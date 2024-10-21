Liebherr, dünyanın hidrojenle çalışan ilk kepçesini kullanıma sunuyor

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Tam Boyutta Gör İnşaat ve madencilik ekipmanları devi Liebherr, dünyanın ilk hidrojenle çalışan kepçesini kullanıma sunuyor. Şirket, pilot proje kapsamında Avusturya'nın Gratkorn kentindeki Kanzelstein ocağında yeni kepçesinini deneyecek.

İlk olarak bu yılın başlarında Liebherr'in özel test tesisinde gösterilen L 566 H isimli kepçe, Liebherr ile Avusturya'nın en büyük inşaat şirketi STRABAG arasında bir pilot projede iki yıl hizmet görecek.

Hidrojen için modifiye edilmiş içten yanmalı motor kullanıyor

Hidrojenle çalışan kepçe, yakıt hücresi teknolojisini kullanmıyor, bunun yerine, hidrojenle çalışmak üzere modifiye edilmiş içten yanmalı bir motor kullanıyor. Motorun her yıl yaklaşık 37.500 litre dizele karşılık gelen 100 tona kadar karbondioksit emisyonunun salınmasını önleyeceğini tahmin ediyor.

Otomobiller ve kamyonetler gibi araçların elektrikli hale getirilmesi nispeten kolay olsa da, yüksek enerji harcayan kamyon ve iş makinelerinin elektrifikasyonu zor olduğundan dolayı, karbon emisyonlarını sıfırlamak için hidrojen önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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Projede, Energie Steiermark tarafından tedarik edilen bir hidrojen dolum istasyonu, kepçenin doğrudan ocakta yakıt ikmali için gereken yeşil hidrojeni sağlayacak.

Hidrojen, yeşil enerji dönüşümünde adı geçen önemli bir enerji kaynağı olsa da, günümüzde hidrojenin ezici çoğunluğu, doğalgaz ve diğer fosil yakıtlar tarafından üretiliyor. Elekrolizörler ile üretilen yeşil hidrojen ise, şuan için oldukça pahalı ve sınırlı miktarda üretim gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla, bu tip projelerin faydalı olabilmesi için yeşil hidrojen üretiminin ucuzlayıp arttırılması gerekiyor.

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Liebherr, dünyanın hidrojenle çalışan ilk kepçesini tanıttı