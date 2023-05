Motorola Razr+ 2023, Geekbench testinden geçti: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Motorola’nın önümüzdeki birkaç hafta içinde Motorola Razr+ 2023 telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Birkaç gün önce Motorola tarafından paylaşılan görüntülerden yeni modelin çift kamera kurulumu ve 3 inçten daha büyük ikinci ekrana sahip olacağı resmileşmişti. Şimdi de telefon, popüler kıyaslama platformu Geekbench’te göründü. Razr Plus 2023’ün kilit özellikleri ortaya çıktı.

Motorola Razr Plus 2023 beklenen özellikleri

Geekbench listesine göre, Motorola Razr Plus 2023, Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisini taşıyor ve 8GB RAM ile geliyor. Android 13 tabanlı My UX ile gelen telefonun tek çekirdek puanı 1702, çok çekirdek puanı 4073.

Aynı cihazın küresel pazarda Motorola Razr 40 Ultra olarak çıkış yapacağı söyleniyor. Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili telefonun 12GB RAM 512GB dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak telefon, birincil 12MP Sony IMX563 sensör ve geniş açılı 13MP SK Hynix Hi1336 sensörden oluşan çift kamera kurulumuna, önde 32MP kameraya sahip olacak. Telefon, 33w hızlı şarjı destekleyen 3640 mAh bataryadan güç alacak.

