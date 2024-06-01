MSI, Computex 2024’te “En İyi Seçim” ödüllerine sahip oldu

Tam Boyutta Gör Asya’nın en büyük B2B PC fuarı olan Computex, 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak. Kısa bir süre önce ise 2024 En İyi Seçim Ödülü kazananları açıklandı ve MSI, 500’den fazla rakibi arasından sıyrılarak 5 prestijli ödülün sahibi oldu.

Her kategoride yalnızca bir altın ödül kazananı seçildiği için MSI Prestige 16 AI Evo Slim AI Laptop “Altın Ödül” sahibi oldu. MSI Claw taşınabilir oyun konsolu, MSI GeForce RTX 4090 24G SUPRIM FUZION ekran kartı ve MSI Modern AM273Q Series All-in-One PC ise “Kategori Ödülleri” sahibi olurken MSI Cubi NUC Serisi Mini PC bu yıl ilk kez verilen “Sürdürülebilir Teknoloji Özel Ödülüne” layık görüldü.

Altın Ödül: MSI Prestige 16 AI Evo Slim AI Laptop

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MSI Prestige 16, taşınabilirlik, güvenlik ve bağlantı özelliklerini bir arada barındıran en güçlü 16 inç laptop modellerinden birisi. Yalnızca 1.5 kg ağırlığındaki bu cihaz, benzer boyuttaki modellere kıyasla en az yüzde 30 daha hafif; bu da taşınabilirliği önemli ölçüde arttırıyor. Taşınabilirliği belirleyen kritik faktörlerden biri de batarya ömrü. Prestige 16, 99.9WHr kapasite ile sektörün en büyük bataryasına sahip ve 19 saate kadar çalışma olanağı sunabiliyor. Ultra hafif kasası içinde en taşınabilir 16 inçlik laptop olarak kabul ediliyor. Profesyoneller ve iş kullanıcıları düşünülerek tasarlanan Prestige 16, donanımsal şifreleme sağlayan fiziksel bir TPM yongasına da sahip. Prestige 16 ayrıca benzersiz bir özellik olarak meraklı gözlere karşı Tobii Aware gözetleme önleyici hizmeti ve yüz tanıma ve parmak izi taraması ile entegre çift Windows kimlik doğrulaması ile geliyor, bu da onu sektörün en güvenli 16 inçlik laptopu yapmakta.

Kategori Ödülü: MSI Claw taşınabilir oyun konsolu

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Taşınabilir oyun deneyimi sunan MSI Claw, Intel Core Ultra işlemciler ve Intel XeSS teknolojisi ile güçlendiriliyor. AAA oyunlarda bile akıcı ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunan cihaz, güçlü HyperFlow soğutma sistemi, 53WHr güçlü batarya kapasitesi ve Thunderbolt 4 bağlantısı bir araya geldiğinde oyuncular için ideal bir taşınabilir konsol haline geliyor. Claw ayrıca oyun seçeneklerini Windows ve Android mobil oyunları da içerecek şekilde genişleten MSI APP Player yazılımını destekler. Ergonomik tasarımı ile çeşitli el boyutlarına rahatça uyum sağlayan Claw, 120 Hz yenileme hızına sahip 7 inç Full HD dokunmatik ekrana sahip.

Kategori Ödülü: MSI GeForce RTX 4090 24G SUPRIM FUZION ekran kartı

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MSI SUPRIM FUZION ekran kartları, hava soğutmanın kurulum kolaylığını sıvı soğutmanın termal özellikleriyle olarak birleştiren hibrit bir AIO sıvı soğutmaya sahip. Yüksek performans, verimli ısı dağıtımı, kolay kurulum ve kullanıcıların gelişen yapay zeka uygulamalarını kullanmak için ihtiyaç duydukları gereksinimleri karşılamak için çözümler sunuyor. Bu ekran kartı, NVIDIA GeForce RTX 4090 serisi GPU ile donatılmış ve MSI'ın patentli sıvı soğutma tasarımıyla desteklenmiş durumda. Kısa boru kullanılan su hattı, sıvı dolaşımını iyileştirmek için basıncı arttıracak şekilde özel olarak tasarlandı. Düşük profilli pompa, soğutucu içinde daha fazla hava akışı için boş alan sağlıyor ve mikro kanatlı bakır taban GPU'dan gelen ısıyı etkili bir şekilde topluyor. Üç ek rezervuarı ile SUPRIM FUZION, standart radyatörlere kıyasla yaklaşık yüzde 18 daha fazla soğutma kapasitesi sunarak sıvı dolaşım yeteneğini geliştiriyor. Radyatör, ısı alışverişini hızlandırmak için soğuk akış bölümünde daha yoğun ve ısı dağılım bölümünde daha seyrek kanatlarla tasarlanmış vaziyette. Hava akımı, anormal titreşimleri ve gürültüyü düşük tutan özel oluklu kanatlara sahip fanlar tarafından oluşturuluyor.

Kategori Ödülü: MSI Modern AM273Q AI Serisi All-in-One PC

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MSI Modern AM273Q AI Serisi All-in-One PC, 27 inç IPS WQHD paneli ve Intel AI boost NPU işlemcisi ile COMPUTEX 2024 En İyi Seçim ödülüne layık görüldü. Bu PC birkaç yenilikçi özelliği ve çevre dostu bir tasarıma sahip. Modern AM273Q AI serisi, PCR (Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüş) plastik malzemelerle çevre dostu paketleme süreçleri kullanılarak üretildi. Özel Power Meter uygulaması tek tıklama ile güç tasarrufu, karbon emisyonları bildirimleri ve enerji tüketim hesaplamaları yaparak kullanıcıya daha yüksek enerji verimliliği ile çalışma fırsatı veriyor. EyesErgo teknolojisi ergonomik stand opsiyonu ile kullanıcının göz sağlığını korumaya yardımcı olurken MSI Instant Display teknolojisi Thunderbolt 4 ve HDMI-in portları ile Modern AM273Q AI serisini bilgisayarı açmak zorunda kalmadan doğrudan bir monitör olarak kullanma olanağı sunmakta. Ayrıca 4 görüntü çıkışı ve kart okuyucu ile üretkenliğinizi arttırıyor. Dahili Full HD kapanabilir web kamerası kullanıcılara gelişmiş gizlilik özellikleri sağlıyor. Kolay bakım sunan tasarımı ile kullanıcılar 2.5" HDD/SSD depolama cihazlarını zahmetsizce yükseltebilirler.

Sürdürülebilir Teknoloji Özel Ödülü: MSI Cubi NUC Serisi Mini PC

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MSI Cubi NUC 1MG ve MSI Cubi NUC 13MQG serisi Mini PC kompakt, enerji verimli, FSC sürdürülebilir malzeme ile COMPUTEX 2024'te Sürdürülebilir Teknoloji Ödülü ve Red Dot 2024 tasarım ödülü kazandı. Atıkları azaltmak amacıyla PCR (Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüş) plastik malzemelerle, geri dönüşümlü hamur kalıplama yöntemi kullanılarak üretildi. Ödül sahibi Cubi serisi, üretkenliği artırmak için tek tıklamayla enerji tasarrufu düğmesi, karbon emisyonları göstergesi ve enerji maliyeti hesaplamalarını destekleyen özel Power Meter uygulaması gibi birkaç yenilikçi çevre dostu özellik sunuyor. Mini PC ayrıca Thunderbolt 4 ile dört ekran desteğine sahipt ve özel MSI Power Link işlevi ile geliyor. Bu özellik, Cubi NUC sersini monitör arkasına monte etmeyi tercih eden kullanıcılar için seçili MSI monitörlerde güç düğmesinin aynı zamanda Cubi NUC cihazını da açmasını sağlar. Ayrıca, Cubi NUC serisi çift 2.5G LAN ve DDR5 bellek ile donatılmış. Cubi NUC 13MQG üzerindeki güvenlik arttırıcı tasarım daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlayan vPro teknolojisini destekliyor.

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MSI, Computex 2024’te “En İyi Seçim” ödüllerine sahip oldu