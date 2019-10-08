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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, PS4 oyun konsolunda yer alan Facebook desteğini sonlandırıyor

    Japon elektronik devi Sony, PlayStation 4 oyun konsolunda yer alan ve kullanıcıların oyunlarla ilgili görüntü ve video paylaşabildikleri Facebook entegrasyonunu kaldıracağını açıkladı.
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    Oyun Konsolları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sony, PS4 oyun konsolunda yer alan Facebook desteğini sonlandırıyor
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    Bir süredir Sony, PlayStation 4 oyuncularının, oyunlarda çektikleri ekran görüntüleri ve videoları Facebook hesaplarında paylaşabilecekleri bir özellik barındırıyordu. Şirketten yapılan açıklamaya göre PS4'te yer alan bu özellik sonlandırılacak.

    Ayrıca Bkz. "TCL, 5G destekli bir BlackBerry telefon planlarının olmadığını açıkladı"

    Sony neden sonlandırdığını açıklamadı

    Sony'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer alıyor: "7 Ekim 2019'ten itibaren Facebook entegrasyonu artık PS4 sisteminde desteklenmeyecek. Bu, Facebook'un oyun ve kupa etkinliği gönderme ve arkadaş aulucu özelliğini kullanma gibi paylaşım özelliklerini içerir. PlayStation 4'in paylaşım özellikleri aynı kalacak, ancak Facebook artık ekran görüntüleri, videolar, müzik, kupa detayları veya oyun yayınlarına bağlantılar paylaşmak için bir hedef olarak sunulmayacak."

    Sony, PS4 oyun konsolunda yer alan Facebook desteğini sonlandırıyor
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    Ancak bu PS4 etkinliklerinizi artık Facebook platformunda paylaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Sadece bu işlemi Sony'nin sunduğu araçlarla değil, manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekecek. Şirketin bu kararı neden verdiği açık bir şekilde belirtilmezken, gizlilik odaklı bir karar olduğu ise kuvvetle muhtemel görünüyor.



    https://support.playstation.com/s/article/Removal-of-Facebook-Integration-from-PS4?language=en_US Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TheLuBu 2 gün
    Bu haber yavaş yavaş Playstation 4 konsolunun ömrünü tamamladığı ve Playstation 5 için yatırımların başladığı anlamına geliyor.
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    esmerbuyucu 3 gün
    Arayüz ve multimedya olarak Xbox'la aşık atamayacakları aşikardı.
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    Dişhekimi06 1 gün esmerbuyucu
    :) O bildiğiniz siyah Xbox tan beri Xbox kullanıcısıyım Tüm serilerini kullandım. Şuanda da One X yani en güçlü modelin sahibiyim. Playstation serisini 4 hariç kullandım ancak arayüzünü geri kalan tüm cihazlarından biliyorum.
    ONE X in arayüzü estetik kullanım stabilite performans olarak gördüğüm en berbat arayüz, Multimedya olarak Ps4 le farkı olmadığı gibi cihaz arayüzde ara ara donma kasma yaşadığı için Ps4 ten bariz şekilde kötü diyebilirim. Xbox 360 kullanırken, Xbox arayüzü çok başarılı hızlı ve stabildi. Playstation ın ikon tasarımını seviyorsam, Xbox ın multiplayer desteği, menülerinin konumlandırılması vs hoştu. XBMC arayüzü ve EVOX sayesinde şuan Kodi gibi multiplayer settop box yazılımları gelişti.
    Buna rağmen ONE Serisinin arayüzü leş olduğu gibi performansı da leş? KİM KİMLE aşık atamıyor? Xbox resmen damdan kafa üstü düşmüş paramparça olmuş. ONE serisinin arayüzünü beğenmek için arayüz görmemek performansını beğenmek için performans nedir görmemek lazım. One X serisinde bile gerek yerli gerek yabancı sayısız donma/kasma şikayeti var. O saçma tasarımla donup kasmaması abes olacağı için benim gibi bu şikayeti dillendirmeyen nice insanlar vardır. Arayüzü aşırı ağır ve yer yer donuyor.
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    WeDneS 3 gün
    Zaten bir işe yaramior instagram yapsin
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    mu5tafa 3 gün
    Multimedya olarak Xbox çok daha başarılı.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ARTHUR. 3 gün mu5tafa
    Kesinlikle öyle.
    PS1 den beri her cihazını kullandım. Bir ara 6 ay xkeyli xbox kullandım o zamnki kullanım olsun arayüz olsun sunduğu özellikler olsun şu anda ps4 bile o tadı veremiyor.
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