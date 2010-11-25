Mitsubishi, 27 inç'lik yeni monitörünü satışa sundu.

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Japon elektronik üreticisi Mitsubishi, 27 inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sundu. Mitsubishi'nin Diamondcrysta serisi altında üreteceği monitör RDT271WV kod adıyla hazırlanacak.
LED arka aydınlatmaya sahip olan monitörün çözünürlüğü 1920x1080 olarak belirlenirken, tepkime süresi 6.5 ms, parlaklık oranı 300cd/m2, kontrast oranı 25.000:1 olarak belirlenmiş.
3 W'lık stereo hoparlörlere yer verilen RDT271WV, kullanıcılara zengin giriş seçenekleri sunuyor zira RDT271WV'de 2x HDMI girişi, DVI-D girişi, RGB girişi, Line in ve out portları yer alıyor.
Mitsubishi'nin Diamondcrysta serisi altında ürettiği 27 inç'lik monitör olan RDT271WV, 632$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
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Sebep? Hocam hangi ihtiyaçlar için ne tür bir monitör almanız gerektiğini bileceksiniz, LG aldığınıza neden pişmansınız örneğin, LG bu işte en başarılı markalardan biridir..632 dolara nerde biz bulamıyoruz dediğinize göre fiyat sıkıntınız yok, o halde LG'nin üst düzey ips panellerinden alabilirdiniz ve kesinlikle pişman da etmezdi, örneğin LG IPS236V ve V-PN serisi monitörler..Ya da benzer fiyatlara yine bulunması zor olsa da DELL UltraSharp U2410 IPS veya ASUS Proart ips panellerini tercih edebilirdiniz..Ve inanın ki bırakın pişman olmayı, gözlerinizi alamazdınız. Tahminimce ucuz ve ekonomik bir ''internet cafe'' monitörü aldınız siz TN panelli..Yoksa üst düzey LG ler adamı pişman etmez hocam...ve bahsi geçen fiyatlara da ancak zaten bu modeller ulaşabilir.
Viewsonic'in 27" lik bir monitörü vardı vatanda 1ms diye yazmışlardı sanırım. O nasıldır sizce?
O 1ms gibi değerler hikaye hocam ne yazık ki, maalesef gerçek değeri yazmıyor çoğu firma. Ha olanlar yok mu var tabiki ama cüzdanı bırakıp çıkarsınız satın alırken Şayet bu 1 ms değeri gerçekse de diğer özellikleri yerlerdedir, mecburen bu böyle; hızlıysa yüksek ihtimalle renk üretimi vasat olmak zorunda ve görüş açıları.
kime nerde nasıl satılıyor tr yok bu cihazlardan
lg aldığıma okadar pişmanımki