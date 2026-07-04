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    Samsung Mesajlar uygulaması kapanıyor

    Samsung, ABD'deki Galaxy kullanıcılarını kendi mesajlaşma uygulaması Samsung Mesajlar'ın temmuz ayında kapatılacağı konusunda uyardı. Türkiye için ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

    Samsung Mesajlar uygulaması kapanıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, ABD'deki Galaxy akıllı telefon kullanıcılarına gönderdiği bildirimle kendi mesajlaşma uygulaması Samsung Mesajlar'ın kullanımının kısa süre içinde sona ereceğini duyurdu. Şirket, uygulamanın Temmuz 2026'da devre dışı bırakılacağını belirterek kullanıcıların Google Mesajlar uygulamasına geçmesini önerdi.

    Samsung tarafından paylaşılan bilgilendirmede, "Samsung Mesajlar uygulaması Temmuz 2026'da kapatılacaktır. Android'de mesajlaşma deneyiminizin kesintisiz devam etmesi için lütfen Google Mesajlar uygulamasına geçin." ifadelerine yer verildi.

    Android 12 ve üzeri sürümler etkilenecek

    Şirketin açıklamasına göre Samsung Mesajlar, Android 12 ve daha yeni sürümleri çalıştıran Galaxy cihazlarda artık kullanılamayacak. Böylece bu işletim sistemi sürümlerindeki kullanıcıların mesajlaşmaya devam edebilmek için Google Mesajlar'a geçmeleri gerekecek.

    Samsung Mesajlar uygulaması kapanıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un ABD'de paylaştığı bilgilere göre, Android 11 çalıştıran Galaxy telefonlarda Samsung Mesajlar uygulaması istisnai olarak kullanılmaya devam edecek. Android 12 ve üzeri sürümleri kullanan cihazlarda ise uygulamanın 6 Temmuz 2026 tarihinde kullanımdan kaldırılması planlanıyor. Samsung, Türkiye ve diğer ülkeler için benzer bir takvim açıklamış değil.
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