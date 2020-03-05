Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil RTX Super ailesinin performans slaytı sızdı

    Nvidia’nın mobil kanatta gideceği Super güncellemesi uzun bir süredir taşınabilir oyuncu bilgisayarı almak isteyenler tarafından heyecanla bekleniyor.
    2 hf.
    2,1b
    1
    4
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Mobil RTX Super ailesinin performans slaytı sızdı
    Tam Boyutta Gör

    GPU devinin yaklaşan mobil RTX Super kartları bu sefer muhtemelen üreticilere gönderilecek yayın paketinde yer alacak bir slaytın ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. Modeller iddialı görünüyor.

    RTX Super mobilde

    Slaytta RTX 2080 Super ve RTX 2070 Super’e yer verilirken RTX 2080’in ve RTX 2060 Super’in kıyaslamaya tabi tutulmaması performans farkının anlaşılabilirliğine gölge düşürüyor. Yine de RTX 2080 Super’in geçtiğimiz aylarda sızan test sonuçlarına bakacak olursak yeşil ekibin kaslı bir seçenek sunmaya hazırlandığı açık.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nvidia mobil Super ailesinde 6 kartla karşımıza çıkacak

    Ayrıca şimdiye kadar benchmark sonuçlarından takip ettiğimiz GTX 1650 Super’in eksikliği de dikkatlerden kaçmıyor. Giriş seviyesi modelin daha sonralara planlanması bu durumun nedeni olabilir.

    Mobil RTX Super ailesinin performans slaytı sızdı
    Tam Boyutta Gör

    10. nesil Comet Lake işlemcili, 16 GB RAM’li bir dizüstülerde test edilen modellerin performans verileri Control, Wolfenstein: Youngblood, ve Deliver Us The Moon’da 1080p çözünürlükte elde edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 5 4600H, Intel Core i7-10750H’ın önünde: Ryzen 4000 benchmark sonuçları ve RX 5600M"

    Son olarak grafiklerde yer alan DLSS’in sunduğu performans avantajı yapay zeka destekli ölçeklemenin önümüzdeki dönemde mobil kanatta uzun ömürlülük adına önemli bir özellik olacağını gösteriyor. Çıkış tarihi olaraksa içerisinde bulunduğumuz ay tahmin ediliyor.



    https://www.pcgamesn.com/nvidia/rtx-super-gaming-laptop-performance Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 hf.
    gtx 1650 ye giris seviyesi diyor bide, 1650npi notebook olmus 8.000
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    NOR0C 2 hf. yeni yorumcu
    keşke bu super serisi hiç çıkmasaydı onun yerine driver ile güçlendirilse kartlar daha iyi tamamen kapitalist sistem işine döndü.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 hf.
    anca %10-15 daha performans elde edebildik demenin bir baska yolu sanirim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. 3 arka kameralı Moto G8 tanıtıldı 2 hf. iPhone 12 modellerinin detayları netleşmeye başladı 2 hf. Google Stadia, tarayıcı üzerinden 4K desteği sunmaya başladı 2 hf. iOS 13 ile bildirimlerde reklam dönemi başlıyor 2 hf. Yarasalardan ilham alan drone modelleri geliyor 2 hf. NASA, yeni Mars gözlem aracının ismini açıkladı: Perseverance 2 hf. TCL, iki yeni katlanabilir akıllı telefon konseptini sergiledi 2 hf. vivo NEX 3s 5G'nin resmi tanıtım videosu yayınlandı 2 hf. İlk kez satışa çıkan Huawei Mate Xs saniyeler içinde tükendi 2 hf. Aston Martin "üstü açık" süper arabası V12 Speedster'ı tanıttı 2 hf. The Last of Us dizisi resmen duyuruldu: HBO tarafından hazırlanıyor 2 hf. 2021 Genesis G80’den ilk görüntüler geldi 2 hf. Arnold Schwarzenegger’den Rus robot üreticisine 10 milyon dolarlık tazminat davası 2 hf. Microsoft koronavirüs tehlikesi nedeniyle evden çalışmaya izin verdi 2 hf. La Casa de Papel 4. Kısım fragmanı nihayet yayınlandı 2 hf. İstanbul Maltepe’ye Mi Store açılıyor 2 hf. Realme 6 serisi tanıtıldı: İlk kez Snapdragon 720G yonga seti ve uygun fiyat 2 hf. Realme Band satışa çıkıyor: İşte fiyatı 2 hf. Öğrencilerle firmaları buluşturan CreaTech+ etkinliği, 10-11 Mart'ta İzmir'de düzenleniyor 2 hf. AMD Zen 4 çekirdeği şimdiden bir süper bilgisayar ihalesi kazandı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Mobil RTX Super ailesinin performans slaytı sızdı Sonraki IBM tüm ulusal iş seyahatlerini koronavirüs sebebiyle durdurdu 2 hf. Apple, mağazalarına değişim cihazlarında düşük stok uyarısı yaptı 2 hf. Curiosity'den tam 1,8 milyar piksellik müthiş Mars panoraması 2 hf. Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe Türkiye fiyatı açıklandı: Ne zaman satılacak? 2 hf. Coronavirüs mutasyon geçirdi 2 hf. Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nde sona doğru: Finalistlerin sayısı 3'e indirildi 2 hf. Koronavirüs bir filmi daha vurdu: No Time To Die yıl sonuna ertelendi 2 hf. Araştırmacılar, depreme dayanıklı bükülebilir beton geliştirdi 2 hf. Intel’in üretim sürecinde yarışa yeniden katılması 2021’den sonrasına kalacak 2 hf. Samsung Galaxy A21'in ilk görüntüsü ortaya çıktı 2 hf. 2020'nin ilk 2 ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri 2 hf. Koronavirüs 22 dakikalığına Türkiye’ye geldi 2 hf. Realme’de Kadınlar Günü indirimleri başladı 2 hf. Netflix, Mart ayında tam 55 orijinal film ve dizi yayınlayacak: İşte tam liste 2 hf. Taşınabilir projeksiyon Acer C250i inceleme 2 hf. Monster'da Bu Hafta - FIFA 20 2 hf. Twitter hikayeler geliyor 2 hf. Sağlık Bakanı'ndan İranlılara: "Skype'tan görüşelim" 2 hf. Huawei P40 Lite E tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. NASA, 10 'kentilyon' dolar değerindeki gök taşını ilk kez ziyaret edecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim