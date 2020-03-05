Mobil RTX Super ailesinin performans slaytı sızdı

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GPU devinin yaklaşan mobil RTX Super kartları bu sefer muhtemelen üreticilere gönderilecek yayın paketinde yer alacak bir slaytın ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. Modeller iddialı görünüyor.

RTX Super mobilde

Slaytta RTX 2080 Super ve RTX 2070 Super’e yer verilirken RTX 2080’in ve RTX 2060 Super’in kıyaslamaya tabi tutulmaması performans farkının anlaşılabilirliğine gölge düşürüyor. Yine de RTX 2080 Super’in geçtiğimiz aylarda sızan test sonuçlarına bakacak olursak yeşil ekibin kaslı bir seçenek sunmaya hazırlandığı açık.

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Ayrıca şimdiye kadar benchmark sonuçlarından takip ettiğimiz GTX 1650 Super’in eksikliği de dikkatlerden kaçmıyor. Giriş seviyesi modelin daha sonralara planlanması bu durumun nedeni olabilir.

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10. nesil Comet Lake işlemcili, 16 GB RAM’li bir dizüstülerde test edilen modellerin performans verileri Control, Wolfenstein: Youngblood, ve Deliver Us The Moon’da 1080p çözünürlükte elde edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 5 4600H, Intel Core i7-10750H’ın önünde: Ryzen 4000 benchmark sonuçları ve RX 5600M"

Son olarak grafiklerde yer alan DLSS’in sunduğu performans avantajı yapay zeka destekli ölçeklemenin önümüzdeki dönemde mobil kanatta uzun ömürlülük adına önemli bir özellik olacağını gösteriyor. Çıkış tarihi olaraksa içerisinde bulunduğumuz ay tahmin ediliyor.

https://www.pcgamesn.com/nvidia/rtx-super-gaming-laptop-performance

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