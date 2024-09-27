Doğal yürüyüş hızını artırmak için tasarlanan Moonwalkers Aero tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Shift Robotics, motorlu paten olarak da bilinen yenilikçi Moonwalkers ayakkabılarının yeni versiyonunu tanıttı. Moonwalkers Aero adını taşıyan güncellenen model kullanıcının doğal yürüyüş hızını artırmak için tasarlandı. 10 tekerleğe sahip olan selefinin aksine Aero'da 6 tekerleğe yer veriliyor böylece yeni modelin daha hafif ve sessiz olması sağlanıyor.

Moonwalkers Aero tam şarjla 11 kilometreye kadar yol kat edebiliyor

Moonwalkers Aero'nun azami hızı ise yaklaşık 11 km/s seviyesinde sabit kalıyor. Ancak, her ayakkabı önemli ölçüde daha hafif olacak. Yeni model 2,4 kg olan önceki modele kıyasla 1,9 kg ağırlığında olacak. Ayrıca Aero ayakkabılar, daha az tekerleğe sahip olması ve yeni neodimyum mıknatıs tabanlı motor içermesi nedeniyle 20 dB daha sessiz olacaklar.

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Moonwalkers Aero, 1.199 dolara satılırken orijinal versiyonun fiyatı 1.049 dolar olarak devam ediyor. Shift Robotics, fiyat artışına rağmen Aero'daki görünen her parçanın kullanıcı tarafından değiştirilebileceğini garanti ediyor. Moonwalkers Aero'nun tam şarjla ortalama menzili yaklaşık 11 km. ancak bu araziye, kullanıcı boyutuna ve kullanıcının yokuş yukarı mı yoksa aşağı mı hareket ettiğine bağlı olarak değişebiliyor.

Ayakkabı 100 kg'a kadar kullanıcıya destek verebiliyor. Shift Robotics ayrıca yeni modelin, yeni termal ve rejeneratif yönetim sistemi sayesinde daha geniş bir menzile sahip olarak sıcak iklimlerde daha verimli performans gösterdiğini iddia ediyor. Orijinal Moonwalker'lar artık engebeli ve çatlaklı arazilere uygun, daha sağlam bir versiyon olarak pazarlanıyor.

Aero ise esas olarak depo beton zeminler gibi pürüzsüz yüzeylerde, iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Ayrıca, iç mekan, şehir ve spor kullanımı için önceden ayarlanmış modlar sunan bir mobil uygulama ile senkronize oluyor. Bu uygulama, kullanıcıların hızlanma profillerini konfor seviyelerine göre özelleştirmelerine olanak tanıyacak.

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Doğal yürüyüş hızını artıran Moonwalkers Aero tanıtıldı