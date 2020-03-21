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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mozilla da FTP desteğini sonlandırıyor

    Google’ın aldığı kararın ardından tarayıcı piyasasının önemli ismi Mozilla da aynı yolu izleyecek.
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    Tarayıcılar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Mozilla da FTP desteğini sonlandırıyor
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    Tarayıcı pazarında FTP yavaş yavaş terkedilmeye devam ediyor. Chrome’da FTP desteğinin adım adım çekilmeye başlanmasıyla diğer oyuncular da Google’ın izinden gitmeye başlıyor. 2015’ten bu yana süren tartışmaların ardından Mozilla da FTP desteğinin fişini çekecek.

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    Firefox 61’den bu yana web sayfalarındaki FTP içeriğini görüntüleme özelliğini kapatan Mozilla geçtiğimiz yıl da FTP desteğini kapatma seçeneğini konfigürasyon menüsüne eklemişti. Buna karşın bu seçenek varsayılan olarak pasif halde geliyordu.

    Firefox 77'den itibaren FTP terkedilmeye başlanıyor

    Stabil Firefox 77’den itibaren FTP desteğini sonlandıracak yazılım vakfı dileyen kullanıcıların özelliği aktive etmesine ise engel olmayacak. Önümüzdeki haziran ayında kullanıcılara sunulacak Firefox’un ardından ilerleyen dönemde FTP desteğinin tamamen sonlandırılması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10 Enterprise sürüm 1709’un destek süresi uzatıldı"

    Karara sebep olaraksa güvenlik endişeleri gösteriliyor. Bununla birlikte FTP dosya paylaşımını kullanmak isteyenler için dosya gezginleri ve 3. parti programlar öneriliyor.



    https://www.ghacks.net/2020/03/19/mozilla-will-remove-ftp-support-in-the-firefox-web-browser/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    suslu76 (suleyman u.) 8 sa.
    Ozetle, su an guvenli FTP destegi sunmuyorlar ve kisitli bir kesim tarafindan kullanildigi icin bu destegi vermekle ugrasmak istemiyorlar. Guvensiz bir sekilde de kullanimda birakmak istemiyorlar. docs.google.com/...
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    yorumculuklar 9 sa.
    Haber kaynağını incelediğimde FTP desteğinin kaldırılmak istendiği belirtiliyor fakat SFTP için destek sunmadığı için henüz bir ilerleme yok. SFTP’de bir güvenlik sorunu olduğunu sanmiyorum. Üçüncü parti yazılımlar da elbet SFTP kullanımını tavsiye edeceklerdir fakat browserlarin FTP buglari ile uğraşmak istememeleri doğal geliyor.
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    murata42 (Murat ANGIN) 10 sa.
    Abi anlamadim yani 3rd party uygulamalarin yapip da google'in mozilla'nin yapamadığı, yamayamadığı güvenlik açığı ne ki kaldırıyorlar bu özelliği?
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    Name and Shame 10 sa. yeni yorumcu
    Aslında güzel bir sistem niye kaldırılıyor ki? Nasıl bir güvenlik açığı oluşturuyor?
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