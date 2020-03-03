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    Ryzen 5 4600H, Intel Core i7-10750H’ın önünde: Ryzen 4000 benchmark sonuçları ve RX 5600M

    Orta segmente konumlandırılacak 3. nesil mobil Ryzen APU’lar Intel’i bir hayli zorlayacağa benziyor.
    2 hf.
    4,5b
    1
    19
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 5 4600H, Intel Core i7-10750H’ın önünde: Ryzen 4000 benchmark sonuçları ve RX 5600M
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    AMD’nin 3. nesil üst seviye mobil Ryzen APU’ları bir süredir benchmark testlerinde karşımıza çıkmaktaydı. Bu sefer paylaşılan orta segment dizüstü işlemcileri Intel’e mobil kanatta ter döktürmeye aday.

    Ryzen 5 4600H

    Birden fazla dizüstüde test edilen Ryzen 5 4600H fizik testinde Core i9-10750H’ın önünde. 6/12 konfigürasyonundaki model GPU’yla paylaşılan 11 MB önbellekle desteklenecek. 3.0 GHz’den 4.0 GHz’e yükselebilen yonga 45 watt TDP seçeneğine ek olarak 35 watt TDP’li HS versiyonuyla da gelecek.

    Ryzen 5 4600H, Intel Core i7-10750H’ın önünde: Ryzen 4000 benchmark sonuçları ve RX 5600M
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    Daha kaliteli zara sahip HS son ekli yonganın performansı da düşünüldüğünde verimlilik konusunda dizüstü bilgisayarlarda kullanıcıların gönlünü kazanacağı aşikar. Diğer taraftan GPU başlığında ise 6 CU içerisinde yer alan 384 çekirdek 1500 MHz’de görev yapacak.

    Ryzen 7 4800HS mobil kanatta masaüstü işlemcilerle yarışacak

    Test sonuçlarındaki bir diğer Ryzen APU’su ise Ryzen 7 4800HS. 8 çekirdek 16 izleğin 12 MB önbelleğe eriştiği yonga 2.9 GHz’den 4.2 GHz’e yükseliyor. GPU’daki 448 shader çekirdeği ise 1600 MHz’de görev yapacak.

     

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    Model FireStrike Physics testinde 21 254 puan almayı başarmış. Bu rakamı Ryzen 7 3700X’in 23 712 puanlık skoruyla kıyaslayacak olursak 35 watt TDP’li mobil yonganın kıymeti daha iyi anlaşılacaktır.

    Ryzen 5 4600H, Intel Core i7-10750H’ın önünde: Ryzen 4000 benchmark sonuçları ve RX 5600M

    Tabloya bakacak olursak AMD masaüstünde elde ettiği başarıyı yeni mobil Ryzen APU’larıyla dizüstü pazarına da taşıyacağa benziyor. Intel’in yaşadığı stok sıkıntısı da düşünüldüğünde kırmızı ekibin işi bir nebze kolaylaşabilir.

    Ryzen 5 4600H, Intel Core i7-10750H’ın önünde: Ryzen 4000 benchmark sonuçları ve RX 5600M

    Son olarak ASUS’un Zephyrus ailesine konumlandıracağı Ryzen 9 4900HS işlemcili notebook’unda yer alan RX 5600M’i de paylaşarak sözlerimizi noktalayalım. 8/16 işlemcinin frekansı bilinmiyor ancak Time Spy Physics'teki 13 335 puanlık skoru Ryzen 7 3700X’in 10 180 puanının bir hayli ötesinde. En üst seviye notebook’larda boy gösterecek çözüm mobil kalıp performanstan ödün vermek istemeyenlerin gönlünü çelecek.

    RX 5600M’e dönelim, RX 5600 XT ile temel olarak aynı hatlara sahip kart 6 GB GDDR6 bellekle gelecek. Benchmark sonuçlarına bakacak olursak GTX 1660 Tİ Max-Q’nun %30 önünde görünen Navi 10 GPU’lu yeni seçenek AMD’nin mobil GPU piyasasındaki durumunu iyileştirebilir.

    Ryzen 5 4600H, Intel Core i7-10750H’ın önünde: Ryzen 4000 benchmark sonuçları ve RX 5600M

    Ayrıca Bkz. "RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor"

    Son olarak ASUS’un testte yer alan dizüstüsünde yalnızca 8 GB DDR4 belleğin yer aldığının altını çizelim. Daha yüksek kapasiteli RAM’le taşınabilir ASUS modelinin daha memnun edici bir noktaya taşınacağını belirtelim.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-5-4600h-ryzen-7-4800h-mobility-gaming-cpu-benchmarks-leak/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CoreXXX (fatih tat) 2 hf. en beğenilen zdniz
    o yüzden laptoplarda amd logosu yerine ryzen logosu kullanılıyor. eski seri işlemcilerin kötü ününden korunmak amacı ile. ayrıca amd laptopların pahalılığı konusundadad yanılıyorsunuz. aynı emsal intelden her zaman yüzde 20-30 ucuz amd li laptoplar
    o yüzden laptoplarda amd logosu yerine ryzen logosu kullanılıyor. eski seri işlemcilerin kötü ününden korunmak amacı ile. ayrıca amd laptopların pahalılığı konu...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    ` quaD. (Barış ) 3 gün
    Sirf bu islemciler sebebi ile macbook pro 16 i9 almadim. Cunku apple ryzen kullanmayi dusunuyorum dedi
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    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 3 gün
    Aciklamasa i9 yazilmis.i7 olacakti o
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    clarq26 (Emre Bayram) 2 hf.
    şuan kullandıgım sistemi ekran kalvye fare kulaklık satıp yenı cıkcıak bi leptop almak niyetindeyim günden güne beynime kazınıyor artık leptopun rahatlıgı hiç biyerde yok hele 1 hafta kardesımın leptopunu kulandıktan sonra :d
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    ernknd (E K) 2 hf.
    İntel ve Nvdia firmalarını elektrik icat edildiği zamanlarındaki Edison olarak Amd firmasını da Nikola Tesla olarak görüyorum. O zamanlarda Edison elektrik satamadığı şehirlerin yöneticilerine neden benim yerime Nikola Tesla yı tercih ediyorsunuz dediği zaman verdikleri cevap aynı kalitede hatta daha üstün olan ve ucuz olduğu için tercih ediyoruz diyorlar.
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    tarum_58 2 hf.
    sonuçta gtx kartlı laptoplardan ucuz olacak mı asıl sorun bu eğer aynı kanfigürasyona sahip gtx1660 ti li bir notebook ile aralarında ciddi bir fark yoksa kimse amd ye yönelmek istemez
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    zdniz (dniz yıldırım) 2 hf.
    Amd işlemcili laptop fiyatları İntel olanlardan daha yüksek oluyor bazen. Masa üstünde olan ucuZluk malesef laptop fiyatlarına yansımıyor. Zamanında ben gibi Amd işlemci ve Amd tabanlı laptoplardan ağzı yanan kişiler ve ön yargılı kişiler İntel tabanlı alıyor
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    Musty3535123 2 hf.
    intel tarihten silinmeye başladı.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Eğer piyasaya çıktığında kullanıcı testleri de desteklerse sonuçları bu sene AMD mobil piyasada zirvede oturmaya başlar.
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    susesa (selim sağlam) 2 hf.
    Bu işlemcileri Nisan ayında görebileceğiz. Laptop almak için bunları bekliyorum
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