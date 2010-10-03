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Motorola Milestone Ferrari Edition gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola Milestone Ferrari Edition gün ışığına çıktı
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Motorola'nın son dönemdeki en başarılı telefonu olarak gösterilen Android tabanlı Droid'in, GSM versiyonu olan Milestone, Ferrari için sınırlı sayıda üretilen özel bir versiyona kavuştu. Yeni versiyonda Ferrari Kırmızısı'na bürünen ve arkasına, gören herkeste aynı etkiyi uyandıran efsanevi şahlanan at logosunu alan telefon, teknik olarak mevcut sürümle aynı özellikleri taşıyor. Ferrari yönetim kurulu üyeleri ve firmanın özel müşterileri için hazırlanan telefon, renkli tasarımıyla spor otomobil tutkunları kadar bayanların da ilgisini çekebilir.

Motorola Milestone Ferrari Edition'ın genel özellikleri şu şekilde;

- 3.7-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekran,
- 600MHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı işlemci ve PowerVR SGX 530 grafik birimi,
- 256MB RAM ve 133MB dahili depolama birimi,
- 8GB bellek kartı, 32GB'a kadar destek,
- 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera,
- Li-Iyon 1400 mAh (BP6X) pil

Motorola Milestone Ferrari Edition gün ışığına çıktı
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bataryasını ben bulamadım bulan var mı aranızda
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skid_row 9 yıl
:) kırmızı ve siyah olmamış komple kırmızı olsa mükemmel olurdu bence zaten şu an resimde gördüğümüz telefon bana biraz :) birisinin kendisi için upragade ettiği sıradan bir milestone'a benziyor:D çakma ferrari yani:D
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DH Misafiri 9 yıl
arkadasla bu telefonu nerde bulabilirim yetkili bir satıcısı veya bayisi varmı
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yavuz_34 9 yıl
HD Misafir Star City Teknosa ya gel yardımcı olurum
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Jason Becker 9 yıl
Bu telefonlar dalga geçen telefondan anlamıyordur. Tasarım olarak çok iyi hele kırmızı feci yakışmış. Ayrıca işlemcisi 1.3 Ghz'ye kadar OC yapılabiliyor :)
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marikanwap 9 yıl
Buna birde Ferrari korna sesini melodi yaptık mı tamamdır
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symbiat 9 yıl
aletin ismi ferrari ama işlemcisi 1ghz değil 600mhz ne iş :D
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kollektivist 9 yıl
motorola tasarım olarak her zaman en iyisiydi bu çizgisinide koruyo
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