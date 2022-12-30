Nvidia’nın mobil GeForce RTX 4090 kartı masaüstü RTX 3090’dan daha hızlı

Tam Boyutta Gör Nvidia, masaüstüne odaklanan GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 kartlarından sonra odağını RTX 40 mobil ekran kartlarına çevirmiş durumda. Firma, birkaç gün sonra GeForce Beyond adlı bir etkinlik düzenleyeceğini duyurmuştu, bu kartın da yine etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Öte yandan GeForce RTX 4090 mobil, Geekbench test yazılımı tarafından "X370SNx" olarak etiketlenen ancak marka veya modeli belli olmayan bir oyun dizüstü bilgisayarında ortaya çıkartıldı. Bu dizüstünde aynı zamanda Intel’in CES 2023’te duyuracağı 24 çekirdekli Intel Core i9-13900HX işlemcisi de yer almakta.

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Tam Boyutta Gör Bununla birlikte ortaya çıkan RTX 4090 mobil GPU’sunun kağıt üzerinde masaüstü RTX 4080 GPU’su ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Yani Nvidia bu mobil canavarında 9728 CUDA çekirdeğine sahip AD103 grafik çekirdeğini konumlandıracak. Yine benzer şekilde mobil RTX 4090’da 16 GB bellek yer alacak fakat RTX 4080’den farklı olarak GDDR6X yerine standart mobil GDDR6 bellekler kullanılacak. Geekbench’te görüldüğü üzere GeForce RTX 4090 mobil kartının 2040 MHz’de çalıştığı görülüyor. Dolayısıyla bu kartın 38,9 TFLOP hesaplama gücüne sahip olacağını söyleyebiliriz.

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Belirtmek gerekiyor ki RTX 4090 mobil tarafından Geekbench’te elde edilen 210 binden yüksek OpenCL puanı oyun performansı için en iyi kıyaslamalardan birisi değil. Ancak genel bir bakış açısı olarak kullanmakta sakınca yok. Buna göre, mobil RTX 4090 performans olarak RTX 3090’ın az farkla da olsa geçiyor. RTX 4070 Ti ile ise neredeyse hemen hemen aynı. Ayrıca RTX 3080 Ti mobilden de yüzde 54 daha hızlı.

Hem RTX 4070 Ti hem de dizüstü bilgisayarlara yönelik RTX 40 mobil ailesinin Nvidia’nın 3 Ocak tarihinde düzenleyeceği etkinlikte duyurulmasını bekliyoruz. 5-8 Ocak’ta düzenlenecek CES 2023 fuarında bu donanımları kullanan ürünleri de muhtemelen göreceğiz.

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