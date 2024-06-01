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    MSI, Computex 2024’te yapay zeka teknolojilerini ve yeni ürünlerini sergiliyor

    MSI, yapay zeka tabanlı PC’ler, gelişmiş GPU sunucuları, CXL bellek genişlemeleri ve çok daha fazlasını Computex 2024 kapsamında sergileyecek. Firma burada tanıtacağı ürünleri açıkladı.
    MSI, Computex 2024’te yapay zeka teknolojilerini sergiliyor Tam Boyutta Gör
    Yılın en büyük teknoloji etkinliklerinden birisi olan Computex 2024, çok yakında başlayacak. AI PC'ler, oyun ve AIoT çözümleri üreten MSI ise bu fuar kapsamında neleri sergileyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre MSI’ın Computex 2024 standında yeni yapay zeka (AI) destekli bilgisayarlar, özel Çevrimdışı metinden görüntüye üretken yapay zeka aracı AI ARTIST, çeşitli GPU platform sunucuları G4101 ve G4201, yeni tanıtılan S2301 CXL bellek genişleme sunucusu ve çok daha fazlası yer alacak.

    Bunların yanı sıra AI estekli laptop MSI Prestige 16 AI Evo, COMPUTEX En İyi Seçim Altın Ödülü Sahibi; MSI Claw, 2024 COMPUTEX En İyi Seçim Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülü sahibi Modern AM273Q AI PC de yer alıyor.

    MSI Prestige 16 AI Evo

    MSI, Computex 2024’te yapay zeka teknolojilerini sergiliyor Tam Boyutta Gör
    COMPUTEX En İyi Seçim Altın Ödülünün sahibi olan Prestige 16 AI Evo, ince ama güçlü AI laptoplar arasında kendisine yer bulacak. Intel Core Ultra 9 işlemci ve hafif magnezyum alaşımlı kasa ile donatılan ürün sadece 1,5 kg ağırlığa sahip. Boyutuna rağmen, PD 3.1 140W şarj ile her türlü AI görevinde uzun süreli verimlilik sağlayan güçlü bir 99.9WHr batarya ile de geliyor.

    Bununla birlikte Çevrimdışı metinden görüntüye üretken yapay zeka aracı MSI AI ARTIST, yüksek performanslı laptopları kullanarak Photoshop üzerinde düzenleme olanağı için dosyalarınızı katmanlı PSD dosyası olarak dışa aktarma olanağı sunacak. MSI’a göre bu, içerik oluşturucuların verimliliğini artırarak ağ gecikmelerini ve veri sızıntısı risklerini ortadan kaldıracak.

    MSI Claw

    MSI, Computex 2024’te yapay zeka teknolojilerini sergiliyor Tam Boyutta Gör
    Intel Core Ultra işlemcilerle donatılmış dünyanın ilk mobil oyun konsolu MSI Claw, ergonomik tasarımı ve akıcı performansı sayesinde 2024 COMPUTEX En İyi Seçim Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülünü kazanmış durumda. MSI Claw, Intel Xess teknolojisi ve en yeni ARC grafikleri ile donatılmış durumda ve bu sayede çeşitli AAA oyunlarda kesintisiz oyun deneyimi sunuyor.

    En son güncellemeler ile MSI Claw performansının yaklaşık yüzde 150 artırıldığı ve Steam platformundaki en popüler 100 oyun için akıcı oyun deneyiminin sağlandığı belirtiliyor. MSI Claw, yoğun iş yükleri altında iki saatlik pil ömrü sunan 53Whr batarya ile güçlendirilmiş. Bu arada yeni MSI Center M UI arayüzü hızlı oyun başlatıcı ve anında platform erişimi dahil olmak üzere temel işlevlere kolay erişim sağlıyor. Ayrıca, Hall Effect sensör teknolojisi joystick dayanıklılığını standart modellere göre iki katına çıkarıyor.

    AI gaming masaüstü: MEG VISION X AI

    MSI, Computex 2024’te yapay zeka teknolojilerini sergiliyor Tam Boyutta Gör
    Gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle donatılmış MEG VISION X AI, MSI'ın AI ENGINE aracını dokunmatik ekranlı bir yapay zeka destekli insan-makina arayüzüne entegre ediyor. Akıllı algılama kullanarak oyuncunun etkinliğine göre donanım ayarlarını otomatik olarak optimize eden MEG VISION X AI ayrıca bulut ve özel yapay zeka asistanı işlevleri sunmakta. MSI Artist x MSI Chat aracılığıyla, yerel olarak üretken yapay zeka çalıştırarak yüksek kaliteli görüntüler üretebilirsiniz.

    Ayrıca, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan, yerel klasörlerdeki belgelerden otomatik olarak metin oluşturabilir, Soru-Cevap yapabilir ve özetler oluşturabilir, böylece hassas verilerin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Microsoft Copilot sesle kontrol işlevi, kullanıcıların sadece "Hey Copilot" diyerek uyandırmasına ve arama komutları vermesine olanak tanıyor. Ayrıca, bu yılki Computex2in gözdesi olan yeni MAG serisi Gaming Desktop bilgisayarı MAG INFINITE E1, oyunculara üstün bir oyun deneyimi sunacak.

    MSI Modern AM273Q AI

    MSI, Computex 2024’te yapay zeka teknolojilerini sergiliyor Tam Boyutta Gör
    MSI Modern AM273Q AI serisi En İyi Seçim Kategorisi Ödülü'nü kazandı. Ticari AIO PC, PCR geri dönüştürülmüş plastiklerden yapıldığı ve kâğıt hamuru ambalajında sunulduğu belirtiliyor. MSI'ın Power Meter yazılımı ile tek tıklamayla enerji tasarrufu, karbon emisyonu hesaplama ve elektrik maliyeti tahmin etme özelliklerine sahip olduğunun altı çiziliyor. Intel AI Boost NPU ve kasanın içine gizlenen web kamerası ile iş kullanıcıları için verimliliği ve gizliliği artırdığı da söyleniyor.

    Yeni MSI QD-OLED monitör serisi

    MSI MPG 341CQPX QD-OLED Tam Boyutta Gör
    MSI MPG 341CQPX QD-OLED oyuncu monitörü, 34” ultra geniş 3440x1440 (UWQHD) ekranı, 240Hz tazeleme oranı ve 1800R kavis ile en üst düzey kapsayıcılık ve netlik sunuyor. Gelişmiş QD-OLED teknolojisinden faydalanarak 0.03ms tepki süresi ile hassas ve canlı görseller sağlıyor. Üst düzey oyun deneyimi için tasarlanan bu oyuncu monitörü, MSI'ın özel Gaming Intelligence yazılımıyla da birlikte geliyor. Ayrıca KVM, HDMITM 2.1 bağlantısı ve VESA ClearMRTM 13000 teknolojilerini de içeriyor.
    MAG 271QPX QD-OLED E2 Tam Boyutta Gör
    Uygun maliyetli bir 27” QD-OLED flat monitör olan MAG 271QPX QD-OLED E2, 0.03ms tepki süresi, 2560x1440 (WQHD) çözünürlük, 240Hz tazeleme oranı ve HDMITM 2.1 bağlantısı ile geliyor. Bu gaming monitör, FPS ve konsol oyuncuları için özel olarak tasarlanmış ve özelliklerden ödün vermeden fiyat/performans dengesi sunması istenmiş. Her iki monitör de MSI Konsol Modu ve MSI OLED Care 2.0 özelliklerine sahip. Monitörün ömrünü uzatmak için entegre fanlı tasarım ile geliyor. Piksel Kaydırma, Panel Koruma ve Statik Ekran Algılama gibi detaylarla geliştirilmiş ekran koruması sağlanıyor. Çoklu Logo Algılama, Görev Çubuğu Algılama ve Sınır Algılama gibi yanma engelleyici özelliklerine sahip bu monitörler aynı zamanda 3 yıl garanti sunmakta.

    MSI G4101, G4201 yapay zeka sunucu platformu

    MSI G4101, G4201 Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka pazarını hedefleyen MSI, dört ila sekiz GPU'dan oluşan çeşitli GPU platformları sunuyor. Yapay zeka eğitmek için optimize edilen 4U 4-GPU G4101, tek sıvı soğutmalı AMD EPYC Serisi işlemci, 12 adet DDR5 RDIMM yuvası ve üç slotlu ekran kartlarını barındırabilen 4 adet PCIe 5.0 x16 yuvasına sahip. Çeşitli yapay zeka uygulamaları için ideal olan, yüksek hızlı depolama sağlayan 12 adet ön 2.5” U.2 NVMe/SATA sürücü yuvası mevcut. G4101, kombine hava akışı boşluğu ve kapalı devre sıvı soğutma ile mükemmel bir termal yönetim sağlıyor ve zorlu görevler altında bile maksimum performansı koruyor.

    G4201 ise yüksek performanslı GPU'lar için sekiz çift genişlik ve bir tek genişliğe sahip PCIe 5.0 x16 yuvası bulunan bir 4U süper bilgisayar. İki adet 5. Nesil Intel Xeon Scalable işlemci ile çalışıyor ve bilimsel hesaplama, üretken yapay zeka ve çıkarım uygulamaları için heterojen hesaplama sağlayan 32 DDR5 DIMM içeriyor. Ayrıca, genişletilmiş işlevsellik için on iki 3.5” sürücü yuvasına sahip.

    S2301 CXL bellek genişleme sunucusu

    MSI, Computex 2024’te yapay zeka teknolojilerini sergiliyor Tam Boyutta Gör
    AMD, Samsung ve Micron gibi CXL (Compute Express Link) teknolojisinin lider oyuncuları ile işbirliği içinde çalışan MSI ve iş ortakları, geniş yapay zeka eğitme ve HPC (yüksek performanslı bilgi işlem) uygulamaları için CXL çözümleri sunuyor.

    Yeni S2301 CXL bellek genişleme sunucusunu tanıtmaya hazırlanan MSI, bu sistemi veri açısından yoğun iş yükleri ve bellek içi veritabanları için tasarladı. Çift soketli 4. Nesil AMD EPYC Serisi işlemcilerle çalışan ve seçilmiş yeni nesil AMD EPYC işlemciler için hazır olan bu 2U sunucu, 24 DDR5 DIMM slotu ve 2 adet PCIe 5.0 x16 yuvasına sahip. Sistem, CXL bellek için 8 adet E3.S 2T sürücü yuvası ve NVMe depolama için sekiz adet ES.3 1T yuvası ile genişletilebilir bellek miktarını 8TB'a kadar çıkarıyor.

    Gelecek nesil MSI Gear serisi

    MSI, Computex 2024’te yapay zeka teknolojilerini sergiliyor Tam Boyutta Gör
    Önceki adıyla MSI Gaming Gear olan MSI Gear serisi kapsamlı çevre birimleri ile yalnızca oyun tutkunlarına değil, aynı zamanda profesyonellere ve tasarımcılara da hitap ediyor. Yeni ürün ailesi, MSI’ın hafif tasarımlı, ultra düşük gecikmeli ve platformlar arası bağlanılabilirliğe sahip oyuncu ekipmanlarının başarısından esinlendi. Bu sayede oyunculara uzun soluklu oyun seanslarında konforlu bir avantaj sağlayacaklar. MSI, STRIKE kablosuz klavyenin ayrıca değiştirilebilir kapak tasarımı ve özel MSI SONIC anahtarlar ile benzersiz bir yazma deneyimi sunacağını söylüyor.

    VERSA kablosuz fare serisi ek düğmeler veya simetrik tasarım ile 26,000 DPI seviyesine kadar geniş kapsamlı ve hatasız denetim vaadediyor. FORCE kablosuz oyun denetleyiciler ise Hall Effect sensörleri, otomatik kalibrasyona sahip titreşimli joystickler ve özelleştirilebilir arka düğmeleri ile hızlı tepkilere odaklanıyor. MAESTRO kulaklık ekip çalışması için kristal berraklığında bir iletişim deneyimini merkeze alıyor. MSI tarafından geliştirilen yüksek çözünürlüklü ses sürücüleri, mekansal farkındalığınızı artırıyor.

    Yeni MSI SSD ve depolama çözümleri

    MSI, Computex 2024’te yapay zeka teknolojilerini sergiliyor Tam Boyutta Gör
    MSI, DATAMAG 40Gbps/20Gbps Manyetik Taşınabilir SSD’yi yüksek kaliteli video kayıtları için iPhone cihazınıza veya herhangi bir cihaza takarak depolama kapasitesini 40GB/sn’ye varan hızlara ulaştırabileceğini söylüyor. Şık alüminyum alaşımlı bir kasa ve PHISON U21 USB 4.0 denetleyici ile geliyor. DATAVAULT 20Gbps SSD Muhafazası Apple Find My App ile bulunabilme özelliğine de sahip. Böylece artık veri ve kayıtlarınızı kaybetme korkusu yaşamayacaksınız.

    SPATIUM M560 PCIe 5.0 NVMe M.2, 7nm DRAM’siz denetleyici PHISON E31T ile güç verimliliği ve 10GB/sn’ye varan hızlarda ve 1TB ve 2TB kapasitelerde sunuluyor. Soğutma teknolojisinde bir lider olarak SSD’lede dünyanın ilk metal olmayan buhar odalı termal çözümünü sunuyor. 2 aşamalı gaz ve sıvı geçişi ile ısı giderimi sağlayan bu sistem dolayısıyla sinyalleri de minimum oranda etkileyerek hem hızlı, hem de verimli bir veri transferi olanağını hafif bir tasarımla sunuyor.

    MSI Roamii WiFi 7 mesh serisi, BE6500 WiFi 7 USB adaptörü

    MSI, Computex 2024’te yapay zeka teknolojilerini sergiliyor Tam Boyutta Gör
    MSI'ın son WiFi 7 mesh sistemi olan Roamii serisi, 4K/8K yayın, çevrimiçi oyun ve etkileyici AR/VR deneyimleri gibi yüksek bant genişliği gerektiren etkinliklere odaklanıyor. Öncü WiFi 7 teknolojisine sahip olan sistem, 320MHz frekans bantları, 4K-QAM, Multi-RU ve MLO (Çok bağlantılı İşlem) ile daha yüksek hızlar ve minimum gecikme sunuyor. MLO backhaul (taşıyıcı) iletişimi ve 10Gb/sn'ye varan kablolu bağlantı ile, Roamii serisi 21 Gb/sn'ye varan hızlarda 6,200 metrekareye kadar kapsama alanı sunabilir. MSI FortiSecu ise tüm bağlı cihazları otomatik olarak algılayarak ve ağ tehditlerini engelleyerek koruma sağlar. MSI'ın BE6500 USB adaptörü ile WiFi 7'nin avantajları daha mobil hale geliyor.

    Computex 2024 kapsamında MSI, burada belirttiğimiz bazı ürünlerini ve daha fazlasını sergileyecek. Şimdilik fazla detay olamasa bu ürünlerin çoğunu 4-7 Haziran tarihleri arasındaki etkinlik kapsamında sizlere aktaracağız. MSI aynı zamanda fuarda yeni nesil anakart ve DIY çözümlerini de tanıtacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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