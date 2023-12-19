Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alanında en hafifi: Karşınızda Intel Core Ultra ve RTX 4070’li HP Omen Transcend 14

    HP'nin yeni Omen Transcend 14 oyun dizüstü bilgisayarı Nvidia GeForce RTX 4050, RTX 4060 veya RTX 4070 GPU ile Intel Core Ultra 7 veya Core Ultra 9 185H işlemcileri bir araya getiriyor.
    Karşınızda Intel Core Ultra ve RTX 4070’li HP Omen Transcend 14 Tam Boyutta Gör
    HP, dünyanın en hafif 14 inçlik oyun dizüstü bilgisayarı yeni Omen Transcend 14’ü ile geliyor. Yeni Omen Transcend 14 oyun dizüstü bilgisayarı, Omen Transcend ailesindeki 16 inçlik versiyona eklenerek seriyi genişletiyor. Transcend 14, mevcut Transcend 16 ile aynı tasarım dilini kullansa da donanım tarafından değişiklikler hayli fazla.

    HP Omen Transcend 14 özellikleri

    Donanım söz konusu olduğunda HP, yeni Omen Transcend 14 oyun dizüstü bilgisayarını, Intel'in üretken yapay zeka yerleşik NPU'lara sahip yeni Meteor Lake CPU'ları olan Intel Core Ultra 7 155H veya Core Ultra 9 185H işlemciyle birlikte donatıyor. Her iki CPU da 16 çekirdekli, 22 iş parçacıklı yapılandırmaya sahipken Core Ultra 9 185H, Intel'in oyunculara yönelik 13. Nesil Core "Raptor Lake-H" serisi mobil CPU'ları ile aynı olan 45W varsayılan TDP'ye sahip. GPU tarafındaysa Nvidia GeForce RTX 4050, RTX 4060 veya RTX 4070 seçenekleri bulunuyor. Bu GPU’lar için herhangi bir TGP detayı bilmiyoruz HP, muhtemelen CES 2024’te tüm detayları paylaşacaktır.

    Karşınızda Intel Core Ultra ve RTX 4070’li HP Omen Transcend 14 Tam Boyutta Gör
    Transcend 14 oyun dizüstü bilgisayarının sağ tarafında iki USB-A bağlantı noktası bulunurken, sol tarafta tek bir USB-C (Thunderbolt) konektörü ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Çift fanlı bir kurulumla gelen Omen Transcend 14’te 120Hz yenileme hızına sahip 14 inç 2.8K (2880 x 1800) OLED panel yer alıyor. Panel, 500 nit HDR parlaklığı ve tam DCI-P3 renk gamı kapsamı ile 48-120Hz aralığında Değişken Yenileme Hızını (VRR) destekliyor.

    Öte yandan üründe 16GB veya 32GB LPDDR5X-7467 bellek seçenekleri bulunuyor, ancak bunlar lehimli modüller, yani kullanıcılar için yükseltme seçeneği bulunmuyor. Depolama tarafındaysa 500GB, 1TB ve 2TB NVMe PCIe Gen4 SSD seçenekleri sunuluyor. Yeni HP Omen Transcend 14 oyun dizüstü bilgisayarı 31.3 x 23.4 x 1.8mm boyutlarında ve sadece 1637g (1.6kg) ağırlığında. Kıyaslama açısından Transcend 14, benzer boyutlara sahip olan LG Gram 14 2023 dizüstü bilgisayardan sadece 600g daha ağır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    geri geri giderken frene basınca gelen ses ön ısıtma bujilerini kontrol ettirin liseye 1 yıl ara vermek cam kase fırına girer mi kış lastiği ömrü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız