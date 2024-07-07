Motorola'dan iki modele daha Android 14 müjdesi
Reddit ve 9to5google'dan gelen bilgilere göre Motorola, 2023 yılında tanıtılan Razr 40 ve 40 Ultra (Razr ve Razr+ 2023) modelleri için Android 14 güncellemesini tamamladı. Şu an için kademeli olarak dağıtılan yeni güncelleme, Mayıs 2024 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor ve ABD pazarında erişime açılmış durumda. Dolayısıyla çok yakında küresel pazara ulaşacağını söyleyebiliriz.
Güncelleme haberinin Razr 40 ve 40 Ultra için şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Her iki telefon, Haziran 2023 tarihinde Android 13 sürümü ile tanıtılmıştı ve şimdi Android 14 sürümüne geçiş yapıyor. Bu bağlamda bir büyük sürüm güncellemesi daha alacağını hatırlatalım. Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak. Android 14 Razr+ kullanıcıları için Always On Display (AOD) işlevi gibi harici kapak ekranı için birkaç yeni özellik getiriyor.
Diğer yeniliklere gelirsek, Android 14, daha büyük yazı tipleri, daha akıllı ölçeklendirme ve erişilebilirlik seçenekler ile öne çıkıyor. Ayrıca gelişmiş paylaşım seçenekleri de Android 14'ün getirdiği özellikler arasında. Bunun haricinde uygulama klonlama, arka plan görevleri, yüklemeler ve indirmelerle ilgili ayarlamalar ve 10 bit HDR görüntü desteği gibi özelliklerle geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.