Mobil oyun Hitman Sniper Assassins'in kapalı betası başladı; yeni görseller paylaşıldı

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Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise daha önce Hitman Go ve Hitman Sniper'ı yapan Square Enix Montreal'in yeni oyunu Hitman Sniper Assassins, mobil cihazlar için geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.

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Hitman markasının yeni oyunu Hitman Sniper Assassins, mobil cihazlar için duyuruldu

Oyunun kapalı betaya geçtiği ile ilgili aslında resmi bir duyuru gelmedi. Bir Reddit kullanıcısı oyunun Google Play'de kapalı betaya açıldığını fark etti. Oyunu oynadığını ispatlayabilmek için de oyundan birkaç görsel paylaştı. Ne yazık ki oyun içi bir görsel göremiyoruz ancak arayüzü net bir şekilde görebiliyoruz.

Hitman Sniper Assassins, bu yıl içerisinde ücretsiz olarak iOS ve Android için çıkış yapacak. Oyunun şu anda yalnızca Google Play sayfası açılmış durumda. Oyunun görsellerini ve mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

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Hitman Sniper Assassins'te yine dünyanın farklı yerlerine giderek hedeflerinizi indirmeye çalışacaksınız. Diğer oyunlarda da olduğu gibi çeşitli sözleşmeler yapacaksınız ancak bu sefer göreve gitmeden önce kendinize bir keskin nişancı ekibi oluşturmanız gerekecek. Her birinin kendine has bir silahı ve özelliği olacak. Bu yüzden göreve gitmeden önce iyi düşünmeniz gerekecek. Karakterlerin kendi yetenekleri ve silahları dışında, kendi kişilikleri ve geçmişi de olacak.

Geliştirici ekip hedeflerinizi etkisiz hale getirmek için çeşitli yolların olacağını ve kendinizi fazlasıyla özgür hissedeceğinizi söylüyor. Hedeflerinizi etkisiz hale getirmede bulduğunuz farklı yöntemlere göre de ekstra puanlar kazanabileceksiniz. Bu puanlarınızla da yine diğer oyuncularla puan yarışına girebileceksiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squareenixmontreal.hitmansniper2&hl=en_GB&gl=BR

https://www.pocketgamer.com/articles/086468/hitman-sniper-assassins-early-access-preview-offers-a-look-at-the-gameplay-and-interface/

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