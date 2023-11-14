Suzuki Hayabusa, 25. yıl özel modeliyle Türkiye'de

Yıl dönümü sebebiyle üretilen özel model olan “GSX1300R Hayabusa 25. Yıl”, 899.900 TL’lik fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.
Fütüristik tasarımı ve heyecan verici performansıyla her daim motosiklet severler için adrenalinin yükselmesini sağlayan Hayabusa, 25. yıla özel olarak üretilen serisinde turuncu ve karenajlarındaki siyah zeminli gövde yapısıyla dikkatleri üzerine çekerken, tahrik zinciri ayarlayıcısı ve ön fren diski için özel renk gibi özellikleri ile ayırt ediliyor.
25 yıllık efsanevi geçmişin taçlandırıldığı özel model “GSX1300R Hayabusa 25. Yıl”, görünüm olarak özgün bir karakrter sergiliyor. Teknik olarak en güncel Hayabusa’nın özelliklerini, koleksiyon değeri taşıyan detaylarla harmanlıyor. 1340 cc hacminde 4 silindirli bir motordan güç alan Hayabusa, şasi tasarımı ve egzoz sesiyle de sürücüsüne gücünü hissettiriyor. Ayarlanabilir süspansiyonları ve Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) gibi teknolojik özellikleriyle de spor motosiklet deneyiminin en üst seviyesi Hayabusa’da hayat bulmaya devam ediyor.
Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde ikinci jenerasyon Hayabusa sahneye çıktı. Motorun silindir hacmi 1.299 cc’den 1.340 cc’ye yükseltildi. Yeni model, ilk neslin olağanüstü gücü ve performansını miras aldı. İkinci nesil Hayabusa, Suzuki Sürüş Modu Seçici (SDMS) özelliğine sahipti ve sürücünün güç üretimini ayarlanmasına izin veriyordu. 2014’te Japonya Spec üretilirken, 2016 yılında da Hindistan’da üretim ve satışına başlandı.
200.000 adetlik üretim rakamını ardında bırakan Suzuki Hayabusa, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Hindistan ve Latin Amerika da dahil olmak üzere dünya genelinde 48 ülke ve bölgede satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.