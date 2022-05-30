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    MoneyGram CEO’su Stablecoin havalelerinde gelecek görüyor

    Para transferi şirketi MoneyGram, stablecoinleri kullanarak yurt dışına para transferi hizmeti sunmayı planlıyor.                                                 
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    MoneyGram’ın CEO’su Stablecoin’ler için heyecanlı
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    Önde gelen para transfer şirketlerinden MoneyGram, Stellar ortaklığında kullanıcıların Stablecoin ile yurt dışına para transfer etmelerini sağlayacak yeni bir hizmet başlatmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte MoneyGram‘ın CEO’su ise fiat ve stablecoin‘ler arasında bir köprü kurmak istediklerini söyledi. 

    Ripple’ın eski ortaklarından ve önde gelen para transfer şirketlerinden biri olan MoneyGram, stablecoinler ile yurt dışına para transfer hizmeti başlatmayı planlıyor. ABD’nin popüler fintech şirketlerinden MoneyGram, dijital para birimlerinin benimsenmesi konusundaki çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. 

    Şirket, ayrıca Blockchain tabanlı varlıklara da oldukça önem veriyor. Şirketin CEO’su Alex Holmes yaptığı bir röportajda, konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    “Kripto dünyası ve fiat dünyası bugün gerçekten uyumlu değil. Kripto dünyasından fiat dünyasına bir köprü olmaya çalışıyoruz” 

    Holmes ek olarak gelişmekte olan pazarda havalelerin daha popüler hale gelmesi ve Blockchain teknolojisinin potansiyelinin tamamından yararlanılması gerektiğini de vurguladı. Son olarak LUNA ve UST’nin çöküşünün yarattığı belirsiz atmosfere rağmen Holmes, dijital para birimlerinin geleceğine hala inandığını söyledi.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 4 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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