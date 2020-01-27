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    Mobil GTX 1650 Ti ve GTX 1650 Super GPU’ları gün yüzüne çıktı

    GPU devi Nvidia’nın güncel mimarisine getirdiği güncelleme mobil kanatta yaygınlaşmaya devam ediyor. Son paylaşılan kartlar GTX 1650 Ti ve GTX 1650 Super oldu.
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    Metehan Göktaş
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    Mobil GTX 1650 Ti ve GTX 1650 Super GPU’ları gün yüzüne çıktı
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    Nvidia masaüstü segmentte modellerini Super’le güncelleyerek kaydadeğer performans artışı sundu. Firmanın mobil tarafta da güncelleme hamlesi gecikmedi. Üst segmentin ardından sıra giriş seviyesine geldi.

     

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    Geekbench’e düşen dizüstü bilgisayarlar 10. nesil Comet Lake-H işlemcisinin yanında GTX 1650 Ti ve GTX 1650 Super’le geliyor. GTX 1650 Ti’da 16 ünite içerisinde 1024 CUDA çekirdeğiyle göreceğiz. Yonga 1.49 GHz’de görev yaparken 128 bit bellek veriyoluna sahip 4 GB GDDR6 bellekle desteklenmiş. Bellek frekansı bilinmese de 12-14 Gbps seviyesini bekleyebiliriz.

    Masaüstü GTX 1650 Super'in önünde

    Testte 44 246 puan alan kart bu haliyle 52 000 puan civarında dolaşan masaüstü GTX 1650 Super’den yaklaşık %20 geride. Masaüstü GTX 1650 çözümü ise mobil GTX 1650 Ti’ın gerisinde kalacaktır.

    Mobil GTX 1650 Ti ve GTX 1650 Super GPU’ları gün yüzüne çıktı
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    Diğer taraftan GTX 1650 Super 14 ünite içerisinde 896 CUDA çekirdeği barındırıyor. 1.56 GHz’de görev yapacak yongya 4 GB GDDR6 bellek eşlik ederken çoğu masaüstü GTX 1650 modelinin ufak bir farkla önüne geçmeyi başarmış.

    Ayrıca Bkz. "10. nesil mobil işlemcilerın çıkış tarihi sızdı"

    Görünüşe göre 50 watt TDP tasarımının altına konumlanan giriş seviyesi GPU’larda mobil seçenekler yavaş yavaş masaüstü modellerinin önüne geçmeye başlıyor. Son olarak 10. nesil Comet Lake-H işlemcilerinin önümüzdeki mart ayında ilk dizüstülerde yerini almaya başlayacağı göz önünde bulundurulursa Nvidia’nın yeni çözümlerinin de mavi ekibin işlemcilerine eşlik edeceğini söyleyebiliriz.



    https://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-1650-super-1650-ti-turing-refresh-notebook-gpus-leak/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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