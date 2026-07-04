Samsung Mesajlar uygulaması kapanıyor

Samsung tarafından paylaşılan bilgilendirmede, "Samsung Mesajlar uygulaması Temmuz 2026'da kapatılacaktır. Android'de mesajlaşma deneyiminizin kesintisiz devam etmesi için lütfen Google Mesajlar uygulamasına geçin." ifadelerine yer verildi.
Android 12 ve üzeri sürümler etkilenecek
Şirketin açıklamasına göre Samsung Mesajlar, Android 12 ve daha yeni sürümleri çalıştıran Galaxy cihazlarda artık kullanılamayacak. Böylece bu işletim sistemi sürümlerindeki kullanıcıların mesajlaşmaya devam edebilmek için Google Mesajlar'a geçmeleri gerekecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: