Nvidia’nın mobil GeForce RTX 4090 kartı masaüstü RTX 3090’dan daha hızlı

Öte yandan GeForce RTX 4090 mobil, Geekbench test yazılımı tarafından "X370SNx" olarak etiketlenen ancak marka veya modeli belli olmayan bir oyun dizüstü bilgisayarında ortaya çıkartıldı. Bu dizüstünde aynı zamanda Intel’in CES 2023’te duyuracağı 24 çekirdekli Intel Core i9-13900HX işlemcisi de yer almakta.
Mobil RTX 4090, masaüstü RTX 3090'ı geride bırakıyor
Belirtmek gerekiyor ki RTX 4090 mobil tarafından Geekbench’te elde edilen 210 binden yüksek OpenCL puanı oyun performansı için en iyi kıyaslamalardan birisi değil. Ancak genel bir bakış açısı olarak kullanmakta sakınca yok. Buna göre, mobil RTX 4090 performans olarak RTX 3090’ın az farkla da olsa geçiyor. RTX 4070 Ti ile ise neredeyse hemen hemen aynı. Ayrıca RTX 3080 Ti mobilden de yüzde 54 daha hızlı.
Hem RTX 4070 Ti hem de dizüstü bilgisayarlara yönelik RTX 40 mobil ailesinin Nvidia’nın 3 Ocak tarihinde düzenleyeceği etkinlikte duyurulmasını bekliyoruz. 5-8 Ocak’ta düzenlenecek CES 2023 fuarında bu donanımları kullanan ürünleri de muhtemelen göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d