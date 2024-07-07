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    Motorola'dan iki modele daha Android 14 müjdesi

    Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, Android 14 dağıtımına devam ediyor. Şimdi de yeni sürüm, Motorola Razr 40 ve 40 Ultra'ya geliyor. İşte detaylar...
    Motorola'dan iki modele daha Android 14 müjdesi Tam Boyutta Gör
    Google tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan Android 14 güncellemesi, henüz tüm modellere ulaşabilmiş değil ve dağıtım halen sürüyor. Son dönemde orta segment ve eski amiral gemisi cihazlara odaklanan Motorola ise, yeni sürümü iki modele daha ulaştırdı. Android 14, şimdi de Razr 40 ve 40 Ultra için hazır.

    Motorola'dan iki modele daha Android 14 müjdesi

    Reddit ve 9to5google'dan gelen bilgilere göre Motorola, 2023 yılında tanıtılan Razr 40 ve 40 Ultra (Razr ve Razr+ 2023) modelleri için Android 14 güncellemesini tamamladı. Şu an için kademeli olarak dağıtılan yeni güncelleme, Mayıs 2024 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor ve ABD pazarında erişime açılmış durumda. Dolayısıyla çok yakında küresel pazara ulaşacağını söyleyebiliriz. 

    Güncelleme haberinin Razr 40 ve 40 Ultra için şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Her iki telefon, Haziran 2023 tarihinde Android 13 sürümü ile tanıtılmıştı ve şimdi Android 14 sürümüne geçiş yapıyor. Bu bağlamda bir büyük sürüm güncellemesi daha alacağını hatırlatalım. Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak. Android 14 Razr+ kullanıcıları için Always On Display (AOD) işlevi gibi harici kapak ekranı için birkaç yeni özellik getiriyor.

    Diğer yeniliklere gelirsek, Android 14,  daha büyük yazı tipleri, daha akıllı ölçeklendirme ve erişilebilirlik seçenekler ile öne çıkıyor. Ayrıca gelişmiş paylaşım seçenekleri de Android 14'ün getirdiği özellikler arasında. Bunun haricinde uygulama klonlama, arka plan görevleri, yüklemeler ve indirmelerle ilgili ayarlamalar ve 10 bit HDR görüntü desteği gibi özelliklerle geliyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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