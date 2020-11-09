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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night 4 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor

    Geçtiğimiz yılın başarılı oyunlarından biri olan metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night'ın mobil cihazlar için olan çıkış tarihi bir video ile birlikte duyuruldu.
    2 gün
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night 4 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını NetEase Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise ArtPlay'in yaptığı metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night, geçtiğimiz haftalarda mobil cihazlar için duyurulmuştu. Şimdi de oyunun çıkış tarihi açıklandı. Oyunun ayrıca şu anda Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve PC için erişilebilir olduğunu hatırlatalım.

    Ayrıca Bkz. "Viking temalı strateji oyunu Northgard iOS ve Android için duyuruldu"

    Bir video ile iOS ve Android cihazlar için duyurulan Bloodstained: Ritual of the Night, 4 Aralık'ta çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun mobil sürümünde; diğer sürümlerinde olan tüm özellikler, mekanikler ve görsellik bulunacak. Ayrıca mobil sürüm için özel olarak tasarlanmış kontroller ve arayüz de bulunacak. Oyunun App Store sayfası ve Google Play sayfası da açıldı. Ayrıca oyun için ön kayıtlar da başladı. 

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    Son olarak oyunun konsollarda çıkan tüm DLC'leri, mobil versiyonda da bulunacak. Oyun iOS cihazlarda 2.3GB'lık bir boyuta sahip. Android cihazlar için de cihaza göre değişeceği söylenmiş. Oyunun mobil versiyonlar için yayınlanan fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Bloodstained: Ritual of the Night 19. yüzyılda İngiltere'de geçen yandan görünümlü aksiyon RPG bir gotik korku oyunudur. Paranormal bir güç muazzam büyülü güçler yüklenmiş kristal kırıkları ortaya çıkardı.

    Bir simyacının laneti yüzünden vücudu yavaşça kristalize olan yetim Miriam olarak oyna. İnsanlığı ve kendini kurtarmak için Miriam kale içinde savaşmalı ve büyücü Gebel'i alt etmesi gerekmektedir.

    Cehennemin bosslarını ve sayısız kölesini yenmek için geniş bir silah, ekipman ve ganimet yelpazesinin kilidini aç, topla, craft yap!



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    50 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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