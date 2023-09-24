Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Meteor Lake-S masaüstü işlemciler doğrulandı

    Uzun bir süredir sızıntılarla gündemde olan Intel Meteor Lake-S masaüstü işlemciler resmen doğrulandı. Intel, yeni mimarinin 2024 yılında çıkış yapacağını söylüyor. 
    Intel Meteor Lake-S masaüstü işlemciler doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Intel, önümüzdeki haftalarda 14.Nesil Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh masaüstü işlemcilerini duyuracak. Ancak yonga devi, halihazırda devam eden planlarını değiştirmiş olabilir. Bugün iptal edildiği söylenen Meteor Lake-S masaüstü işlemciler resmen doğrulandı.

    Intel Meteor Lake masaüstü işlemciler doğrulandı

    Hatırlamak gerekirse Intel Meteor Lake işlemciler hakkında günümüze kadar birçok söylenti duyduk. Öyle ki Meteor Lake işlemcilerin yalnızca mobil platformları hedefleyeceği, masaüstü platformunda ise yalnızca Raptor Lake Refresh'in tanıtılacağı belirtilmişti. Ancak Intel'den gelen yeni bir açıklama, bu sızıntıların aksini gösteriyor. 

    PCWorld'e verdiği röportajda Intel Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi İşlem Grubu başkanı Michelle Johnston HolthausMeteor Lake-S masaüstü işlemcilerin resmi olarak 2024'te piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu noktada ''Meteor Lake masaüstü olacak mı?'' sorusuna olumlu yanıt veren yetkili isim, mobil ve masaüstü platformun birbirinden ayrılmadan ''tepeden tırnağa tek bir işlemci ailesi'' olacağını belirtti.

    Bu her ne kadar heyecan verici olsa da, 14.Nesil Meteor Lake-S masaüstü işlemcilerin çıkış tarihi halen belirsiz. Bu nedenle ilk çeyreğin başlarında Raptor Lake Refresh ile veya söylentilere konu olan Arrow Lake-S platformuna yakın bir tarihte piyasaya çıktığını görebiliriz. Ancak böyle bir durumda Intel, tek bir yılda üç masaüstü serisi duyurmuş olacak: Raptor Lake Refresh, Meteor Lake-S ve Arrow Lake-S (2024 sonu). Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eminönünden pierre loti"ye nasıl gidilir apple com bill dolandırıcılığı bilgisayar kapanmıyor salvia divinorum satın al kılcal çizik giderme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız