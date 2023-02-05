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    Moto Guzzi V100 Mandello Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Moto Guzzi V100 Mandello modelleri, sürücüye gelen rüzgarı azaltan hareketli kanatlar ve elektronik ayarlanabilir ön cam gibi dikkat çekici özellikleriyle pazara sunuluyor. İşte detaylar:
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    Moto Guzzi V100 Mandello Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Doğan Trend Otomotiv’in distribütörlüğünü üstlendiği, 2021’de 100. yaşını kutlayan İtalyan Moto Guzzi, yeni model serisi V100 Mandello'nun Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Türkiye’de 409.900 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa sunulan Moto Guzzi Mandello Serisi’nde V100 ve V100 S seçenekleri, üst segmentteki motosiklet tutkunlarına hitap ediyor.

    Moto Guzzi; konfor, ileri teknoloji ve saf sürüş keyfi sunan V100 Mandello ile motosiklette inovasyonun geleceğe açılan kapılarını aralıyor. Pek çok ilki ve eni barındıran V100 Mandello Serisi, adaptif aerodinamik özelliklere sahip, tasarımında hareketli kanatları barındıran ilk 2 tekerlekli motosiklet ünvanına ek olarak motosiklet sektöründe elektronik ayarlanabilir ön cama sahip tek roadster. V100 Mandello ayrıca gelmiş geçmiş en kapsamlı donanımları barındıran Moto Guzzi modeli olmasıyla da dikkatleri çekiyor.

    Geleneksel şaftlı aktarma, ilk defa su soğutmasıyla birleşiyor

    Şaftlı aktarımıyla Moto Guzzi geleneklerine bağlılığını gösteren seri, markanın ilk su soğutmalı motosikleti olmasıyla da önemli bir konuma yerleşiyor. 6 yönlü IMU özelliğinin (Virajlarda veya eğimli yüzeylerde hareketleri ölçen sensörleri barındıran, sürüşü destekleyen bir sistem) kullanıldığı ilk Moto Guzzi olması, çekiş kontrol sistemi ve yalnızca V100 S Mandello’daki yukarı ve aşağı yönde çalışan QuickShifter, MIA ve Ohlins EC 2.0 süspansiyonlarıyla teknolojiyle sürüş yeteneğinizi artırmanıza imkan veriyor. V100 Mandello’nun dengeli şasi tasarımı motosikletin olduğundan daha hafif hissedilmesini sağlıyor ve motosikletin kontrolünü kolaylaştıran, daha kontrollü bir sürüş deneyimi sunuyor.

    Adaptif kanatlarla sürücü yüzde 22 daha az rüzgar etkisinde kalıyor

    Moto Guzzi V100 Mandello Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Moto Guzzi V100 Mandello’nun ideal konumlandırılmış kalça-topuk endeksi ve ileriye doğru da uzayan sürücü selesi ile istediğiniz pozisyonda sürüş ve yorulmadan kilometrelerce yol yapmanız mümkün hale geliyor. Elektronik olarak 9 cm yükselip alçalabilen ön camı ve depo üzerinde açılan kanatları ile gövdenize aldığınız rüzgarı da yüzde 22 azaltabiliyor. Uzun yolculukları çok daha az yorularak yapmanızın yanı sıra bu aerodinamik güncellemeler ile soğuk havalarda da motosikleti kullanırken kullanıcının rahat etmesi sağlıyor.

    Enlemesine V-Twin motor, QuickShifter şanzıman

    6750 d/d’de 115 beygir güç ve 105 nm tork üreten 1042 cc’lik enlemesine yerleşimli 90 derecelik V-Twin, silindir başına dört valf, sıvı soğutmalı ve Ride by Wire’lı V100 Mandello, düşük hızlarda bile yüksek performansa sahip. Yukarı ve aşağı yönde çalışan QuickShifter ise çok daha seri bir şekilde vites değiştirmenizi sağlıyor. Bu iki özelliğin birleşimi sayesinde daha az vites değiştirerek stabil bir şekilde ilerlemeniz ya da seri vites geçişleriyle saha yüksek performanslı bir sürüş yapmanız mümkün. Değiştirilebilen sürüş modları, “Viaggio” (Seyahat Modu), “Sport” (Spor Modu), “Pioggia” (Yağmur Modu) ve “Strada” (Yol Modu) olarak tercih edilebiliyor.

    Teknolojik bağlanılabilirlik özellikleri

    5 inçlik TFT ekran üzerinde motosiklet ile son yolculuğunuzdaki maksimum ve
    ortalama hızınız, geçirdiğiniz zaman, ortalama ve anlık yakıt tüketimi, hava sıcaklığı, vites göstergesi gibi tüm verileri takip etmek de mümkün. V100 S Mandello’da MIA yüklü gelirken, Standart ve Aviazione versiyonlarında MIA kurulumu yapılırsa, akıllı telefon ve interkom bağlantıları da yapılabiliyor.

    Moto Guzzi V100 Mandello Teknik Özellikleri

    Moto Guzzi V100 Mandello Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Motor & Şanzıman

    • Motor tipi: Enine konumlandırılmış 90 derece V-Twin, silindir başına 4 valf
    • Soğutma sistemi: Su soğutmalı
    • Motor hacmi: 1042 cc
    • Silindir Çapı x strok: 96 x 72 mm
    • Maksimum güç/devir: 115 Hp (84,6 kW), 8.700 d/d
    • Maksimum tork/devir: 105 Nm, 6.750 d/d
    • Tüketim: 4,7 lt/100 km
    • Emisyon Uyumluluğu: Euro 5
    • C02 Emisyonu: 118 g/Km
    • Şanzıman: 6 vitesli
    • Aktarma: Şaft

    Gövde

    • Islak ağırlık: 233 kg (%90 dolu depo ağırlığı)
    • Sele yüksekliği: 815 mm
    • Yakıt deposu: 17 lt (3,5 lt yedek depo)

    Lastik & Süspansiyon

    • Ön lastik ölçüsü: Cast alüminyum, 17 x 3.5 inç
    • Arka lastik ölçüsü: Cast alüminyum, 17 x 6 inç
    • Ön süspansiyon: 41 mm ters maşa, sıkıştırma, geri sekme ve yay ön yük ayarlı
    • Arka süspansiyon: Ön yükleme ve geri sekme ayarlı
    • Ön frenler: 320 mm çapında çift yüzlü disk, 4-piston Brembo monoblok radyal kaliper. Viraj Destek ABS.
    • Arka Frenler: 280 mm çapında tek disk, 2 pistonlu Brembo kaliper. Viraj Destek ABS

    Donanım

    • LED aydınlatma ve Viraj Aydınlatmalı Ön Farlar
    • LED Göstergeler
    • Viraj Destekli ABS ve Moto Guzzi Çekiş Kontrol
    • Hız Sabitleme
    • Sürüş Modları
    • Renkli TFT Ekranı
    • Uyarlanabilir Aerodinamik Parçalar
    • Ayarlanabilir Elektrikli Geniş Ekran

    Moto Guzzi V100 Mandello S Teknik Özellikleri

    Moto Guzzi V100 Mandello Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Motor & Şanzıman

    • Motor tipi: Enine konumlandırılmış 90 derece V-Twin, silindir başına 4 valf
    • Soğutma sistemi: Su soğutmalı
    • Motor hacmi: 1042 cc
    • Silindir Çapı x strok: 96 x 72 mm
    • Maksimum güç/devir: 115 Hp (84,6 kW), 8.700 d/d
    • Maksimum tork/devir: 105 Nm, 6.750 d/d
    • Tüketim: 4,7 lt/100 km
    • Emisyon Uyumluluğu: Euro 5
    • C02 Emisyonu: 118 g/Km
    • Şanzıman: 6 vitesli, Islak debriyaj, kaydırmalı hidrolik debriyaj
    • Aktarma: Şaft

    Gövde

    • Islak ağırlık: 233 kg (%90 dolu depo ağırlığı)
    • Sele yüksekliği: 815 mm
    • Yakıt deposu: 17 lt (3,5 lt yedek depo)

    Lastik & Süspansiyon

    • Ön lastik ölçüsü: Cast alüminyum, 17 x 3.5 inç TPMS
    • Arka lastik ölçüsü: Cast alüminyum, 17 x 6 inç TPMS
    • Ön süspansiyon: 43 mm Öhlins Smart EC 2.0 yarı aktif süspansiyon sistemi
    • Arka süspansiyon: Yarı aktif sıkıştırma ve geri tepme sönümleme ile tamamen ayarlanabilir Öhlins TTX Smart EC2.0
    • Ön frenler: 320 mm çapında çift yüzlü disk, 4-piston Brembo monoblok radyal kaliper. Viraj Destek ABS
    • Arka Frenler: 280 mm çapında tek disk, 2 pistonlu Brembo kaliper. Viraj Destek ABS

    Donanım

    • LED Aydınlatma ve Viraj Aydınlatmalı Ön Farlar
    • LED Göstergeler
    • Viraj Destekli ABS ve Moto Guzzi Çekiş Kontrol
    • Hız Sabitleme
    • Sürüş Modları
    • Renkli TFT Ekranı
    • Uyarlanabilir Aerodinamik Parçalar
    • Ayarlanabilir Elektrikli Geniş Ekran
    • TPMS (Lastik Basınç Göstergeleri)
    • Elcik Isıtma
    • Yukarı/Aşağı QuickShifter
    • Moto Guzzi MIA Platform
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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