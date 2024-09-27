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    Anlık Bildirim

    Doğal yürüyüş hızını artırmak için tasarlanan Moonwalkers Aero tanıtıldı

    Shift Robotics, doğal yürüyüş hızınızı artırmayı iddia eden 1.200 dolarlık Moonwalkers ayakkabılarının/motorlu patenlerinin yeni bir versiyonunu piyasaya sürdü.
    Doğal yürüyüş hızını artıran Moonwalkers Aero tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Shift Robotics, motorlu paten olarak da bilinen yenilikçi Moonwalkers ayakkabılarının yeni versiyonunu tanıttı. Moonwalkers Aero adını taşıyan güncellenen model kullanıcının doğal yürüyüş hızını artırmak için tasarlandı. 10 tekerleğe sahip olan selefinin aksine Aero'da 6 tekerleğe yer veriliyor böylece yeni modelin daha hafif ve sessiz olması sağlanıyor.

    Moonwalkers Aero tam şarjla 11 kilometreye kadar yol kat edebiliyor

    Moonwalkers Aero'nun azami hızı ise yaklaşık 11 km/s seviyesinde sabit kalıyor. Ancak, her ayakkabı önemli ölçüde daha hafif olacak. Yeni model 2,4 kg olan önceki modele kıyasla 1,9 kg ağırlığında olacak. Ayrıca Aero ayakkabılar, daha az tekerleğe sahip olması ve yeni neodimyum mıknatıs tabanlı motor içermesi nedeniyle 20 dB daha sessiz olacaklar.

    Moonwalkers Aero, 1.199 dolara satılırken orijinal versiyonun fiyatı 1.049 dolar olarak devam ediyor. Shift Robotics, fiyat artışına rağmen Aero'daki görünen her parçanın kullanıcı tarafından değiştirilebileceğini garanti ediyor. Moonwalkers Aero'nun tam şarjla ortalama menzili yaklaşık 11 km. ancak bu araziye, kullanıcı boyutuna ve kullanıcının yokuş yukarı mı yoksa aşağı mı hareket ettiğine bağlı olarak değişebiliyor.

    Ayakkabı 100 kg'a kadar kullanıcıya destek verebiliyor. Shift Robotics ayrıca yeni modelin, yeni termal ve rejeneratif yönetim sistemi sayesinde daha geniş bir menzile sahip olarak sıcak iklimlerde daha verimli performans gösterdiğini iddia ediyor. Orijinal Moonwalker'lar artık engebeli ve çatlaklı arazilere uygun, daha sağlam bir versiyon olarak pazarlanıyor.

    Aero ise esas olarak depo beton zeminler gibi pürüzsüz yüzeylerde, iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Ayrıca, iç mekan, şehir ve spor kullanımı için önceden ayarlanmış modlar sunan bir mobil uygulama ile senkronize oluyor. Bu uygulama, kullanıcıların hızlanma profillerini konfor seviyelerine göre özelleştirmelerine olanak tanıyacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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