MSI, Computex 2024’te yapay zeka teknolojilerini ve yeni ürünlerini sergiliyor

Bunların yanı sıra AI estekli laptop MSI Prestige 16 AI Evo, COMPUTEX En İyi Seçim Altın Ödülü Sahibi; MSI Claw, 2024 COMPUTEX En İyi Seçim Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülü sahibi Modern AM273Q AI PC de yer alıyor.
MSI Prestige 16 AI Evo
Bununla birlikte Çevrimdışı metinden görüntüye üretken yapay zeka aracı MSI AI ARTIST, yüksek performanslı laptopları kullanarak Photoshop üzerinde düzenleme olanağı için dosyalarınızı katmanlı PSD dosyası olarak dışa aktarma olanağı sunacak. MSI’a göre bu, içerik oluşturucuların verimliliğini artırarak ağ gecikmelerini ve veri sızıntısı risklerini ortadan kaldıracak.
MSI Claw
En son güncellemeler ile MSI Claw performansının yaklaşık yüzde 150 artırıldığı ve Steam platformundaki en popüler 100 oyun için akıcı oyun deneyiminin sağlandığı belirtiliyor. MSI Claw, yoğun iş yükleri altında iki saatlik pil ömrü sunan 53Whr batarya ile güçlendirilmiş. Bu arada yeni MSI Center M UI arayüzü hızlı oyun başlatıcı ve anında platform erişimi dahil olmak üzere temel işlevlere kolay erişim sağlıyor. Ayrıca, Hall Effect sensör teknolojisi joystick dayanıklılığını standart modellere göre iki katına çıkarıyor.
AI gaming masaüstü: MEG VISION X AI
Ayrıca, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan, yerel klasörlerdeki belgelerden otomatik olarak metin oluşturabilir, Soru-Cevap yapabilir ve özetler oluşturabilir, böylece hassas verilerin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Microsoft Copilot sesle kontrol işlevi, kullanıcıların sadece "Hey Copilot" diyerek uyandırmasına ve arama komutları vermesine olanak tanıyor. Ayrıca, bu yılki Computex2in gözdesi olan yeni MAG serisi Gaming Desktop bilgisayarı MAG INFINITE E1, oyunculara üstün bir oyun deneyimi sunacak.
MSI Modern AM273Q AI
Yeni MSI QD-OLED monitör serisi
MSI G4101, G4201 yapay zeka sunucu platformu
G4201 ise yüksek performanslı GPU'lar için sekiz çift genişlik ve bir tek genişliğe sahip PCIe 5.0 x16 yuvası bulunan bir 4U süper bilgisayar. İki adet 5. Nesil Intel Xeon Scalable işlemci ile çalışıyor ve bilimsel hesaplama, üretken yapay zeka ve çıkarım uygulamaları için heterojen hesaplama sağlayan 32 DDR5 DIMM içeriyor. Ayrıca, genişletilmiş işlevsellik için on iki 3.5” sürücü yuvasına sahip.
S2301 CXL bellek genişleme sunucusu
Yeni S2301 CXL bellek genişleme sunucusunu tanıtmaya hazırlanan MSI, bu sistemi veri açısından yoğun iş yükleri ve bellek içi veritabanları için tasarladı. Çift soketli 4. Nesil AMD EPYC Serisi işlemcilerle çalışan ve seçilmiş yeni nesil AMD EPYC işlemciler için hazır olan bu 2U sunucu, 24 DDR5 DIMM slotu ve 2 adet PCIe 5.0 x16 yuvasına sahip. Sistem, CXL bellek için 8 adet E3.S 2T sürücü yuvası ve NVMe depolama için sekiz adet ES.3 1T yuvası ile genişletilebilir bellek miktarını 8TB'a kadar çıkarıyor.
Gelecek nesil MSI Gear serisi
VERSA kablosuz fare serisi ek düğmeler veya simetrik tasarım ile 26,000 DPI seviyesine kadar geniş kapsamlı ve hatasız denetim vaadediyor. FORCE kablosuz oyun denetleyiciler ise Hall Effect sensörleri, otomatik kalibrasyona sahip titreşimli joystickler ve özelleştirilebilir arka düğmeleri ile hızlı tepkilere odaklanıyor. MAESTRO kulaklık ekip çalışması için kristal berraklığında bir iletişim deneyimini merkeze alıyor. MSI tarafından geliştirilen yüksek çözünürlüklü ses sürücüleri, mekansal farkındalığınızı artırıyor.
Yeni MSI SSD ve depolama çözümleri
SPATIUM M560 PCIe 5.0 NVMe M.2, 7nm DRAM’siz denetleyici PHISON E31T ile güç verimliliği ve 10GB/sn’ye varan hızlarda ve 1TB ve 2TB kapasitelerde sunuluyor. Soğutma teknolojisinde bir lider olarak SSD’lede dünyanın ilk metal olmayan buhar odalı termal çözümünü sunuyor. 2 aşamalı gaz ve sıvı geçişi ile ısı giderimi sağlayan bu sistem dolayısıyla sinyalleri de minimum oranda etkileyerek hem hızlı, hem de verimli bir veri transferi olanağını hafif bir tasarımla sunuyor.
Computex 2024 kapsamında MSI, burada belirttiğimiz bazı ürünlerini ve daha fazlasını sergileyecek. Şimdilik fazla detay olamasa bu ürünlerin çoğunu 4-7 Haziran tarihleri arasındaki etkinlik kapsamında sizlere aktaracağız. MSI aynı zamanda fuarda yeni nesil anakart ve DIY çözümlerini de tanıtacak.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.