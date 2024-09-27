Doğal yürüyüş hızını artırmak için tasarlanan Moonwalkers Aero tanıtıldı

Moonwalkers Aero tam şarjla 11 kilometreye kadar yol kat edebiliyor
Moonwalkers Aero'nun azami hızı ise yaklaşık 11 km/s seviyesinde sabit kalıyor. Ancak, her ayakkabı önemli ölçüde daha hafif olacak. Yeni model 2,4 kg olan önceki modele kıyasla 1,9 kg ağırlığında olacak. Ayrıca Aero ayakkabılar, daha az tekerleğe sahip olması ve yeni neodimyum mıknatıs tabanlı motor içermesi nedeniyle 20 dB daha sessiz olacaklar.
Moonwalkers Aero, 1.199 dolara satılırken orijinal versiyonun fiyatı 1.049 dolar olarak devam ediyor. Shift Robotics, fiyat artışına rağmen Aero'daki görünen her parçanın kullanıcı tarafından değiştirilebileceğini garanti ediyor. Moonwalkers Aero'nun tam şarjla ortalama menzili yaklaşık 11 km. ancak bu araziye, kullanıcı boyutuna ve kullanıcının yokuş yukarı mı yoksa aşağı mı hareket ettiğine bağlı olarak değişebiliyor.
Ayakkabı 100 kg'a kadar kullanıcıya destek verebiliyor. Shift Robotics ayrıca yeni modelin, yeni termal ve rejeneratif yönetim sistemi sayesinde daha geniş bir menzile sahip olarak sıcak iklimlerde daha verimli performans gösterdiğini iddia ediyor. Orijinal Moonwalker'lar artık engebeli ve çatlaklı arazilere uygun, daha sağlam bir versiyon olarak pazarlanıyor.
Aero ise esas olarak depo beton zeminler gibi pürüzsüz yüzeylerde, iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Ayrıca, iç mekan, şehir ve spor kullanımı için önceden ayarlanmış modlar sunan bir mobil uygulama ile senkronize oluyor. Bu uygulama, kullanıcıların hızlanma profillerini konfor seviyelerine göre özelleştirmelerine olanak tanıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu