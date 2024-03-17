A101 marketler elektrikli mini araba ve ilk yerli Android TV Box satacak

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 gıda marketleri zincirinde akıllı televizyondan elektrikli mini arabaya, yerli üretim Android TV kutusundan kulaklıklara ve kablolara kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

21 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri

21 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait EV1 elektrikli mini araba modeli yer alıyor. 45Km/s azami hıza ulaşan araç 63Km civarında menzil sunuyor. 4.7 inçlik TFT gösterge paneli olan araçta Bluetooth desteği de var.

A101 internet mağazası indirimlerinde neler var? 1 hf. önce eklendi

İki hoparlörlü ses sistemi, buğu giderme sistemi, sunroof, LED ön farlar, akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama, açılabilir arka cam, disk hidrolik fren sistemi, USB port gibi özellikleri olan mini araç 169900TL fiyat etiketine sahip.

Diğer taraftan Google lisanslı Türkiye’nin ilk yerli üretim Android TV Box sloganı ile satışa çıkan Botech Wzone ürünü 2GB DDR3 RAM, 8GB eMMC bellek, Bluetooth kumanda, HDMI 2.1 gibi özelliklerle 1699TL fiyat etiketine sahip.

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21 Mart A101 aktüel kataloğunda neler var?