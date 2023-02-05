Geçen yılı süper kârla kapatan Ferrari, çalışanlarına 13.500 euro ikramiye verecek

Ferrari yönetimi bu başarıyı ödüllendirmek amacıyla yaklaşık 5.000 çalışanına 13.500 euro ikramiye verecek. Böylece şirketin kasasından ikramiyeler için yaklaşık 67.5 milyon euro gibi hatırı sayılı bir miktar çıkmış olacak.
2023'te daha da iyi bir performans bekleniyor
İtalyan spor otomobil üreticisi 2023 yılında daha da büyük rakamlara ulaşmayı bekliyor. Özellikle de ilk SUV otomobili olan Purosangue'nin teslimatlarına başlayacak şirket için bu hedeflere ulaşmak pek de zor olmayacak gibi gözüküyor.
Ferrari Purosangue için iki yıllık bir bekleme listesi oluşunca İtalyan marka siparişleri askıya aldı. Yok satan otomobilin sevkiyatları bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Şirket aracın özel imajını korumak için Purosangue'yi sınırlı sayıda üretecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?