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    KYMCO, Downtown GT 350 modelini ilk kez Motobike İstanbul'da sergileyecek

    Doğan Trend Otomotiv, bünyesindeki KYMCO markasıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Motobike İstanbul’un en güncel motosiklet modellerini sergilemeye hazırlanıyor.

    Konforlu bir touring scooter olan Downtown GT 350 modelini ilk defa motosiklet tutkunları ile buluşturacak olan KYMCO, AK 550 Premium, KRV 200 TCS, Xciting VS 400 Limited Edition, Dink R 150 ve I-One gibi en güncel modellerini de fuarda görücüye çıkartacak.

    Ayrıca KYMCO, 5 yıllık garanti süresi ve uygun finansman koşullarıyla da yeni motosiklet sezonuna iki teker üzerinde girmek isteyenleri standına bekliyor. 2023 yılından itibaren satışını gerçekleştirdiği tüm modellerinde 5 yıl garanti sunmaya başlayan KYMCO ayrıca 2021 yılından itibaren sattığı, periyodik bakımları düzenli yapılmış KYMCO motosikletler için de +3 yıl daha garanti uzatma imkânı sağlıyor. 

    Downtown GT 350

    KYMCO Downtown GT 350 ilk kez Motobike İstanbul'da sergilenecek Tam Boyutta Gör
    Performans severlerin eş zamanlı konfor ihtiyacını da karşılamak üzere üretilen Downtown GT 350, şık, sportif bir tasarım ve yeni teknolojileriyle öne çıkıyor.  Downtown GT 350’de sportif görünümün yanı sıra motor performansı da geliştirildi. 321 cc’lik tek silindirli, 4 valfli, sıvı soğutmalı motor bloğu ile 28.5 HP (21 kW) güç ve 30 Nm tork üreten Downtown GT 350, performans ihtiyaçlarını tam karşılıyor.

    TCS çekiş kontrol sistemiyle donatılan Downtown GT 350, her türlü yol koşulunda maksimum tutunma sağlıyor. 6” inç büyüklüğündeki TFT kontrol paneli; ortalama yakıt tüketimi, dijital hız ve devir göstergesi gibi motosikletle ilgili teknik bilgileri hızlı bir şekilde takip etmeyi mümkün kılıyor. İleri teknoloji CVT şanzımanıyla kesintisiz bir güç sunan Downtown GT 350, yolculuk konforlu ve keyifli geçmesini sağlıyor. 

    AK 550 Premium

    KYMCO Downtown GT 350 ilk kez Motobike İstanbul'da sergilenecek Tam Boyutta Gör
    Tasarımındaki özel dokunuşlarla daha zarif ve aerodinamik hale bürünen AK 550 Premium, doğrudan hava akışı ve hava geçiş kanallarıyla daha fazla performans kabiliyeti sağlıyor. Piyano tuşlarından ilham alan yeni AK 550 Premium’un orta konsolu, kullanıcı dostu ve sezgisel işlevsellik seçenekleri sunuyor.

    550cc’lik çift silindirli, 8 valfli, sıvı soğutmalı motor bloğu ile 51 HP güç, 52 Nm tork üreten AK 550 Premium, standart ve yağmur olmak üzere iki farklı sürüş modu sayesinde yüksek gücünü çok daha kontrollü bir biçimde yola aktarabiliyor. 

    KRV 200 TCS

    Üst sınıf scooter özelliklerini kompakt boyutlarda sunmasıyla dikkat çeken KRV 200 TCS, bütün bakışları üzerinde toplayan, sportif, agresif ve kompakt tasarımı, benzersiz PTM-Tech şanzıman teknolojisi, standart olarak sunulan TCS ve ABS’ye ek olarak 175 cc, 17 HP güç ve 15.48 Nm tork üreten motoruyla da öne çıkıyor. Bir varyatör yerine kayış aktarması ile sınıfında rakiplerinden ayrılıyor.

    KRV 200 TCS’yi diğer pek çok scooter modelinden ayıran, KYMCO patentli PTM şanzıman teknolojisi, markanın lüks maxi-scooter’ı AK 550’den türetildi. Kayışla tahrik edilen arka tekerlek, “Coax” teknolojisi ile diğer sistemlere göre daha az yer kaplıyor. 

    Xciting VS 400

    KYMCO Downtown GT 350 ilk kez Motobike İstanbul'da sergilenecek Tam Boyutta Gör
    Scooter’da sport touring sürüşleri hedefleyenlerin gözdelerinden, KYMCO Xciting’in tüm dünya pazarlarındaki gözde modeli Xciting VS 400, KYMCO standındaki çekim noktalarından biri olacak. Maxi-scooter segmentinin eşsiz oyuncularından olan Xciting’in pratik ve aynı zamanda eğlenceli sürüş sunan tasarımı özel müşterilerinin beklentilerini karşılıyor.

    ABS ve TCS ile stabil bir sürüş karakteri sunan KYMCO Xciting VS 400, su soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindirli ve silindir başına 4 supaplı 400 cc’lik motoruyla 7250 d/d’de 25 kW (33.5 HP) güç ve 5750 d/d’de 37,5 Nm tork üretiyor. Euro 5 normlarını karşılayan motosiklet, 195 kg kuru ağırlığa sahip. 805 mm’lik sele yüksekliği ve 12.5 litrelik depo kapasitesiyle de hem şehir içi hem de uzun yoldaki sürüşlere uyumlu.  

    Dink R 150

    KYMCO Downtown GT 350 ilk kez Motobike İstanbul'da sergilenecek Tam Boyutta Gör
    20 yılı aşan geçmişiyle Dink efsanesi, KYMCO Dink R 150, Avrupa pazarı için baştan aşağı yenilenmiş tasarımı ve motoruyla tekrar kentin caddelerinde pratiklik ve güvenlik odaklı bir sürüş arayanlar kadar şehir dışına yapılan kısa geziler için de ideal bir yol arkadaşı konumuna geliyor. 

    I-One

    KYMCO, elektrikli mobilite yatırımlarının en değerli ürünü I-One, Motobike İstanbul 2024’de iki tekerli teknoloji severlerle bir araya geliyor. İki farklı renkte satışa sunulan I-One, gelişmiş sürüş performansı ve kolaylıkla şarj edilebilmesiyle hayatı kolaylaştırıyor. 

    Agility Delivery 125

    2023’te yenilenen ve Türk müşterisinin gözdesi olan Agility S ile Delivery 125 modelleri, düşük yakıt tüketimi, dayanıklılığı, konforlu sürüşü ve hayatı kolaylaştıran özellikleriyle şehir içi ulaşımda akılcı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Konforlu sürüşü ve geniş depolama alanlarıyla Agility S ve Delivery 125i hem profesyonel yaşamda hem de kişisel ulaşımda son derece ekonomik ve pratik bir 125’lik scooter.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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