Liebherr, dünyanın hidrojenle çalışan ilk kepçesini kullanıma sunuyor

İlk olarak bu yılın başlarında Liebherr'in özel test tesisinde gösterilen L 566 H isimli kepçe, Liebherr ile Avusturya'nın en büyük inşaat şirketi STRABAG arasında bir pilot projede iki yıl hizmet görecek.
Hidrojen için modifiye edilmiş içten yanmalı motor kullanıyor
Hidrojenle çalışan kepçe, yakıt hücresi teknolojisini kullanmıyor, bunun yerine, hidrojenle çalışmak üzere modifiye edilmiş içten yanmalı bir motor kullanıyor. Motorun her yıl yaklaşık 37.500 litre dizele karşılık gelen 100 tona kadar karbondioksit emisyonunun salınmasını önleyeceğini tahmin ediyor.
Otomobiller ve kamyonetler gibi araçların elektrikli hale getirilmesi nispeten kolay olsa da, yüksek enerji harcayan kamyon ve iş makinelerinin elektrifikasyonu zor olduğundan dolayı, karbon emisyonlarını sıfırlamak için hidrojen önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Projede, Energie Steiermark tarafından tedarik edilen bir hidrojen dolum istasyonu, kepçenin doğrudan ocakta yakıt ikmali için gereken yeşil hidrojeni sağlayacak.
Hidrojen, yeşil enerji dönüşümünde adı geçen önemli bir enerji kaynağı olsa da, günümüzde hidrojenin ezici çoğunluğu, doğalgaz ve diğer fosil yakıtlar tarafından üretiliyor. Elekrolizörler ile üretilen yeşil hidrojen ise, şuan için oldukça pahalı ve sınırlı miktarda üretim gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla, bu tip projelerin faydalı olabilmesi için yeşil hidrojen üretiminin ucuzlayıp arttırılması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)