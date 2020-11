Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night 4 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını NetEase Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise ArtPlay'in yaptığı metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night, geçtiğimiz haftalarda mobil cihazlar için duyurulmuştu. Şimdi de oyunun çıkış tarihi açıklandı. Oyunun ayrıca şu anda Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve PC için erişilebilir olduğunu hatırlatalım.

Bir video ile iOS ve Android cihazlar için duyurulan Bloodstained: Ritual of the Night, 4 Aralık'ta çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun mobil sürümünde; diğer sürümlerinde olan tüm özellikler, mekanikler ve görsellik bulunacak. Ayrıca mobil sürüm için özel olarak tasarlanmış kontroller ve arayüz de bulunacak. Oyunun App Store sayfası ve Google Play sayfası da açıldı. Ayrıca oyun için ön kayıtlar da başladı.

Son olarak oyunun konsollarda çıkan tüm DLC'leri, mobil versiyonda da bulunacak. Oyun iOS cihazlarda 2.3GB'lık bir boyuta sahip. Android cihazlar için de cihaza göre değişeceği söylenmiş. Oyunun mobil versiyonlar için yayınlanan fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Bloodstained: Ritual of the Night 19. yüzyılda İngiltere'de geçen yandan görünümlü aksiyon RPG bir gotik korku oyunudur. Paranormal bir güç muazzam büyülü güçler yüklenmiş kristal kırıkları ortaya çıkardı.

Bir simyacının laneti yüzünden vücudu yavaşça kristalize olan yetim Miriam olarak oyna. İnsanlığı ve kendini kurtarmak için Miriam kale içinde savaşmalı ve büyücü Gebel'i alt etmesi gerekmektedir.

Cehennemin bosslarını ve sayısız kölesini yenmek için geniş bir silah, ekipman ve ganimet yelpazesinin kilidini aç, topla, craft yap!

