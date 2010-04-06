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Mitsubishi, Diamondcrysta serisinin yeni üyesini tanıttı: RDT232WLM

Mitsubishi, Diamondcrysta serisi altında üretecekleri yeni LCD monitörlerini üretti
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mitsubihi firması, Diamondcrysta serisi altında üretecekleri yeni monitörünü duyurdu. RDT232WLM kod adıyla satışa sunulacak olan LCD monitörler siyah ve beyaz renklerde üretilecek. TN panele sahip olan 23 inç boyutundaki LCD monitörlerin 1920x1080 çözünürlük sunacağı ve tepkime süresinin 5ms olacağı açıklandı. ECO modu sayesinde bekleme modundayken %35'e varan güç tasarrufu sağlayacak olan monitörlerin parlaklık oranının 250 cd/m2, kontrast oranın da 1.000:1 olacağı belirtildi. D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan monitörlerde stereo hoparlörler de unutlmamış. Mitsubishi'nin Diamondcrysta serisi altında üreteceği LCD monitörlerin Nisan ayı sonlarında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz gerekli bilgi verilmedi.


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suslu76 9 yıl
milletin tn ile ne alıp veremediği var anlamış değilim, hayır ananınızın karnından oled'le mi doğdunuz?
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yc#1 9 yıl
Beyaz renk seçeneği koymaları iyi olmuş. Malum bu devirde yer gök siyah, piano black.
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Batuist 9 yıl
@joven Peki işe yarayan TN olmayan paneller ile üretilmiş kaliteli ve hertürlü kullanıma uygun monitörlere örnek verirmisin???
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Evet, İsyan! 9 yıl

Batuist

@joven Peki işe yarayan TN olmayan paneller ile üretilmiş kaliteli ve hertürlü kullanıma uygun monitörlere örnek verirmisin???



tftcentral.co.uk/...
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