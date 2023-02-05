Geçen yılı süper kârla kapatan Ferrari, çalışanlarına 13.500 euro ikramiye verecek

Tam Boyutta Gör 2022 yılı Ferrari için oldukça parlak geçti. İtalyan markanın otomobil satışları bir önceki yıla göre %18.5 artarak 13.221 adede ulaştı. Şirketin geliri 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %19.3 yükselerek 5.1 milyar euro'ya, net kârı ise %13 artışla 939 milyon euro'ya çıktı.

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Ferrari yönetimi bu başarıyı ödüllendirmek amacıyla yaklaşık 5.000 çalışanına 13.500 euro ikramiye verecek. Böylece şirketin kasasından ikramiyeler için yaklaşık 67.5 milyon euro gibi hatırı sayılı bir miktar çıkmış olacak.

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2023'te daha da iyi bir performans bekleniyor

İtalyan spor otomobil üreticisi 2023 yılında daha da büyük rakamlara ulaşmayı bekliyor. Özellikle de ilk SUV otomobili olan Purosangue'nin teslimatlarına başlayacak şirket için bu hedeflere ulaşmak pek de zor olmayacak gibi gözüküyor.

Ferrari Purosangue için iki yıllık bir bekleme listesi oluşunca İtalyan marka siparişleri askıya aldı. Yok satan otomobilin sevkiyatları bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Şirket aracın özel imajını korumak için Purosangue'yi sınırlı sayıda üretecek.

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