
    Ne yani simdi igne yapan seksi hemsireler tarihemi karısacak :D
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    agent1453 1 gün burakdc
    ha ha ha :)
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