Motorola Milestone Ferrari Edition gün ışığına çıktı

Motorola'nın son dönemdeki en başarılı telefonu olarak gösterilen Android tabanlı Droid'in, GSM versiyonu olan Milestone, Ferrari için sınırlı sayıda üretilen özel bir versiyona kavuştu. Yeni versiyonda Ferrari Kırmızısı'na bürünen ve arkasına, gören herkeste aynı etkiyi uyandıran efsanevi şahlanan at logosunu alan telefon, teknik olarak mevcut sürümle aynı özellikleri taşıyor. Ferrari yönetim kurulu üyeleri ve firmanın özel müşterileri için hazırlanan telefon, renkli tasarımıyla spor otomobil tutkunları kadar bayanların da ilgisini çekebilir.

Motorola Milestone Ferrari Edition'ın genel özellikleri şu şekilde;

- 3.7-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekran,

- 600MHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı işlemci ve PowerVR SGX 530 grafik birimi,

- 256MB RAM ve 133MB dahili depolama birimi,

- 8GB bellek kartı, 32GB'a kadar destek,

- 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera,

- Li-Iyon 1400 mAh (BP6X) pil