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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil oyun Rush Rally 3'ün yeni eklenti paketi Gravel Tracks 19 Kasım'da geliyor

    2019 yılında yayınlanan, mobil cihazlarda popüler olan Rush Rally serisinin üçüncü oyununa yeni bir eklenti paketi geliyor. Gravel Tracks isimli paket 19 Kasım'da yayınlanacak.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Mobil oyun Rush Rally 3'ün yeni eklenti paketi Gravel Tracks 19 Kasım'da geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Brownmonster Limited'ın yaptığı mobilz cihazların popüler yarış oyunu Rush Rally 3'ün yeni eklenti paketinin çıkış tarihi ve detayları açıklandı.

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    Ayrıca Bkz. "Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night 4 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor"

    Geçtiğimiz yıl yayınlanan Rush Rally 3'ün Gravel Tracks isimli genişleme paketi 19 Kasım'da hem iOS hem de Android cihazlar için yayınlanacak. Bu yeni eklenti paketi oyuna, her birinin kendine has özellikleri olan 6 parkurun bulunduğu 3 yeni ülke ekliyor. Bu yeni eklenen parkurları keşfedebilmeniz için de 4 yeni kariyer şampiyonası modu ekleniyor. Ayrıca bu yeni kariyer modlarına yeni hava şartlarının olduğu eski parkurlar da eklenecek. 

    Direkt olarak eklenti paketinin fiyatı henüz belli değil. Ancak oyunun kendisi şu anda iOS'ta 46,99 TL'ye, Google Play'de ise 39,99 TL'ye erişilebilir durumda.

    Son olarak oyunun aynı zamanda 14,99 dolara Nintendo Switch'te de erişebilir olduğunu hatırlatalım. Bu yeni eklenti paketi için bir tarih verilmemiş ancak iOS ve Android çıkışından kısa bir süre sonra Switch'e de geleceği söylenmiş.



    https://www.brownmonster.co.uk/post/gravel-tracks-expansion-19-11-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    46 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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