Mozilla da FTP desteğini sonlandırıyor

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Tarayıcı pazarında FTP yavaş yavaş terkedilmeye devam ediyor. Chrome’da FTP desteğinin adım adım çekilmeye başlanmasıyla diğer oyuncular da Google’ın izinden gitmeye başlıyor. 2015’ten bu yana süren tartışmaların ardından Mozilla da FTP desteğinin fişini çekecek.

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Firefox 61’den bu yana web sayfalarındaki FTP içeriğini görüntüleme özelliğini kapatan Mozilla geçtiğimiz yıl da FTP desteğini kapatma seçeneğini konfigürasyon menüsüne eklemişti. Buna karşın bu seçenek varsayılan olarak pasif halde geliyordu.

Firefox 77'den itibaren FTP terkedilmeye başlanıyor

Stabil Firefox 77’den itibaren FTP desteğini sonlandıracak yazılım vakfı dileyen kullanıcıların özelliği aktive etmesine ise engel olmayacak. Önümüzdeki haziran ayında kullanıcılara sunulacak Firefox’un ardından ilerleyen dönemde FTP desteğinin tamamen sonlandırılması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 Enterprise sürüm 1709’un destek süresi uzatıldı"

Karara sebep olaraksa güvenlik endişeleri gösteriliyor. Bununla birlikte FTP dosya paylaşımını kullanmak isteyenler için dosya gezginleri ve 3. parti programlar öneriliyor.

https://www.ghacks.net/2020/03/19/mozilla-will-remove-ftp-support-in-the-firefox-web-browser/

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