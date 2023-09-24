Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Intel, önümüzdeki haftalarda 14.Nesil Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh masaüstü işlemcilerini duyuracak. Ancak yonga devi, halihazırda devam eden planlarını değiştirmiş olabilir. Bugün iptal edildiği söylenen Meteor Lake-S masaüstü işlemciler resmen doğrulandı.

Intel Meteor Lake masaüstü işlemciler doğrulandı

Hatırlamak gerekirse Intel Meteor Lake işlemciler hakkında günümüze kadar birçok söylenti duyduk. Öyle ki Meteor Lake işlemcilerin yalnızca mobil platformları hedefleyeceği, masaüstü platformunda ise yalnızca Raptor Lake Refresh'in tanıtılacağı belirtilmişti. Ancak Intel'den gelen yeni bir açıklama, bu sızıntıların aksini gösteriyor.

PCWorld'e verdiği röportajda Intel Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi İşlem Grubu başkanı Michelle Johnston Holthaus, Meteor Lake-S masaüstü işlemcilerin resmi olarak 2024'te piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu noktada ''Meteor Lake masaüstü olacak mı?'' sorusuna olumlu yanıt veren yetkili isim, mobil ve masaüstü platformun birbirinden ayrılmadan ''tepeden tırnağa tek bir işlemci ailesi'' olacağını belirtti.

Intel 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin fiyatı sızdı 1 hf. önce eklendi

Bu her ne kadar heyecan verici olsa da, 14.Nesil Meteor Lake-S masaüstü işlemcilerin çıkış tarihi halen belirsiz. Bu nedenle ilk çeyreğin başlarında Raptor Lake Refresh ile veya söylentilere konu olan Arrow Lake-S platformuna yakın bir tarihte piyasaya çıktığını görebiliriz. Ancak böyle bir durumda Intel, tek bir yılda üç masaüstü serisi duyurmuş olacak: Raptor Lake Refresh, Meteor Lake-S ve Arrow Lake-S (2024 sonu). Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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Intel Meteor Lake-S masaüstü işlemciler doğrulandı