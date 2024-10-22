MIT mühendislerinden çığır açan buluş: Güneş enerjisiyle günde 5.000 litre temiz su

Hem verimli hem de çok hızlı
MIT mühendislerinin geliştirdiği bu sistem, doğrudan güneş ışınlarına bağlı olarak çalışıyor. Güneş ışığının yoğunlaştığı zamanlarda su arıtma kapasitesini artırırken, bulutlu havalarda ise enerji tüketimini otomatik olarak düşürüyor. Bu daü, yeni sistemi diğer arındırma teknolojilerinden ayırıyor. En dikkat çekici noktalardan biri de bu sistemin pil gerektirmemesi.
Proje, suyu tuzdan arındırmak için elektrodiyaliz yöntemine dayanıyor. Yani geleneksel olarak sistemin bileşenleri arasında su pompaları, iyon değişim membranları ve güneş paneli dizisi bulunuyor. Ancak diğerlerinden ayrıldığı nokta, "akış komutlu akım kontrolü" adı verilen bir kontrol sistemine sahip olması. Bunun sayesinde sistem, saniyede üç ila beş kez arıtma hızını ayarlayarak enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor.
Bu bağlamda özellikle deniz suyuna erişimi olmayan iç bölgeler için bir hayli önemli. Keza çoğu insan, arındırma sistemlerinin ulaşamayacağı kadar uzakta yaşıyor ve genellikle yer altı sularına bağımlı. Ancak iklim değişikliği ile birlikte bu yer altı suları da giderek daha fazla tuzlu hale geliyor. Dolayısıyla bu sistem özellikle tuzlu yer altı sularının temizlenmesi için ideal bir çözüm olabilir.
MIT ekibi, bu sistemin daha büyük topluluklara ve hatta şehir düzeyinde su sağlayacak şekilde ölçeklendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yakın gelecekte ise küresel kullanıma ulaşması için çalışmalar başlayacak. Ayrıca araştırmacılar buna değinmese de, güncel arıtma sistemlerinde de dönüşüm yaşanabileceğini söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)