Motorola Razr+ 2023, Geekbench testinden geçti: İşte özellikleri

Motorola Razr Plus 2023 beklenen özellikleri
Geekbench listesine göre, Motorola Razr Plus 2023, Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisini taşıyor ve 8GB RAM ile geliyor. Android 13 tabanlı My UX ile gelen telefonun tek çekirdek puanı 1702, çok çekirdek puanı 4073.
Aynı cihazın küresel pazarda Motorola Razr 40 Ultra olarak çıkış yapacağı söyleniyor. Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili telefonun 12GB RAM 512GB dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak telefon, birincil 12MP Sony IMX563 sensör ve geniş açılı 13MP SK Hynix Hi1336 sensörden oluşan çift kamera kurulumuna, önde 32MP kameraya sahip olacak. Telefon, 33w hızlı şarjı destekleyen 3640 mAh bataryadan güç alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah