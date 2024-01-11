Yapay zekâ ile bas konuş dönemi

Rabbit R1 nedir?
CES 2024 fuarında sahneye çıkan Rabbit R1 adındaki üretken yapay zekâ cihazı, uygulama üzerinden değil de bir ara yüz üzerinden kullanıcı ile iletişim kurmayı amaçlıyor. Human AI konseptine benzer bir şekilde Rabbit R1 de farklı bir yol deniyor.
2.88 inçlik dokunmatik bir ekranı olan cihaz LAM adını verdiği ara yüz iletişim teknolojisini kullanıyor ve patenti alınmış durumda. Kullanıcı kenar kısımdaki tuşa basarak tavşanı çağırıyor ve komutunu veriyor. Cihaz aslında uygulamaları kendisi kullanarak sonuçları ekrandan kullanıcıya iletiyor.
4G bağlantısı üzerinden gerekli verileri toplayan ara yüz; navigasyondan yemek tariflerine, söz yazarlarından komutlarla görsel oluşturmaktan kameranın tutulduğu noktanın algılanması gibi pek çok görevi yerine getirebiliyor. Sağ kısımdaki kamera ise varsayılan olarak göğüs bölgesine bakıyor. Kullanıcı kendisine doğru veya nesneye doğru 360 derece çevirebiliyor.
Bahar aylarında piyasaya çıkacak Rabbit R1 cihazı 199$ fiyat etiketine sahip. Batarya konusunda bir bilgi yok ancak sürekli kullanımdan ziyade ihtiyaç olduğunda kullanmak için cebinizde taşıyacağınız bir asistan mahiyetinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.