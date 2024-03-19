KYMCO, Downtown GT 350 modelini ilk kez Motobike İstanbul'da sergileyecek

- Downtown GT 350
- AK 550 Premium
- KRV 200 TCS
- Xciting VS 400
- Dink R 150
- I-One
- Agility Delivery 125
- Yorumlar
Konforlu bir touring scooter olan Downtown GT 350 modelini ilk defa motosiklet tutkunları ile buluşturacak olan KYMCO, AK 550 Premium, KRV 200 TCS, Xciting VS 400 Limited Edition, Dink R 150 ve I-One gibi en güncel modellerini de fuarda görücüye çıkartacak.
Ayrıca KYMCO, 5 yıllık garanti süresi ve uygun finansman koşullarıyla da yeni motosiklet sezonuna iki teker üzerinde girmek isteyenleri standına bekliyor. 2023 yılından itibaren satışını gerçekleştirdiği tüm modellerinde 5 yıl garanti sunmaya başlayan KYMCO ayrıca 2021 yılından itibaren sattığı, periyodik bakımları düzenli yapılmış KYMCO motosikletler için de +3 yıl daha garanti uzatma imkânı sağlıyor.
Downtown GT 350
TCS çekiş kontrol sistemiyle donatılan Downtown GT 350, her türlü yol koşulunda maksimum tutunma sağlıyor. 6” inç büyüklüğündeki TFT kontrol paneli; ortalama yakıt tüketimi, dijital hız ve devir göstergesi gibi motosikletle ilgili teknik bilgileri hızlı bir şekilde takip etmeyi mümkün kılıyor. İleri teknoloji CVT şanzımanıyla kesintisiz bir güç sunan Downtown GT 350, yolculuk konforlu ve keyifli geçmesini sağlıyor.
AK 550 Premium
550cc’lik çift silindirli, 8 valfli, sıvı soğutmalı motor bloğu ile 51 HP güç, 52 Nm tork üreten AK 550 Premium, standart ve yağmur olmak üzere iki farklı sürüş modu sayesinde yüksek gücünü çok daha kontrollü bir biçimde yola aktarabiliyor.
KRV 200 TCS
Üst sınıf scooter özelliklerini kompakt boyutlarda sunmasıyla dikkat çeken KRV 200 TCS, bütün bakışları üzerinde toplayan, sportif, agresif ve kompakt tasarımı, benzersiz PTM-Tech şanzıman teknolojisi, standart olarak sunulan TCS ve ABS’ye ek olarak 175 cc, 17 HP güç ve 15.48 Nm tork üreten motoruyla da öne çıkıyor. Bir varyatör yerine kayış aktarması ile sınıfında rakiplerinden ayrılıyor.
KRV 200 TCS’yi diğer pek çok scooter modelinden ayıran, KYMCO patentli PTM şanzıman teknolojisi, markanın lüks maxi-scooter’ı AK 550’den türetildi. Kayışla tahrik edilen arka tekerlek, “Coax” teknolojisi ile diğer sistemlere göre daha az yer kaplıyor.
Xciting VS 400
ABS ve TCS ile stabil bir sürüş karakteri sunan KYMCO Xciting VS 400, su soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindirli ve silindir başına 4 supaplı 400 cc’lik motoruyla 7250 d/d’de 25 kW (33.5 HP) güç ve 5750 d/d’de 37,5 Nm tork üretiyor. Euro 5 normlarını karşılayan motosiklet, 195 kg kuru ağırlığa sahip. 805 mm’lik sele yüksekliği ve 12.5 litrelik depo kapasitesiyle de hem şehir içi hem de uzun yoldaki sürüşlere uyumlu.
Dink R 150
I-One
KYMCO, elektrikli mobilite yatırımlarının en değerli ürünü I-One, Motobike İstanbul 2024’de iki tekerli teknoloji severlerle bir araya geliyor. İki farklı renkte satışa sunulan I-One, gelişmiş sürüş performansı ve kolaylıkla şarj edilebilmesiyle hayatı kolaylaştırıyor.
Agility Delivery 125
2023’te yenilenen ve Türk müşterisinin gözdesi olan Agility S ile Delivery 125 modelleri, düşük yakıt tüketimi, dayanıklılığı, konforlu sürüşü ve hayatı kolaylaştıran özellikleriyle şehir içi ulaşımda akılcı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Konforlu sürüşü ve geniş depolama alanlarıyla Agility S ve Delivery 125i hem profesyonel yaşamda hem de kişisel ulaşımda son derece ekonomik ve pratik bir 125’lik scooter.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.