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    Motorola Razr+ 2023, Geekbench testinden geçti: İşte özellikleri

    Yeni Motorola Razr Plus modeli yakında resmî olarak çıkacak. Motorola'nın kapaklı telefon serisinin yeni üyesi Razr+ 2023, Geekbench’te listelendi.              
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    Motorola Razr Plus 2023 Geekbench Tam Boyutta Gör
    Motorola’nın önümüzdeki birkaç hafta içinde Motorola Razr+ 2023 telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Birkaç gün önce Motorola tarafından paylaşılan görüntülerden yeni modelin çift kamera kurulumu ve 3 inçten daha büyük ikinci ekrana sahip olacağı resmileşmişti. Şimdi de telefon, popüler kıyaslama platformu Geekbench’te göründü. Razr Plus 2023’ün kilit özellikleri ortaya çıktı.

    Motorola Razr Plus 2023 beklenen özellikleri

    Geekbench listesine göre, Motorola Razr Plus 2023, Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisini taşıyor ve 8GB RAM ile geliyor. Android 13 tabanlı My UX ile gelen telefonun tek çekirdek puanı 1702, çok çekirdek puanı 4073.

    Aynı cihazın küresel pazarda Motorola Razr 40 Ultra olarak çıkış yapacağı söyleniyor. Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili telefonun 12GB RAM 512GB dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak telefon, birincil 12MP Sony IMX563 sensör ve geniş açılı 13MP SK Hynix Hi1336 sensörden oluşan çift kamera kurulumuna, önde 32MP kameraya sahip olacak. Telefon, 33w hızlı şarjı destekleyen 3640 mAh bataryadan güç alacak.

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    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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