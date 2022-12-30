GeForce RTX 4060 mobil ekran kartı performansı RTX 3070’in ensesinde

Mobil RTX 3070'e çok yakın
Paylaşılanlara göre GeForce RTX 4060 mobil ekran kartı 3DMark TimeSpy testinde 10.000 puanı aşmayı başarmış. Aynı testte Nvidia RTX 3060 dizüstü ekran kartı 9.000 puan alırken RTX 3070 ise 10.700 puan alabiliyor. Bu bağlamda GeForce RTX 4060 mobil selefinden yüzde 20 oranında daha hızlıyken RTX 3070 mobilden ise sadece yüzde 5 daha yavaş.
Önümüzdeki hafta 3 Ocak tarihinde düzenlenecek olan GeForce Beyond etkinliğinde Nvidia’nın RTX 40 serisi mobil ekran kartlarını tanıtmasını bekliyoruz. Yine aynı etkinlikte firma RTX 4070 Ti masaüstü ekran kartını da tanıtacak. Birkaç gün sonra kesin bilgileri sizlere vermiş olacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d