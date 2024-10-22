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    MIT mühendislerinden çığır açan buluş: Güneş enerjisiyle günde 5.000 litre temiz su

    MIT mühendisleri, bataryaya ihtiyaç duymadan günde 5.000 litre temiz su üretebilen güneş enerjili bir tuzdan arındırma sistemi geliştirdi. Güç altyapısı olmayan bölgelerde kullanılabilir. 
    MIT'ten çığır açan buluş: Güneş enerjisiyle 5.000 litre temiz su Tam Boyutta Gör
    Giderek büyüyen su krizi ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskısı göz önüne alındığında, arıtma sistemlerinin önemi her geçen gün artıyor. Şimdi MIT'deki (Massachusetts Institute of Technology) araştırmacılar, güneş enerjisiyle çalışan ve günde 5.000 litreye kadar temiz su üretebilen bir arındırma sistemi geliştirdi. Kullanım alanları son derece çeşitli olabilir.

    Hem verimli hem de çok hızlı

    MIT mühendislerinin geliştirdiği bu sistem, doğrudan güneş ışınlarına bağlı olarak çalışıyor. Güneş ışığının yoğunlaştığı zamanlarda su arıtma kapasitesini artırırken, bulutlu havalarda ise enerji tüketimini otomatik olarak düşürüyor. Bu daü, yeni sistemi diğer arındırma teknolojilerinden ayırıyor. En dikkat çekici noktalardan biri de bu sistemin pil gerektirmemesi. 

    MIT'ten çığır açan buluş: Güneş enerjisiyle 5.000 litre temiz su Tam Boyutta Gör
    Keza geleneksel tuzdan arındırma sistemleri genellikle sürekli enerji kaynağına ihtiyaç duyarken, MIT'nin çözümü, güneş enerjisini doğrudan kullanarak, kesintisiz bir su arıtma süreci sağlıyor. Ayrıca güneş panelleri tarafından üretilen elektrik enerjisinin %94’ünden fazlasını verimli bir şekilde kullanabiliyor ve günde 5.000 litreye kadar temiz su üretme kapasitesine sahip.

    Proje, suyu tuzdan arındırmak için elektrodiyaliz yöntemine dayanıyor. Yani geleneksel olarak sistemin bileşenleri arasında su pompaları, iyon değişim membranları ve güneş paneli dizisi bulunuyor. Ancak diğerlerinden ayrıldığı nokta, "akış komutlu akım kontrolü" adı verilen bir kontrol sistemine sahip olması. Bunun sayesinde sistem, saniyede üç ila beş kez arıtma hızını ayarlayarak enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor.

    Bu bağlamda özellikle deniz suyuna erişimi olmayan iç bölgeler için bir hayli önemli. Keza çoğu insan, arındırma sistemlerinin ulaşamayacağı kadar uzakta yaşıyor ve genellikle yer altı sularına bağımlı. Ancak iklim değişikliği ile birlikte bu yer altı suları da giderek daha fazla tuzlu hale geliyor. Dolayısıyla bu sistem özellikle tuzlu yer altı sularının temizlenmesi için ideal bir çözüm olabilir.

    MIT ekibi, bu sistemin daha büyük topluluklara ve hatta şehir düzeyinde su sağlayacak şekilde ölçeklendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yakın gelecekte ise küresel kullanıma ulaşması için çalışmalar başlayacak. Ayrıca araştırmacılar buna değinmese de, güncel arıtma sistemlerinde de dönüşüm yaşanabileceğini söyleyelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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