Motorola Razr 40 Ultra dayanıklılık videosu paylaşıldı: İşte video

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon ve cihazlara uyguladığı zorlu sağlamlık testleri ile bilinen JerryRigEverything'in yeni konuğu Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu Razr 40 Ultra oldu. Peki çizilme, ateş ve bükülme testlerinden geçen cihaz dayanıklılık konusunda neler sunuyor? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Motorola Razr 40 Ultra dayanıklılık videosu paylaşıldı

Paylaşılan videoya baktığımızda ekranı Gorilla Glass Victus ile korunan Razr 40 Ultra, çizilme testlerinde Galaxy Z Flip ile benzer sonuçlara imza atıyor. Cihazın dış ekranında oluşan çizikler Mohs sertlik ölçeğinde 5. seviyede ekranda görünür hale gelirken, daha derin çizikler 6. seviyede ortaya çıkıyor. Katlanabilir formdaki iç ekranda ise, çiziklerin 2.seviyede, yani çok kolay bir şekilde oluştuğunu görüyoruz.

Videonun devamında Razr 40 Ultra, toprak gibi dış ortam etkilerine karşı başarılı bir dayanıklılık gösteriyor. Hemen sonra gerçekleştirilen ateş testinde ise, ne yazık ki sınıfta kalıyor. Öyle ki cihazın iç ekranında kalıcı iz oluştuğunu görüyoruz. Dış ekranda ise herhangi iz bırakmıyor.

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Bükülme testleri ise katlanabilir form faktörüne sahip cihazlar için en can alıcı nokta diyebiliriz. Öyle ki GooglePixel Fold'un bu denemede ciddi bir hasar aldığını görmüştük. Ancak Razr 40 Ultra'nın iç ekranı, şaşırtıcı bir biçimde sağlamlığını korumayı başarıyor. Buradaki en ilginç nokta ise, cihazın dış ekranında kırıklar oluşması.

Bu noktada Motorola Razr 40 Ultra'nın sağlamlık testinden başarılı bir şekilde geçtiğini söyleyebiliriz. Merak edenler için Razr 40 Ultra fiyatı ve tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

elde edilen sonuçların hayal kırıklığı yarattığını söyleyebiliriz. Hatırlayacak olursak Galaxy Z Fold 4 ve 5, benzer testleri başarıyla tamamlamıştı. Merak edenler için Pixel Fold'un fiyatı ve tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

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