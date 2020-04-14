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    Mount & Blade II: Bannerlord’a şiddet düzeyini yükselten bir mod geldi

    Mount & Blade II: Bannerlord'un kılıç savaşlarındaki gerçekçiliği artırmak adına, oyundaki şiddet düzeyini yükselten bir mod eklendi.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,4b
    38
    15
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Mount & Blade II: Bannerlord’a şiddet düzeyini yükselten bir mod geldi
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    30 Mart tarihinde erken erişime açılmasıyla birlikte büyük bir ilgiyle karşılanan Mount & Blade II: Bannerlord’a mod geliştirme çabaları hız kesmeden sürüyor.

    Mount & Blade II: Bannerlord’daki kılıç savaşları oldukça gerçekçi de olsa oyuncuları tatmin etmeyen hususlar yok değil. Bunların başında ise düşmanlarımızın uzuvlarını bedenlerinden ayıramamak geliyor. Ancak bu eksiklik bir modder tarafından bir şekilde giderilmiş gibi görünmekte. Zira Jedijosh920 isimli geliştiricinin oyun için hazırladığı mod sayesinde artık düşmanlarımızın başlarını bedenlerinden ayırabileceğiz.

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    Jedijosh920’un geliştirdiği mod, hem oyunculara hem de NPC’lere kafa kesme özelliği kazandırıyor. Düşmanımızın kafasını kesmek için kılıcımızı sağdan veya soldan savurarak ölümcül bir darbe indirmemiz gerekiyor.

    Eğer düşmanlarınızın kellesini uçurmak size de çekici geliyorsa söz konusu “Dismemberment” isimli modu buradan indirebilirsiniz.

    Modu kurmak için yapmanız gerekenler ise oldukça basit. İndirdiğiniz dosyadan çıkan “dismemberment” isimli klasörü, oyunun kurulu olduğu dizindeki “Modules” klasörünün içine yerleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra ise oyunun başlatma ekranından modu aktif etmelisiniz.

    Son olarak mod sonucu oyunun nasıl göründüğünü görmek için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.Videoada, rahatsız edici görüntüler olabileceğini de hatırlatılım. 



    https://www.dsogaming.com/news/there-is-now-a-dismemberment-mod-for-mount-blade-ii-bannerlord-that-you-can-download/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mehmet_Ali61 (Mehmet Yılmaz) 2 sa. en beğenilen ilkerinanç
    Geldi bay "bunlar amerikanın oyunları". kardeşim Pegi +18 diyor yaş sınırı koyuyorlar, +18'den küçük birisi oynayıp etkileniyorsa bu ona ve ailesine kalmış. dünya da gelişmekte olan çocuklar var diye o zaman bütün oyunlar "Pepe" misali olsun. bırakın bu hayalperest yaklaşımları realist olun azıcık...

    ps : mount and blade de görmek istediğim şeyler tam olarak bu kanımca oyuna gelmesi gereken daha çok yeni özellik var.
    Geldi bay "bunlar amerikanın oyunları". kardeşim Pegi +18 diyor yaş sınırı koyuyorlar, +18'den küçük birisi oynayıp etkileniyorsa bu ona ve ailesine kalmış. dün...
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    madonos 1 sa. Mehmet_Ali61
    18 altını bilmem ama 16 yaş altı etkilenir. Ailesinden aldığı eğitim, çocuğun karakteri, pskiolojik geçmişi hatta genetik yapısı bile bu etkiyi arttırabilir ya da azaltabilir. Ama etkileneceği kesindir.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. Mehmet_Ali61
    Amerikan oyunları dediğimi hatırlamıyorum Kendiniz uydurup kendiniz insanlarla kendi kendinize tartışıyorsunuz. Ben insanların genel davranışlarından bahsediyorum sen ne anladın bilmiyorum.
    Neyse uğraşmayacağım seninle şu an daha önemli işlerim var. Bloklarım gidersin olur biter.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    -MoDeStUs- 12 dk.
    Kol bacak kopması yokmu? Herzaman kafamı kopuyor.
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    Perturbator (Mehmetcan ) 49 dk.
    Erken erişimde olsa dahi oyunun çıkışında olması gerekirdi
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    CeradeTairin 1 sa.
    Yaşı küçük olanlar oynamasın diyecem ama burda iş aileye düşüyor.Kim denetleyebilir ki bunu ? Öyle +18 yazmakla olmaz bu iş.Kim sallıyor onu ! Böyle bir oyunda kafa,kol gibi uzuvların kopması gerçekçilik adına iyi olur.Oyunda adamı öldürürken sorun yok da kafa kopunca mı sıkıntı oluyor.Bence mod yerine resmi olarak gelmeliydi.Oyuna seçenek koysunlar isteyen seçsin.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa.
    Baya iyi olmuş. Umarım devamı gelir.
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    2orhan5 (mustafa saray) 1 sa.
    Daha baya mod gelir oyuna bence çok da fena durmuyor bu
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 sa.
    Böyle bir içeriği forumun yaş durumunu düşünmeden bu şekilde paylaşmak ve hatta resim koymak sorumsuzluktur. Haber 1 saat içinde silinmez ya da düzenlenmez ise cimer'e suç duyurusunda bulunacağım.
    Yanıtla +3
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    WeDneS (Ercan Turyan) 2 sa.
    Ps4 e ne zaman gelecek :S
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    cand. 2 sa.
    Yetişkin içeriği bu böyle sunulmaz
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa.
    Çok önemliydi bu. Olmazsa olmaz yani kafa kesme modu.
    15-16 yaşından hatta daha önce oyun oynamaya başla,kılıçdan geçir, kafa kes, bomba ile patlat, makinalı ile tara, velhasıl tüm bunlar normal sıradan birşeymiş gibi hayatına girsin, ondan sonra "jihadcılar kafa kesiyor barbarlarrr." diye ortalığı ayağa kaldır. Hem de gerçekliği bile olmayan,Amerikan gizli servislerinin piyasaya sürdüğü yalandan haberlerle.

    Çok enteresan bu insanoğlu.
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    Mehmet_Ali61 (Mehmet Yılmaz) 2 sa. ilkerinanç
    Geldi bay "bunlar amerikanın oyunları". kardeşim Pegi +18 diyor yaş sınırı koyuyorlar, +18'den küçük birisi oynayıp etkileniyorsa bu ona ve ailesine kalmış. dünya da gelişmekte olan çocuklar var diye o zaman bütün oyunlar "Pepe" misali olsun. bırakın bu hayalperest yaklaşımları realist olun azıcık...

    ps : mount and blade de görmek istediğim şeyler tam olarak bu kanımca oyuna gelmesi gereken daha çok yeni özellik var.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    leoga66 (Kira qwe) 2 sa.
    Oyuna çok fena modlar gelecek gibi duruyor
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1351 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Mount & Blade II: Bannerlord, telltale games ve Yazılım
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