Alanında en hafifi: Karşınızda Intel Core Ultra ve RTX 4070’li HP Omen Transcend 14

HP Omen Transcend 14 özellikleri
Donanım söz konusu olduğunda HP, yeni Omen Transcend 14 oyun dizüstü bilgisayarını, Intel'in üretken yapay zeka yerleşik NPU'lara sahip yeni Meteor Lake CPU'ları olan Intel Core Ultra 7 155H veya Core Ultra 9 185H işlemciyle birlikte donatıyor. Her iki CPU da 16 çekirdekli, 22 iş parçacıklı yapılandırmaya sahipken Core Ultra 9 185H, Intel'in oyunculara yönelik 13. Nesil Core "Raptor Lake-H" serisi mobil CPU'ları ile aynı olan 45W varsayılan TDP'ye sahip. GPU tarafındaysa Nvidia GeForce RTX 4050, RTX 4060 veya RTX 4070 seçenekleri bulunuyor. Bu GPU’lar için herhangi bir TGP detayı bilmiyoruz HP, muhtemelen CES 2024’te tüm detayları paylaşacaktır.
Öte yandan üründe 16GB veya 32GB LPDDR5X-7467 bellek seçenekleri bulunuyor, ancak bunlar lehimli modüller, yani kullanıcılar için yükseltme seçeneği bulunmuyor. Depolama tarafındaysa 500GB, 1TB ve 2TB NVMe PCIe Gen4 SSD seçenekleri sunuluyor. Yeni HP Omen Transcend 14 oyun dizüstü bilgisayarı 31.3 x 23.4 x 1.8mm boyutlarında ve sadece 1637g (1.6kg) ağırlığında. Kıyaslama açısından Transcend 14, benzer boyutlara sahip olan LG Gram 14 2023 dizüstü bilgisayardan sadece 600g daha ağır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.