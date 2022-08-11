Motorola Razr 2022 tanıtıldı: Galaxy Z Flip 4'e rakip geldi

Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonları Galaxy Z Flip4 ve Galaxy Z Fold4, Unpacked 2022 etkinliğinde tanıtılmıştı. Hemen arkasından Motorola, düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonları tanıttı. Motorola Razr 2022, Galaxy Z Flip 4’e rakip gösterilecek kadar başarılı bir telefon olarak karşımıza çıktı. Qualcomm’un en yeni ve güçlü işlemcisinden güç alan Motorla Razr 2022 katlanan telefon, donanımı kadar tasarımıyla da öne çıkıyor.

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3. nesil, çift kamerayla geliyor

Motorola Razr 3 olarak da geçen model, çift lensli ana kamera, daha büyük (6.7 inç) ekran ve Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisiyle geliyor. En büyük iyileştirme kamerada yapılmış. Önceki modelde kullanılan tek 48 megapiksel kamera yerini 50 megapiksel ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş kameraya bırakıyor. Çift kameranın eklenmesi, en büyük rakiplerinden Z Flip 4’ün hem geniş hem de ultra geniş kamera lensine sahip olduğu düşünüldüğünde yerinde bir iyileştirme.

Şu an tek rakibi Galaxy Z Flip 4

Motorola Razr 3. nesilde daha büyük bir ekranla karşı karşıyayız; 6.2 inç ekrandan 6.7 inç ekrana çıkılmış. Samsung’un Galaxy Z Flip 4 modeli de aynı boyutta ekrana sahip ancak Razr katlanan telefonda daha büyük kapak ekranına (2.7 inç) bakıyoruz. Motorola, telefonun katlandığında kendiliğinden durmasını sağlayan yeni Flex View özelliğine sahip olduğunu belirtti. Telefon, bu yönüyle de Samsung’un flip modelini yakalıyor. Ayrıca cihaz Motorola’ya göre eksiksiz masaüstü bilgisayar deneyimi yaşatan Ready For 3.5 desteğiyle birlikte geliyor.

Tam Boyutta Gör

MyUI 4.0 ile özelleştirilen Android 12 işletim sistemiyle gelen Motorola Razr3 katlanabilir telefonun pil kapasitesi; 3500 mAh. Batarya, 33w hızlı şarjı destekliyor. Cihaz farklı bellek ve depolama alanı seçenekleriyle (8GB + 128GB, 8GB + 256, 12GB + 512GB) geliyor.

Motorola Razr 2022 fiyatı

Motorola Razr 2022’nin fiyatı 890 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma, 8GB RAM 128GB depolama alanı için geçerli. 8GB RAM 256GB modeli için belirlenen fiyat 964 dolar, 12GB RAM 512GB depolama alanın sunan modelin fiyatı da 1083 dolar.

Motorola Razr 2022 ne zaman çıkacak?

Razr 2022, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 15 Ağustos’tan itibaren ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Önümüzdeki aylarda da Çin dışında pazarlarda bulunabilir olacak.

Motorola Razr 2022 özellikleri

Ekran: 6.7 inç, 144Hz, HDR10+, P-OLED katlanabilir ekran

İkinci ekran: 2.7 inç, 600 x 800 piksel, G-OLED ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus 1

Bellek: 8GB / 12 GB RAM

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB

Kamera: 50MP f/1.8 geniş, 13MP f/2.2 ultra geniş

Ön kamera: 32MP geniş

Batarya: 3500 mAh, 33w hızlı şarj

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Motorola Razr 2022 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı