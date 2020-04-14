Mount & Blade II: Bannerlord’a şiddet düzeyini yükselten bir mod geldi

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30 Mart tarihinde erken erişime açılmasıyla birlikte büyük bir ilgiyle karşılanan Mount & Blade II: Bannerlord’a mod geliştirme çabaları hız kesmeden sürüyor.

Mount & Blade II: Bannerlord’daki kılıç savaşları oldukça gerçekçi de olsa oyuncuları tatmin etmeyen hususlar yok değil. Bunların başında ise düşmanlarımızın uzuvlarını bedenlerinden ayıramamak geliyor. Ancak bu eksiklik bir modder tarafından bir şekilde giderilmiş gibi görünmekte. Zira Jedijosh920 isimli geliştiricinin oyun için hazırladığı mod sayesinde artık düşmanlarımızın başlarını bedenlerinden ayırabileceğiz.

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Jedijosh920’un geliştirdiği mod, hem oyunculara hem de NPC’lere kafa kesme özelliği kazandırıyor. Düşmanımızın kafasını kesmek için kılıcımızı sağdan veya soldan savurarak ölümcül bir darbe indirmemiz gerekiyor.

Eğer düşmanlarınızın kellesini uçurmak size de çekici geliyorsa söz konusu “Dismemberment” isimli modu buradan indirebilirsiniz.

Modu kurmak için yapmanız gerekenler ise oldukça basit. İndirdiğiniz dosyadan çıkan “dismemberment” isimli klasörü, oyunun kurulu olduğu dizindeki “Modules” klasörünün içine yerleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra ise oyunun başlatma ekranından modu aktif etmelisiniz.

Son olarak mod sonucu oyunun nasıl göründüğünü görmek için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.Videoada, rahatsız edici görüntüler olabileceğini de hatırlatılım.

https://www.dsogaming.com/news/there-is-now-a-dismemberment-mod-for-mount-blade-ii-bannerlord-that-you-can-download/

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