Ryzen 5 4600H, Intel Core i7-10750H’ın önünde: Ryzen 4000 benchmark sonuçları ve RX 5600M

Tam Boyutta Gör

AMD’nin 3. nesil üst seviye mobil Ryzen APU’ları bir süredir benchmark testlerinde karşımıza çıkmaktaydı. Bu sefer paylaşılan orta segment dizüstü işlemcileri Intel’e mobil kanatta ter döktürmeye aday.

Ryzen 5 4600H

Birden fazla dizüstüde test edilen Ryzen 5 4600H fizik testinde Core i9-10750H’ın önünde. 6/12 konfigürasyonundaki model GPU’yla paylaşılan 11 MB önbellekle desteklenecek. 3.0 GHz’den 4.0 GHz’e yükselebilen yonga 45 watt TDP seçeneğine ek olarak 35 watt TDP’li HS versiyonuyla da gelecek.

Tam Boyutta Gör

Daha kaliteli zara sahip HS son ekli yonganın performansı da düşünüldüğünde verimlilik konusunda dizüstü bilgisayarlarda kullanıcıların gönlünü kazanacağı aşikar. Diğer taraftan GPU başlığında ise 6 CU içerisinde yer alan 384 çekirdek 1500 MHz’de görev yapacak.

Ryzen 7 4800HS mobil kanatta masaüstü işlemcilerle yarışacak

Test sonuçlarındaki bir diğer Ryzen APU’su ise Ryzen 7 4800HS. 8 çekirdek 16 izleğin 12 MB önbelleğe eriştiği yonga 2.9 GHz’den 4.2 GHz’e yükseliyor. GPU’daki 448 shader çekirdeği ise 1600 MHz’de görev yapacak.

İlginizi Çekebilir

Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor

Model FireStrike Physics testinde 21 254 puan almayı başarmış. Bu rakamı Ryzen 7 3700X’in 23 712 puanlık skoruyla kıyaslayacak olursak 35 watt TDP’li mobil yonganın kıymeti daha iyi anlaşılacaktır.

Tabloya bakacak olursak AMD masaüstünde elde ettiği başarıyı yeni mobil Ryzen APU’larıyla dizüstü pazarına da taşıyacağa benziyor. Intel’in yaşadığı stok sıkıntısı da düşünüldüğünde kırmızı ekibin işi bir nebze kolaylaşabilir.

Son olarak ASUS’un Zephyrus ailesine konumlandıracağı Ryzen 9 4900HS işlemcili notebook’unda yer alan RX 5600M’i de paylaşarak sözlerimizi noktalayalım. 8/16 işlemcinin frekansı bilinmiyor ancak Time Spy Physics'teki 13 335 puanlık skoru Ryzen 7 3700X’in 10 180 puanının bir hayli ötesinde. En üst seviye notebook’larda boy gösterecek çözüm mobil kalıp performanstan ödün vermek istemeyenlerin gönlünü çelecek.

RX 5600M’e dönelim, RX 5600 XT ile temel olarak aynı hatlara sahip kart 6 GB GDDR6 bellekle gelecek. Benchmark sonuçlarına bakacak olursak GTX 1660 Tİ Max-Q’nun %30 önünde görünen Navi 10 GPU’lu yeni seçenek AMD’nin mobil GPU piyasasındaki durumunu iyileştirebilir.

Ayrıca Bkz. "RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor"

Son olarak ASUS’un testte yer alan dizüstüsünde yalnızca 8 GB DDR4 belleğin yer aldığının altını çizelim. Daha yüksek kapasiteli RAM’le taşınabilir ASUS modelinin daha memnun edici bir noktaya taşınacağını belirtelim.

https://wccftech.com/amd-ryzen-5-4600h-ryzen-7-4800h-mobility-gaming-cpu-benchmarks-leak/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.