Motorola Droid 2'nin Global versiyonu tanıtıldı; 1.2GHz işlemci kullanıyor

Motorola yaptığı resmi açıklamayla, Amerika'da satışa sunulan Droid 2 modelinin Global versiyonunu tanıttı. Verizon ile çalışmak üzere tasarlanan Droid 2'nin, Avrupa ve diğer pazarlara da göz kırpan "Global" versiyonu, Droid 2 ile kıyaslandığında güçlendirilmiş donanım özellikleriyle daha fazla sükse yaratacak gibi görünüyor.

Yüksek satış başarısı elde eden Droid modelinin devamı olarak geliştirilen Droid 2'nin Global versiyonu, 1.2GHz'de çalışan TI OMAP3630-1200 işlemcisiyle, sınıfındaki en hızlı modellerden biri olmayı başarıyor. Artan saat hızının pil ömrüne olumsuz etki etmesini önlemek isteyen Motorola, Droid 2'den farklı olarak Global versiyonunda 1400 mAh yerine 1420 mAh kapasiteli pile yer vermiş. Android 2.2 işletim sistemiyle çalışan telefon, 8.3 saate kadar konuşma ve 230 saate kadar bekleme süresi sunabiliyor.

60.5 x 116.3 x 13.7 mm boyutlarında ve 169 gram ağırlığındaki Droid 2 Global'in hafif olduğunu söylenemez ancak onu diğerlerinden ayıran önemli bir fark bulunuyor. Son kullanıcıların yanı sıra profesyonellere de göz kırpan Droid 2 Global, kızaklı yapıya sahip fiziksel QWERTY klavye ile yazma verimliliğini arttırırken, profesyonellerin telefon üzerinde daha üretken olmasını sağlayabiliyor. 480 x 720 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.7-inç dokunmatik kapasitif ekrana sahip cihaz, 8GB depolama alanı sunuyor.

CDMA EV-DO Rev. A 800/1900 MHz, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz ve UMTS/HSDPA 850/1900/2100 MHz gibi yaygın ağlarda kullanılabilen telefon, 5MP çözünürlüğünde, otofokus özellikli ve çift LED'li kamera ile geliyor. 802.11n WiFi, DLNA ve Bluetooth 2.1 gibi özelliklerle donatılan cihaz, 3G Mobile Hotsport desteğine de sahip.

Aynı anda 7 uygulama çalıştırabilen ve Flash 10.1 videoları oynatabilen telefon, Android 2.2 üzerinde Motoblur arabirimini kullanıyor. Depolama kapasitesi microSD kart ile 32GB'a kadar arttırılabilen Motorola Droid 2 Global, Avrupa'da 500 Avro seviyesindeki fiyatıyla pazara sunulurken, Türkiye'ye ise ne zaman ve hangi fiyattan geleceği henüz bilinmiyor.