Intel Meteor Lake-S masaüstü işlemciler doğrulandı

Intel Meteor Lake masaüstü işlemciler doğrulandı
Hatırlamak gerekirse Intel Meteor Lake işlemciler hakkında günümüze kadar birçok söylenti duyduk. Öyle ki Meteor Lake işlemcilerin yalnızca mobil platformları hedefleyeceği, masaüstü platformunda ise yalnızca Raptor Lake Refresh'in tanıtılacağı belirtilmişti. Ancak Intel'den gelen yeni bir açıklama, bu sızıntıların aksini gösteriyor.
PCWorld'e verdiği röportajda Intel Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi İşlem Grubu başkanı Michelle Johnston Holthaus, Meteor Lake-S masaüstü işlemcilerin resmi olarak 2024'te piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu noktada ''Meteor Lake masaüstü olacak mı?'' sorusuna olumlu yanıt veren yetkili isim, mobil ve masaüstü platformun birbirinden ayrılmadan ''tepeden tırnağa tek bir işlemci ailesi'' olacağını belirtti.
Bu her ne kadar heyecan verici olsa da, 14.Nesil Meteor Lake-S masaüstü işlemcilerin çıkış tarihi halen belirsiz. Bu nedenle ilk çeyreğin başlarında Raptor Lake Refresh ile veya söylentilere konu olan Arrow Lake-S platformuna yakın bir tarihte piyasaya çıktığını görebiliriz. Ancak böyle bir durumda Intel, tek bir yılda üç masaüstü serisi duyurmuş olacak: Raptor Lake Refresh, Meteor Lake-S ve Arrow Lake-S (2024 sonu). Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.