GeForce RTX 4060 mobil ekran kartı performansı RTX 3070’in ensesinde

Tam Boyutta Gör Çinli dizüstü bilgisayar üreticisi ThundeRobot’a ait bir bilgisayarda test edilen GeForce RTX 4060 mobil ekran kartının 3DMark benchmark aracında görüldüğü ortaya çıktı. Sentetik performans sonuçlarına göre kart, önceki model RTX 3060’ı geride bırakırken RTX 3070’e de oldukça yaklaşıyor.

Mobil RTX 3070'e çok yakın

Paylaşılanlara göre GeForce RTX 4060 mobil ekran kartı 3DMark TimeSpy testinde 10.000 puanı aşmayı başarmış. Aynı testte Nvidia RTX 3060 dizüstü ekran kartı 9.000 puan alırken RTX 3070 ise 10.700 puan alabiliyor. Bu bağlamda GeForce RTX 4060 mobil selefinden yüzde 20 oranında daha hızlıyken RTX 3070 mobilden ise sadece yüzde 5 daha yavaş.

Tam Boyutta Gör Daha önce yayınlanan bilgilere göre Nvidia RTX 4060 mobil kartı AD 107 GPU çekirdeğinin üzerine inşa edilecek.128 bit bellek veri yolunda 8 GB GDDR6 bellek yapılandırmasına sahip olması bekleniyor. Ayrıca kartın 85W TGP güç tüketimi sunacağı ancak tüketimin Dynamic Boost ile 140W’a kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Nvidia, yeni ekran kartlarını tanıtacağı tarihi resmen açıkladı 2 gün önce eklendi

Önümüzdeki hafta 3 Ocak tarihinde düzenlenecek olan GeForce Beyond etkinliğinde Nvidia’nın RTX 40 serisi mobil ekran kartlarını tanıtmasını bekliyoruz. Yine aynı etkinlikte firma RTX 4070 Ti masaüstü ekran kartını da tanıtacak. Birkaç gün sonra kesin bilgileri sizlere vermiş olacağız.

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Mobil GeForce RTX 4060 performansı RTX 3070’in ensesinde