Alanında en hafifi: Karşınızda Intel Core Ultra ve RTX 4070’li HP Omen Transcend 14

Tam Boyutta Gör HP, dünyanın en hafif 14 inçlik oyun dizüstü bilgisayarı yeni Omen Transcend 14’ü ile geliyor. Yeni Omen Transcend 14 oyun dizüstü bilgisayarı, Omen Transcend ailesindeki 16 inçlik versiyona eklenerek seriyi genişletiyor. Transcend 14, mevcut Transcend 16 ile aynı tasarım dilini kullansa da donanım tarafından değişiklikler hayli fazla.

HP Omen Transcend 14 özellikleri

Donanım söz konusu olduğunda HP, yeni Omen Transcend 14 oyun dizüstü bilgisayarını, Intel'in üretken yapay zeka yerleşik NPU'lara sahip yeni Meteor Lake CPU'ları olan Intel Core Ultra 7 155H veya Core Ultra 9 185H işlemciyle birlikte donatıyor. Her iki CPU da 16 çekirdekli, 22 iş parçacıklı yapılandırmaya sahipken Core Ultra 9 185H, Intel'in oyunculara yönelik 13. Nesil Core "Raptor Lake-H" serisi mobil CPU'ları ile aynı olan 45W varsayılan TDP'ye sahip. GPU tarafındaysa Nvidia GeForce RTX 4050, RTX 4060 veya RTX 4070 seçenekleri bulunuyor. Bu GPU’lar için herhangi bir TGP detayı bilmiyoruz HP, muhtemelen CES 2024’te tüm detayları paylaşacaktır.

Tam Boyutta Gör Transcend 14 oyun dizüstü bilgisayarının sağ tarafında iki USB-A bağlantı noktası bulunurken, sol tarafta tek bir USB-C (Thunderbolt) konektörü ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Çift fanlı bir kurulumla gelen Omen Transcend 14’te 120Hz yenileme hızına sahip 14 inç 2.8K (2880 x 1800) OLED panel yer alıyor. Panel, 500 nit HDR parlaklığı ve tam DCI-P3 renk gamı kapsamı ile 48-120Hz aralığında Değişken Yenileme Hızını (VRR) destekliyor.

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Öte yandan üründe 16GB veya 32GB LPDDR5X-7467 bellek seçenekleri bulunuyor, ancak bunlar lehimli modüller, yani kullanıcılar için yükseltme seçeneği bulunmuyor. Depolama tarafındaysa 500GB, 1TB ve 2TB NVMe PCIe Gen4 SSD seçenekleri sunuluyor. Yeni HP Omen Transcend 14 oyun dizüstü bilgisayarı 31.3 x 23.4 x 1.8mm boyutlarında ve sadece 1637g (1.6kg) ağırlığında. Kıyaslama açısından Transcend 14, benzer boyutlara sahip olan LG Gram 14 2023 dizüstü bilgisayardan sadece 600g daha ağır.

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