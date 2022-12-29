GeForce RTX 4070 Ti daha çıkmadan indirime girdi

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın GeForce RTX 4080 12GB olarak tanıttığı ancak daha sonra ani bir şekilde GeForce RTX 4070 Ti olmasına karar verdiği yeni ekran kartı çok daha rekabetçi hale geliyor. Nvidia daha piyasaya çıkmadan fiyat kırdı.

GeForce RTX 4070 Ti fiyatı ne olacak?

Nvidia’nın geçen hafta satış ortaklarına gönderdiği bilgilendirmede kartın fiyatının 899$ olarak konumlandırılmasını istediği belirtilmişti. Bu hafta ise sürpriz bir güncelleme geldi ve son fiyat 799$ olarak belirlendi.

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti fiyatı ortaya çıktı 3 hf. önce eklendi

GeForce RTX 4070 Ti böylece serideki en uygun fiyatlı model durumuna geliyor. Oyuncuların pek ilgi göstermediği ve raflarda kalan GeForce RTX 4080 ekran kartından 400$ daha ucuz. Böylece olası bir ilgisizliğin de önüne geçilmiş olacak.

RTX 4070 Ti ekran kartı AD104 çekirdeği ile gelirken 7680 CUDA çekirdeği, 12GB GDDR6X bellek, 192-bit veri yolu gibi özellikler barındırıyor. Yapılan testlerde RTX 3090 Ti modelinden yer yer daha iyi olduğu gündeme gelmişti ancak genel anlamda RTX 3080 Ti ile mücadele edeceği düşünülüyor.

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GeForce RTX 4070 Ti fiyatı ucuzladı