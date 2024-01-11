Yapay zekâ ile bas konuş dönemi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl büyük bir patlama yapan üretken yapay zekâ sohbet robotları ağırlıklı olarak web sayfası veya mobil uygulama şeklinde kullanıcıya ulaşıyor. Rabbit girişimi ise yapay zekâyı bas-konuş konseptine evirmiş.

Rabbit R1 nedir?

CES 2024 fuarında sahneye çıkan Rabbit R1 adındaki üretken yapay zekâ cihazı, uygulama üzerinden değil de bir ara yüz üzerinden kullanıcı ile iletişim kurmayı amaçlıyor. Human AI konseptine benzer bir şekilde Rabbit R1 de farklı bir yol deniyor.

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2.88 inçlik dokunmatik bir ekranı olan cihaz LAM adını verdiği ara yüz iletişim teknolojisini kullanıyor ve patenti alınmış durumda. Kullanıcı kenar kısımdaki tuşa basarak tavşanı çağırıyor ve komutunu veriyor. Cihaz aslında uygulamaları kendisi kullanarak sonuçları ekrandan kullanıcıya iletiyor.

4G bağlantısı üzerinden gerekli verileri toplayan ara yüz; navigasyondan yemek tariflerine, söz yazarlarından komutlarla görsel oluşturmaktan kameranın tutulduğu noktanın algılanması gibi pek çok görevi yerine getirebiliyor. Sağ kısımdaki kamera ise varsayılan olarak göğüs bölgesine bakıyor. Kullanıcı kendisine doğru veya nesneye doğru 360 derece çevirebiliyor.

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Bahar aylarında piyasaya çıkacak Rabbit R1 cihazı 199$ fiyat etiketine sahip. Batarya konusunda bir bilgi yok ancak sürekli kullanımdan ziyade ihtiyaç olduğunda kullanmak için cebinizde taşıyacağınız bir asistan mahiyetinde.

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Rabbit R1 dijital tavşan cebinize giriyor