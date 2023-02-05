Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Geçen yılı süper kârla kapatan Ferrari, çalışanlarına 13.500 euro ikramiye verecek

    İtalyan otomobil devi Ferrari geçtiğimiz yıl rekor satış rakamına ulaştı. Şirket bu başarıyı ödüllendirmek için 5.000 çalışanına 13.500 euro ikramiye verecek.  
    Oy Ver
    Ferrari, çalışanlarına 13.500 euro ikramiye verecek Tam Boyutta Gör
    2022 yılı Ferrari için oldukça parlak geçti. İtalyan markanın otomobil satışları bir önceki yıla göre %18.5 artarak 13.221 adede ulaştı. Şirketin geliri 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %19.3 yükselerek 5.1 milyar euro'ya, net kârı ise %13 artışla 939 milyon euro'ya çıktı.

    Ferrari yönetimi bu başarıyı ödüllendirmek amacıyla yaklaşık 5.000 çalışanına 13.500 euro ikramiye verecek. Böylece şirketin kasasından ikramiyeler için yaklaşık 67.5 milyon euro gibi hatırı sayılı bir miktar çıkmış olacak.

    Ferrari, çalışanlarına 13.500 euro ikramiye verecek Tam Boyutta Gör

    2023'te daha da iyi bir performans bekleniyor

    İtalyan spor otomobil üreticisi 2023 yılında daha da büyük rakamlara ulaşmayı bekliyor. Özellikle de ilk SUV otomobili olan Purosangue'nin teslimatlarına başlayacak şirket için bu hedeflere ulaşmak pek de zor olmayacak gibi gözüküyor.

    Ferrari Purosangue için iki yıllık bir bekleme listesi oluşunca İtalyan marka siparişleri askıya aldı. Yok satan otomobilin sevkiyatları bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Şirket aracın özel imajını korumak için Purosangue'yi sınırlı sayıda üretecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 14s
    HP 14s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız