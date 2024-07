Tam Boyutta Gör Google tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan Android 14 güncellemesi, henüz tüm modellere ulaşabilmiş değil ve dağıtım halen sürüyor. Son dönemde orta segment ve eski amiral gemisi cihazlara odaklanan Motorola ise, yeni sürümü iki modele daha ulaştırdı. Android 14, şimdi de Razr 40 ve 40 Ultra için hazır.

Motorola'dan iki modele daha Android 14 müjdesi

Reddit ve 9to5google'dan gelen bilgilere göre Motorola, 2023 yılında tanıtılan Razr 40 ve 40 Ultra (Razr ve Razr+ 2023) modelleri için Android 14 güncellemesini tamamladı. Şu an için kademeli olarak dağıtılan yeni güncelleme, Mayıs 2024 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor ve ABD pazarında erişime açılmış durumda. Dolayısıyla çok yakında küresel pazara ulaşacağını söyleyebiliriz.

Güncelleme haberinin Razr 40 ve 40 Ultra için şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Her iki telefon, Haziran 2023 tarihinde Android 13 sürümü ile tanıtılmıştı ve şimdi Android 14 sürümüne geçiş yapıyor. Bu bağlamda bir büyük sürüm güncellemesi daha alacağını hatırlatalım. Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak. Android 14 Razr+ kullanıcıları için Always On Display (AOD) işlevi gibi harici kapak ekranı için birkaç yeni özellik getiriyor.

Diğer yeniliklere gelirsek, Android 14, daha büyük yazı tipleri, daha akıllı ölçeklendirme ve erişilebilirlik seçenekler ile öne çıkıyor. Ayrıca gelişmiş paylaşım seçenekleri de Android 14'ün getirdiği özellikler arasında. Bunun haricinde uygulama klonlama, arka plan görevleri, yüklemeler ve indirmelerle ilgili ayarlamalar ve 10 bit HDR görüntü desteği gibi özelliklerle geliyor.

