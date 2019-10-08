Sony, PS4 oyun konsolunda yer alan Facebook desteğini sonlandırıyor

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Bir süredir Sony, PlayStation 4 oyuncularının, oyunlarda çektikleri ekran görüntüleri ve videoları Facebook hesaplarında paylaşabilecekleri bir özellik barındırıyordu. Şirketten yapılan açıklamaya göre PS4'te yer alan bu özellik sonlandırılacak.

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Sony neden sonlandırdığını açıklamadı

Sony'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer alıyor: "7 Ekim 2019'ten itibaren Facebook entegrasyonu artık PS4 sisteminde desteklenmeyecek. Bu, Facebook'un oyun ve kupa etkinliği gönderme ve arkadaş aulucu özelliğini kullanma gibi paylaşım özelliklerini içerir. PlayStation 4'in paylaşım özellikleri aynı kalacak, ancak Facebook artık ekran görüntüleri, videolar, müzik, kupa detayları veya oyun yayınlarına bağlantılar paylaşmak için bir hedef olarak sunulmayacak."

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Ancak bu PS4 etkinliklerinizi artık Facebook platformunda paylaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Sadece bu işlemi Sony'nin sunduğu araçlarla değil, manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekecek. Şirketin bu kararı neden verdiği açık bir şekilde belirtilmezken, gizlilik odaklı bir karar olduğu ise kuvvetle muhtemel görünüyor.

https://support.playstation.com/s/article/Removal-of-Facebook-Integration-from-PS4?language=en_US