286 beygirlik Mitsubishi Outlander Ralliart 2024'te üretilebilir

Best Car'ın haberine göre, Mitsubishi Outlander PHEV'in Ralliart versiyonu sadece kozmetik dokunuşlarla yetinmeyip daha fazla güç sunacak. Standart modelde 2.4 litre dört silindirli benzinli motor ve farklı akslara yerleştirilen iki elektrik motoru görev yapıyor.
Outlander PHEV'deki bu sistem toplamda 248 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor. Habere göre, Ralliart versiyonunda maksimum güç 286 beygire kadar çıkabilir. Tork tarafında ise herhangi bir bilgi yok. Ayrıca, daha sert süspansiyon sistemi gibi mekanik güncellemelerin de olacağı bildiriliyor.
Aşağıdaki fotoğraf galerisinde Mitsubishi Vision Ralliart konseptinin tasarımını inceleyebilirsiniz:
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.