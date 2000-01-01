Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 Türkiye fiyatları belli oldu

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Samsung, Unpacked etkinliğinde merakla beklenen yeni nesil katlanabilir telefonlarını tanıttı. Güney Koreli teknoloji devi, etkinlikte tanıttığı Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 cihazlarının Türkiye fiyatı da belli oldu. Samsung'un kendi sitesinde ön siparişe açılan telefonlar, kısa süreliğine cazip kampanyalara da sahip. Sunulan kampanyalar 10-31 Ağustos tarihleri arasındaki ön siparişlerde geçerli.

Samsung Galaxy Z Fold 4, katlanabilir telefonlar arasında en üst seviyeye hitap eden bir model. Firmanın amiral gemisi Galaxy S22 serisinde kullanılan kameralarla gelen cihaz geliştirilmiş yazılımı sayesinde çoklu görev anlamında ön plana çıkıyor. Galaxy Z Fold 4 hakkında detaylı bilgi almak için bu haberimize bakabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Fold 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 19 sa. önce eklendi

Galaxy Z Flip 4 ise katlanabilir telefonlar arasında en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Kompakt tasarımı sayesinde daha pratik bir kullanım hedefleyen cihaz gelişmiş donanım ve yazılımıyla yenilenmiş durumda. Galaxy Z Flip4 hakkında detaylı bilgi almak için bu haberimize bakabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Flip 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 19 sa. önce eklendi

Galaxy Z Fold 4 Türkiye fiyatı

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Samsung tarafından an itibariyle Galaxy Z Fold 4 fiyatı 39.999 TL olarak belirlemiş durumda. 256 GB depolama ve 8 GB RAM model için geçerli olan bu fiyat Samsung'un bazı kampanyalarını da beraberinde getiriyor. Samsung, ön sipariş ile Galaxy Z Fold 4 alanlara Galaxy Watch 4 Classic hediye ediyor. Samsung ayrıca kredili satış ve değişim programı seçeneklerini de sunuyor.

Ek olarak 1 yıllık Samsung Care+ ekran sigorta hizmeti de pakete eklenmiş. Samsung böylece 4.300 TL olan Watch 4 ve 2500 TL olan sigorta hizmetini ücretsiz olarak sunmuş oluyor. Ön sipariş verenlere Galaxy Z Fold 4, 9 Eylül'den itibaren sevk edilmeye başlanacak.

Galaxy Z Flip 4 Türkiye fiyatı

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Galaxy Z Flip 4 tarafına geçtiğimizde Samsung, ön siparişe özel Galaxy Watch 4 ve 1 yıllık Samsung Care+ ekran sigortası veya 3000 TL ek takas desteği seçeneğini müşterilerine sunuyor. Galaxy Z Flip 4 fiyatı 25.999 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyat 128 GB depolama ve 8 GB RAM modeli için geçerli. Yine bu modeli ön sipariş ile alanların teslimatları 9 Eylül'den itibaren başlayacak.

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Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 Türkiye fiyatları belli oldu