286 beygirlik Mitsubishi Outlander Ralliart 2024'te üretilebilir

Tam Boyutta Gör Mitsubishi, bundan bir yıl önce Outlander PHEV'i temel alan Vision Ralliart konseptini görücüye çıkarmıştı. Gelen haberlere göre bu konsept 2024 yılında gerçeğe dönüşecek.

Best Car'ın haberine göre, Mitsubishi Outlander PHEV'in Ralliart versiyonu sadece kozmetik dokunuşlarla yetinmeyip daha fazla güç sunacak. Standart modelde 2.4 litre dört silindirli benzinli motor ve farklı akslara yerleştirilen iki elektrik motoru görev yapıyor.

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Outlander PHEV'deki bu sistem toplamda 248 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor. Habere göre, Ralliart versiyonunda maksimum güç 286 beygire kadar çıkabilir. Tork tarafında ise herhangi bir bilgi yok. Ayrıca, daha sert süspansiyon sistemi gibi mekanik güncellemelerin de olacağı bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım konusunda henüz bir detay yok ancak geçen yıl tanıtılan Vision Ralliart konsepti bu konuda bizlere fikir verebilir. Söz konusu konsept, farklı panjur tasarımı, daha büyük korumalara sahip ön tamponu ve geniş çamurluk uçlarıyla standart modelden ayrılıyor. Daha büyük fren disklerini ve altı pistonlu kaliperleri saklayan 22 inç jantlar da ilk bakışta dikkat çekiyor.

Aşağıdaki fotoğraf galerisinde Mitsubishi Vision Ralliart konseptinin tasarımını inceleyebilirsiniz:

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