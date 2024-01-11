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    Yapay zekâ ile bas konuş dönemi

    Rabbit R1 adındaki yapay zekâ asistanı, verilen komutları ilgili uygulamalarda işleyerek kullanıcıya sonuçları iletiyor ve kullanıcı sadece ara yüz ile iletişime geçiyor.
    Rabbit R1 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl büyük bir patlama yapan üretken yapay zekâ sohbet robotları ağırlıklı olarak web sayfası veya mobil uygulama şeklinde kullanıcıya ulaşıyor. Rabbit girişimi ise yapay zekâyı bas-konuş konseptine evirmiş.

    Rabbit R1 nedir?

    CES 2024 fuarında sahneye çıkan Rabbit R1 adındaki üretken yapay zekâ cihazı, uygulama üzerinden değil de bir ara yüz üzerinden kullanıcı ile iletişim kurmayı amaçlıyor. Human AI konseptine benzer bir şekilde Rabbit R1 de farklı bir yol deniyor.

    2.88 inçlik dokunmatik bir ekranı olan cihaz LAM adını verdiği ara yüz iletişim teknolojisini kullanıyor ve patenti alınmış durumda. Kullanıcı kenar kısımdaki tuşa basarak tavşanı çağırıyor ve komutunu veriyor. Cihaz aslında uygulamaları kendisi kullanarak sonuçları ekrandan kullanıcıya iletiyor.  

    4G bağlantısı üzerinden gerekli verileri toplayan ara yüz; navigasyondan yemek tariflerine, söz yazarlarından komutlarla görsel oluşturmaktan kameranın tutulduğu noktanın algılanması gibi pek çok görevi yerine getirebiliyor. Sağ kısımdaki kamera ise varsayılan olarak göğüs bölgesine bakıyor. Kullanıcı kendisine doğru veya nesneye doğru 360 derece çevirebiliyor.

    Rabbit R1 dijital tavşan cebinize giriyor Tam Boyutta Gör

    Bahar aylarında piyasaya çıkacak Rabbit R1 cihazı 199$ fiyat etiketine sahip. Batarya konusunda bir bilgi yok ancak sürekli kullanımdan ziyade ihtiyaç olduğunda kullanmak için cebinizde taşıyacağınız bir asistan mahiyetinde.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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