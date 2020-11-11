Mobil oyun Rush Rally 3'ün yeni eklenti paketi Gravel Tracks 19 Kasım'da geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Brownmonster Limited'ın yaptığı mobilz cihazların popüler yarış oyunu Rush Rally 3'ün yeni eklenti paketinin çıkış tarihi ve detayları açıklandı.

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Geçtiğimiz yıl yayınlanan Rush Rally 3'ün Gravel Tracks isimli genişleme paketi 19 Kasım'da hem iOS hem de Android cihazlar için yayınlanacak. Bu yeni eklenti paketi oyuna, her birinin kendine has özellikleri olan 6 parkurun bulunduğu 3 yeni ülke ekliyor. Bu yeni eklenen parkurları keşfedebilmeniz için de 4 yeni kariyer şampiyonası modu ekleniyor. Ayrıca bu yeni kariyer modlarına yeni hava şartlarının olduğu eski parkurlar da eklenecek.

Direkt olarak eklenti paketinin fiyatı henüz belli değil. Ancak oyunun kendisi şu anda iOS'ta 46,99 TL'ye, Google Play'de ise 39,99 TL'ye erişilebilir durumda.

Son olarak oyunun aynı zamanda 14,99 dolara Nintendo Switch'te de erişebilir olduğunu hatırlatalım. Bu yeni eklenti paketi için bir tarih verilmemiş ancak iOS ve Android çıkışından kısa bir süre sonra Switch'e de geleceği söylenmiş.

https://www.brownmonster.co.uk/post/gravel-tracks-expansion-19-11-2020

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